Mark Mylodin ohjaama The Menu tarjoilee mustaa huumoria ja absurdeja käänteitä, mutta lopuksi myös pakkopullan.

Ralph Fiennes ja Anya Taylor-Joy näyttelevät elokuvan The Menu pääosissa.

Draama/jännitys

The Menu. Ohjaus Mark Mylod. 109 min. K16. ★★★

Mark Mylod on tv-viihteen konkari, joka tunnetaan parhaiten Entourage- ja Succession-sarjojen tuottajana.

Mylod rakastaa vuolasta, tarkkaan kirjoitettua dialogia ja rikkaitten ihmisten esittämistä vastenmielisessä valossa.

Kumpaakin on luvassa The Menussa, jonka Mylod on ohjannut.

Aivan Successionin tasoista, loisteliaalla tavalla törkeää dialogia The Menussa ei päästä kuulemaan. Siitä huolimatta elokuva on herkullista katsottavaa, ainakin alku- ja pääruokiensa ajan.

Ruokaelokuville tyypilliseen tapaan The Menu kertoo illasta ravintolassa. Eristyksissä pienellä saarella sijaitsevaan ravintolaan saapuu puolentusinaa pariskuntaa nauttimaan yli tuhannen dollarin illallista.

Jo pihalla käy selväksi, että luksuspuitteiden takana on jotain pahaa. Ravintolan henkilökunta on pyhittänyt elämänsä kokkaamiselle ja nukkuu yhteismajoituksessa kuin sotilaskomppania.

Kulttimaiset piirteet korostuvat, kun näyttämölle astuu keittiömestari Slowik (jälleen erinomainen Ralph Fiennes).

Esitellessään luomuksiaan Slowik maalaa syömisestä liki hengellisen kokemuksen, mikä saa hänen asiakkaansa Tylerin (Nicholas Hoult) kyynelehtimään kulmapöydässään.

Elokuva siis pilkkaa ruokahifistelyä, joka kieltämättä onkin lähtenyt lapasesta. Olet mitä syöt, sanottiin ennen, mutta nyt olet sitä, mitä näytät Instagramissa syöväsi.

Nautinnollisen karikatyyrin näemme pahamaineisesta ravintolakriitikosta (Janet McTeer) ja hänen lehtikustantajastaan. Ah, millainen ylemmyys kriitikosta huokuukaan, kun nenän alle tuodaan pinseteillä lautaselle aseteltuja kukkasia ja simpukkanokareita.

Asiakkaiden joukossa istuu myös suulaita nousukkaita, elähtänyt elokuvatähti rakastajattarineen, vaimoaan pettävä niljake ja alkoholisoitunut mummeli, joka paljastuu – enpä sanokaan keneksi, koska The Menun makupaloja ovat juoneen ja hahmoihin liittyvät käänteet.

Ne ovat mustia ja absurdejakin. Nautin myös kauhuelementeistä, kun katsojaa yllätetään hätkähdyttävillä tarjoomuksilla.

Viimeisten lautasten aikana keitos alkaa maistua epäilyttävältä. Miksi kokit seuraavat keittiömestaria niin sokeasti? Perusidea on tuttu kauhuelokuvista: moraalittomat saavat opetuksen, mutta istuuko se tähän kattaukseen?

Loppuratkaisu tuntui epäuskottavalta ja pinnistetyltä. Niin kuin lennokkaitten luomusten jälkeen käteen olisi jäänyt enää pakkopulla.

Valkokangasviihteen lait kun määräävät, että toisin kuin suoratoisto-Successionissa, The Menussa on oltava tyyppi, johon yleisö voi samastua. Sellainen, jonka kautta voi lopuksi tuntea olevansa paitsi turvassa myös maalaisjärkinen – toisin kuin rahalla itsensä pilanneet ökyt.

Käsikirjoitus Seth Reiss ja Will Tracy. Tuottajat Will Ferrell, Adam McKay, Betsy Koch. Pääosissa Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult.