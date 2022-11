Äitini on alien -teos on ajatuksia herättävä kuvaus Y-sukupolven mielenmaisemasta

Even Minnin käsikirjoittamassa monologiteoksessa kuvastuu, miten iso osa sähköisellä medialla on ollut tämän päivän kolmi- ja nelikymppisten maailmankuvan muokkaamisessa

Syntyvyys on Suomessa ennätysalhainen. Joitain selityksiä tilanteeseen voi ehkä löytää Even Minnin ja Elli Salon vuonna 2018 valmistuneesta radiofeaturesta Äitini on alien. Se on ajatuksia herättävä kuvaus Y-sukupolven ja ehkä myös myöhäisen X-sukupolven mielenmaisemasta.

Kyseessä lienee ensimmäinen ikäluokka ihmiskunnan historiassa, jolla on mahdollisuus laajassa mitassa kyseenalaistaa koko suvunjatkaminen. Motivaattoreina tähän ovat yhtä lailla ympäristökatastrofi kuin työelämän murros. Pitkään jatkuneen taloudellisen elintason nousun taittuminen on tämän polven todellisuutta.

Muitakin varsin perustavanlaatuisia asioita voi asettaa kyseenalaisiksi. Oma sukupuoli ei ole itsestäänselvyys, sukupuoliroolit vielä vähemmän.

Monologiteoksessa kuvastuu myös, miten iso osa sähköisellä medialla on ollut tämän päivän kolmi- ja nelikymppisten maailmankuvan muokkaamisessa. Vähemmätkin juoniselostukset Alien-elokuvista olisivat tosin riittäneet.

Äitini on alien, Yle Areena.