Ihmissyöminkejä sisältävä kauhu­elokuva Bones and All on raakuudestaan huolimatta siirappinen rakkaus­kuvaus

Luca Guadagninon tie-elokuva on täynnä silpomista, mutta jatkaa italialaisohjaajan Call Me By Your Name -hittidraaman teemoja vaikeasta seksuaalisuudesta.

Kauhudraama

Bones and All. Ohjaus, Luca Guadagnino. 131 min. K18. ★★★★

Luca Guadagnino edistää kannibaalielokuvassaan kauhuuntumista. Katsojat ovat selvästi siedättyneet julmaan väkivaltaan, koska kuolemalla mässäilevä kuvasto leviää yli lajityyppirajojen. Ei ole mitenkään hätkähdyttävää tehdä satiiria keskiluokasta ja laittaa hahmoja lihoiksi kuten The Menussa.

Maineikas italialaisohjaaja ei ole juuttunut edellisen elokuvansa, noitatansseja kuvanneen Suspirian (2018) okkultistisen pelotteluun. Bones and All on lähempänä Guadagninon rakkauden vaikeudesta kertovia draamoja, kuten hittielokuvaa Call Me By Your Name (2017) ja HBO-kasvutarinasarjaa We Are Who We Are (2020).

Vielä lähempänä se on perinteistä tiedraamaa, jossa päähenkilö täydentää persoonaansa autoillessa. Kuin Terence Malickin Julmassa maassa, tappamisen osaava nuori mies ja tätä ihaileva nuori nainen lähtevät veriselle retkelle rähjäiseen maahan. He pakenevat siksi, että ovat vaaraksi kaikille muille.

Camille DeAngelisin aikuisille suunnattu nuortenkirja Bones & All kertoo teinitytöstä, joka etsii isäänsä ymmärtääkseen viettejään ja laittaa suuhunsa kaikki häneen viehättyneet. Elokuvaversiossa Maren etsii äitiään, eikä oikeastaan kohtaa kuin kaksi merkittävää hahmoa kasvumatkallaan.

Escape Room -säikyttelyissä mainetta hankkinut kanadalaisnäyttelijä Taylor Russell tekee varautuneen mutta päättäväisen suorituksen Marenina (hän esittää sujuvasti 18-vuotiasta vaikka on sittemmin jo täyttänyt 28 vuotta).

Yhtenä tuottajana toimiva Timothée ”Dyyni” Chalamet on hankkinut rumankauniin roolin, jollaisen jokainen elokuvamaailman kullannuppu tarvitsee todistaakseen taiteilijuutensa. Lee-hahmo on kuihtunut kuin päihteidenkäyttäjä mutta samalla suloisen suojelevainen Kiss-fani.

Hahmot ovat "syöjiä”, joilla kasvaa tasaisin tasaisin väliajoin pakkomielle saada repiä suuhunsa lämmintä ihmislihaa. Jotta kaikkein viattomimmat vastaantulijat eivät joutuisi kuolemaan, jotkut syöjät tekevät tappamiseensa sääntöjä. Kunniallisten hirviöiden asetelma on vampyyrifiktiosta tuttua, kuten ovat myös ilmeiset vertaukset seksuaalisuuteen.

Kun syöjät tutustuvat useampiin kaltaisiinsa, kannibalismista muodostuu identiteetti, kirottu tila, jota vain samanlaiset epäluotettavat yksilöt voivat ymmärtää. Vaikka graafista seksiä on vähän, ihmissyömingit ovat kuin kuvauksia orgioista, joiden jälkeen hahmojen on pakko poistua käsittelemään omien estojensa katoamista.

Guadagninon Suspirian ja A Bigger Splashin käsikirjoittanut David Kajganich yhdistää kahta aiempaa: salaseuran verikekkereitä ja kahden ihmisen ihastumista eristyksissä.

Suurten vastausten sijaan tärkeämpää on viettää muutamia hyviä hetkiä jonkun viehättävän persoonan kanssa. Tällaiset hetket kohoavat toivottoman romantikon, Guadagninon, käsittelyssä siirappisiksi kuin teinin huoneeseen sijoitetuissa rakkausjulisteissa.

Matkan tunnelmaa syventää kuvatun aikakauden, 1980-luvun, syntikkapopin kaiho. Autoilubiisien vastapainona Trent Reznorin ja Atticus Rossin pienieleiset, jopa huomaamattomat sävellykset luovat pahaenteistä tunnelmaa.

Call Me By Your Name ihastutti monia pumpuloidulla fantasialla, jossa isäkin yliymmärtää epävarman poikansa sydänsuruja. Makeilu muutti draaman sietämättömäksi, pehmopornotetuksi Italian matkailumainokseksi. Isää näytellyt Michael Stuhlbarg on jälleen neuvovassa roolissa, mutta antaa pirullisena kannibaalina lohduttomia elämänohjeita.

Kaikki tämä lajityyppien ja rakkauskliseiden sotkeminen tekee elokuvasta Guadagninon herkullisimman tuotoksen.

Käsikirjoitus, David Kajganich, tuottajat Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, David Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears, Timothée Chalamet, pääosissa, Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance.