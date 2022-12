Virkistävää on, ettei Lasse-Maijan etsivätoimisto -lastenelokuvan ohjauksessa painella kaasu pohjassa.

Lastenelokuva

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus. Ohjaus Tina Mackic. 84 min. K7. ★★★

Ruotsalaisten Martin Widmarkin ja Helena Willisin lastenkirjasarjaan perustuvista Lasse-Maijan etsivätoimisto -elokuvista on muodostunut meikäläiseen Risto Räppääjään verrattava takuuhitti. Materiaalia leffoihin on yllin kyllin pitkänä kirjasarjapötkönä, samoin valmis maailma ja mieleenpainuvat hahmot. Ei ihme, että tv-sarjaakin on tehty.

Edellisestä pitkästä elokuvasta, Junan arvoitus (2019), on kulunut kolmisen vuotta. Tuoreimmassa tarinassa, Lasse-Maijan etsivätoimisto: Skorpionin arvoitus, meno on entisellään. Kuten kirjoissa, myös elokuvaversioissa kaikki kiertyy vanhan kunnon kuka sen teki -mysteerin ympärille.

Tällä kertaa on uhattuna rakkaan Vallilan (ruotsiksi Valleby) rauha. Joku hävytön varastaa muun muassa tiedekeskuksesta kaukoputken ja sabotoi Vallilan 500-vuotisjuhlan järjestelyjä. Jälkeensä hän jättää horoskooppeihin viittaavia merkkejä.

Onko asialla joku eripuraisen juhlatoimikunnan jäsenistä vai peräti Vallilaan eläkepäiviksi palannut mestarivaras Lilli Rakkarila (Suzanna Reuter)? Sitä ryhtyvät selvittämään lapsietsivät Lasse ja Maija, joita näyttelevät tuttuun tapaan luontevasti Nils Kendle ja Polly Stjärne. Apunaan heillä on kilteistä kiltein poliisimestari (Henrik Hjelt), joka kaipaa samalla apua sydänsurujensa kanssa.

Lassen ja Maijan kanssa dekkarien maailma avautuu leppoisasti, jännityksestä tinkimättä. Virkistävää on sekin, ettei Tina Mackicin ohjauksessa ei päästellä kaasu pohjassa. Sivuosassa nähdään Alma Pöysti.

Pääosissa Nils Kendle, Polly Stjärne, Suzanne Reuter, Henrik Hjelt. Suomenkielisen version ääninäyttelijät: Eelis Ignatius, Augusta Oiva, Jari Salo, Katja Aakkula, Nina Palmgren, Alma Pöysti