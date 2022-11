Redrama on kertonut julkisuudessa avoimesti kamppailustaan päihteiden kanssa.

Vain elämää -kaudella esitetään ensi perjantaina ensimmäistä kertaa erikoisjakso, jossa Nelosen mukaan ”artistit yllättävät toisensa kappalevalinnoillaan”.

Rap-artisti Redrama, eli Lasse Mellberg, on kuitenkin jättäytynyt pois jaksosta.

Redrama on puhunut avoimesti päihderiippuvuudestaan, ja erikoisjakson kuvausten aikaan hän halusi keskittyä terveyteensä. Hän lähetti videoterveiset artistikollegoilleen Hirvensalmeen, jossa puhuu toipumisestaan:

”Tilanne on sellainen, että minun on pakko laittaa kaikki fokus terveyteeni ja toipumiseen. Sairaus, joka minulla on, on tunnesairaus. Siihen liittyy paljon muuta, ja päihteidenkäyttö on vain oire siitä syvemmästä ongelmasta.”

Videotervehdyksen loppupuolella Redrama herkistyy.

”Totta kai olisin halunnut olla mukana, mutta… Se meidän viikkomme ei häviä koskaan. Eikä ystävyytemme, sen te kaikki olette ihanalla tavalla osoittaneet uudestaan ja uudestaan.”

Redrama julkaisi elokuussa elämäkerran, jossa hän paljasti retkahtaneensa 12 vuoden raittiuden jälkeen juuri ennen Vain elämää -kuvauksia. Ilta-Sanomille räppäri kertoi olleensa raitis kuvausten aikana, mutta raittius rikkoutui jälleen kuvausten jälkeen:

”Retkahdin alkuvuonna, ja sitten kuvausten jälkeen uudestaan. Siinä välissä skarppasin. Se ei ollut missään vaiheessa pysyvä retkahdus, vaan yksittäisiä retkahduksia.”

Hän ei ollut kertonut tuotantoyhtiölle asiasta.

Vain Elämää -kaudelle osallistui tänä vuonna Redraman lisäksi Tommi Läntinen, Yona, Pete Parkkonen, Jyrki 69, Erika Vikman, Meiju Suvas ja Mikko Alatalo.

Vain elämää -ohjelmaa esittää Nelonen, joka kuuluu Helsingin Sanomien lailla Sanoma-konserniin.