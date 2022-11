Mimmi Lehmä -tarinoiden ytimessä on poikkeuksellisen lehmän ja variksen ystävyys.

Lastenelokuva

Mimmi Lehmä löytää kotiin. (Mamma Mu hittar hem). Ohjaus Christian Ryltenius. 66 min. S. ★★★

Mitä oikeastaan tarkoitetaan kodilla? Tämän pienen suuren kysymyksen ääreen päädytään ruotsalaisessa lastenanimaatiossa Mimmi Lehmä löytää kotiin (2022).

Elokuva perustuu Jujja Wieslanderin kirjoittamiin lastenkirjoihin, jotka on kuvittanut Viiru ja Pesonen -kirjoistaan tuttu Sven Nordqvist. Molemmissa on etualalla lempeä ja luonnonläheinen maailma, oikea ruotsalainen maalaisidylli järvenrantoineen.

Mimmi Lehmä -tarinoiden ytimessä on poikkeuksellisen lehmän ja variksen ystävyys. Mimmi ei käyttäydy lainkaan tavallisen lehmän tavoin, vaan tempautuu tuon tuosta hullunkurisiin seikkailuihin. Jos jompikumpi, niin ympäriinsä pyrähtelevä varis on kaksikosta se, joka pitää jalat maassa.

Mimmi on utelias ja ennakkoluuloton, ja haikaran perässä hän lähtee katsomaan, olisiko ruoho vihreämpää aidan toisella puolen.

Edellinen Mimmi Lehmä -elokuva, Mimmi Lehmä ja varis (2008), valmistui jo reilut kymmenen vuotta sitten. Tuolloin käsikirjoituksesta vastasi Wieslander, mutta uusimman on rustannut Peter Arrhenius.

Uudessa tarinassa ystävykset tapaavat metsässä haikaran, joka istuttaa Mimmiin kaukokaipuun. Mitä jos onkin niin, että elämä jossain toisaalla voisi olla vielä parempaa?

Varis yrittää kääntää Mimmin pään, mutta ei auta. Uteliaan ja ennakkoluulottoman Mimmin on päästävä kokemaan ja näkemään ihan itse. Kovin pitkälle ei pötkitä, mutta sen verran kuitenkin, että kaverukset oppivat jotain oman kodin tärkeydestä ja hetkessä elämisestä.

Usein animaatioelokuvissa on lapsiyleisölle turhan rauhatonta, mutta Mimmi Lehmässä vauhtia ja meteliä annostellaan maltillisesti.

Ohjaaja Christian Ryltenius on vastannut viime vuosina useamman perheen pienimmille sopivan animaatioelokuvan ohjauksesta Bamsesta Pekka Töpöhäntään. Mimmi Lehmässäkin vauhtia ja meteliä annostellaan todella maltillisesti. Se on hyvä uutinen lapsiyleisölle, jolle leffateatterien perus animaatiotarjonta on liian rauhatonta ja räiskyvää.

Aikuisyleisölle lempeässä tarinassa on varattu sivustakatsojan paikka. Liian mukavaa asentoa ei kuitenkaan kannata teatterintuolissa ottaa, muuten voi tulla uni.

Seuraava Mimmi Lehmä -elokuva on jo tekeillä.

Suomenkielisinä ääninä Ona Kamu, Santtu Karvonen, Raili Raitala, Senni Peltoniemi.