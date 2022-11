Pate Mustajärvi tekee viimeisen konsertin Popedan kanssa ensi syksynä. ”Mulla on kohta 67 vuotta ikämittarissa ja siitä 45 vuotta olen ollut tien päällä”, Mustajärvi sanoo.

Yksi iso luku suomalaisen rockin historiasta päättyy, kun Popeda soittaa viimeisen keikkansa solistinsa Pate Mustajärven kanssa. Jäähyväiset jätetään Tampereen Ratinan stadionilla järjestettävässä konsertissa 2. syyskuuta.

”Popeda kaartaa Suomen pisimmän ratakierroksen jälkeen ulos syksyllä 2023. Sitä ennen aiomme kuitenkin niin sanotusti räjäyttää pankin festarikesän päätteeksi Ratinan stadionilla”, yhtyeen keulakuva ja solisti Pate Mustajärvi kertoo tiedotteessa.

HS yritti selvittää Popedan tiedottajalta Taija Holmilta, jatkaako Popeda uraa ilman keulakuvaansa. Kysymykseen ei saatu suoraa vastausta.

Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aktiivisesti keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja yhden kokoelmaboksin sekä vastaanottanut 19 jalometallilevyä. Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta. Lisäksi kokoonpano on palkittu lukuisilla tunnustuksilla, kuten Suomi-palkinnolla vuonna 2014.

Antamassaan tiedotteessa Mustajärvi kertoo, että kun asioita tekee pitkään, ne muuttuvat väkisinkin rutiiniksi. Näin kävi myös Popedalle.

”Mulla on kohta 67 vuotta ikämittarissa ja siitä 45 vuotta olen ollut tien päällä. Koko sinä aikana Popeda on pitänyt ainoastaan yhden 1,5 vuoden mittaisen tauon. On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona”, Mustajärvi jatkaa.

Ilta-Sanomienmukaan Mustajärvi jatkaa soolouraansa ja aikoo jatkossa tehdä konserttisalikeikkoja, joissa hän esittää 12 sooloalbuminsa lauluja yhdessä muun muassa säestäjän, kitaristi Ari ”Kankku” Kankaanpään kanssa.

”Tässä kohtaa elämää ja uraa on kuitenkin vedettävä henkeä, uskallettava kävellä pois lavalta ennen kuin joku taluttaa. Se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jää nähtäväksi. Ja jos jotain tapahtuu, kuulette siitä kyllä”, Mustajärvi summaa.

Popedan jäsenet vuonna 1978 vasemmalta oikealle: Arvo Mikkonen (kitara), Ilari Ainiala (basso), Ari Puukka (kitara), Tornado Holm (rummut) ja Pate Mustajärvi (laulu).

Popeda Porissa vuonna 1985.

Pate Mustajärvi ja Popeda Himos-festivaalila vuonna 2012.