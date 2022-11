Call Jane on sovinnainen muistutus ajasta, jolloin abortti oli Yhdysvalloissa laiton

Phyllis Nagyn ohjaamassa elokuvassa kotirouva tarvitsee abortin ja ryhtyy aktivistiksi 1960-luvun Yhdysvalloissa.

Draama

Call Jane, ohjaus Phyllis Nagy. 121 min. K12. ★★★

Samalla kun Yhdysvalloissa kasvaa huoli ja raivo aborttioikeuden kaventamisesta, on hyvä palata historiassa muutama vuosikymmen takaisin päin. Vuosiin, jolloin abortin laillistaminen oli vasta tavoite.

Joy elää esikaupunkialueella miehensä ja tyttärensä kanssa. Mies tuo riittävästi vaurautta kotiin, eikä Joy käy töissä. Tytär on jo sen verran iso, että Joy voi sen puolesta liikkua omin päin, mutta eletään 1960-lukua. Kotirouvat pysyvät kotirouvina.

Kun Joy tulee raskaaksi, edessä on yhtäkkiä tiukka paikka. Lääkäri toteaa, että Joy potee hengenvaarallista sydämen vajaatoimintaa raskauden vuoksi. Nykyoloissa hän teettäisi abortin ja pysyisi hengissä.

Etsiessään laitonta vaihtoehtoa Joy tutustuu naisaktivistien yhteisöön, joka auttaa naisia saamaan turvallisen abortin. Heillä on käytössään lääkäri, joka on kuitenkin niin ahne, että läheskään kaikki naiset eivät kykene hänelle maksamaan. Joy pystyy.

Oman aborttinsa jälkeen Joy ryhtyy itsekin vapaaehtoiseksi, salaa mieheltään ja tyttäreltään.

Call Janen on ohjannut Phyllis Nagy. Hänet tunnetaan varsinkin tunteikkaasta lesbodraamasta Carol, joka sijoittui 1950-luvun New Yorkiin. Carolin tapaan myös Call Jane on rohkeasta aiheestaan huolimatta kovin säyseä, suorastaan sovinnainen.

Call Jane tosin alkaa tehokkaasti, kun se porautuu Joyn fyysiseen olotilaan subjektiivisella kameralla ja vahvalla äänisuunnittelulla. Elokuvan kokonaisuuden kannalta tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. Iholle menevän alun jälkeen Call Jane muuttuu kuin toiseksi elokuvaksi, jota tulee seurattua vain lähinnä juonen vuoksi. Miten Joyn käy?

Elizabeth Banks näyttelee Joyta tasaisen tyynesti, hötkyilemättä. Yhteisön voimanaisen Virginian roolissa nähdään Sigourney Weaver, joka tuo elokuvaan ryhtiä.

Häiritsevä yksityiskohta on yhteisön ainoan afroamerikkalaisen jäsenen Gwenin (Wummi Mosaku) osuus. Hän saa vain kerran muistuttaa, että aborttiongelma koskee mustia, köyhiä naisia vielä rankemmin kuin valkoisia. Väittelyssä Virginia saa viimeisen sanan.

Yhteisö alkaa sen jälkeen kiinnittää enemmän huomiota myös varattomiin abortinhakijoihin, mutta Gwen ja muut mustat naiset jäävät silti taustalle. Painopiste on ja pysyy valkoisessa keskiluokassa.

Käsikirjoittajat Hayley Schore, Roshan Sethi. Pääosissa Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Wummi Mosaku ja Kate Mara.