Espooseen on puuhattu uutta teatteritaloa 1990-luvulta asti, nyt sen kohtalo on selviämässä

Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen suunnitellun laajennusosan hankesuunnitelma tulee valtuuston käsittelyyn.

Espooseen on luvassa iso panostus kaupungin kulttuurielämään. Espoon kaupunginteatterin pitkän matkan juoksu uuden, ajanmukaisen teatteritalon saamiseksi saattaa nimittäin tulla pian maaliinsa.

Espoon kaupunginhallitus on esittänyt, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelman. Jos suunnitelma hyväksytään marraskuussa valtuuston kokouksessa, saa nyt kahdessa toimipisteessä, Revontulihallissa ja kulttuurikeskuksen Louhisalissa esiintyvä teatteri uuden teatterisalin kulttuurikeskuksen yhteyteen. Hanke oman teatteritalon saamiseksi on ollut käynnissä 1990-luvulta asti.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok) uskoo, että aiempaa yli puolta halvempi hankesuunnitelma tulee saamaan laajan tuen.

Edelliseen, arkkitehtuurikilpailun vuonna 2019 voittaneeseen suunnitelmaan, kuului laajennusosan lisäksi myös kulttuurikeskuksen peruskorjaus. Siinä uusi lisäosa oli sijoitettu maan alle, ja hinta-arvio oli noin 140 miljoonaa euroa.

Verstas-arkkitehtitoimiston havainnekuva vuoden 2019 ehdotuksesta Espoon kulttuurikeskuksen uudistuksesta ja laajennuksesta.

Nykyiseen suunnitelmaan kuuluu laajennusosa, jonka kustannukset olisivat noin 60–66 miljoonaa euroa.

Uuden suunnitelman tekee Arkkitehtitoimisto ALA oy, joka on suunnitellut muun muassa Helsingin keskustakirjasto Oodin, teatteri- ja konserttitalo Kilden Kristiansandissa Norjassa sekä toteuttanut Kuopion kaupunginteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen. Pääarkkitehtina toimii Juho Grönholm.

Erik Söderblom

Espoon kaupunginteatterin johtajan Erik Söderblomin mukaan ”kaikki viisarit näyttävät siihen suuntaan, että monien vaiheiden summana syntyy nyt jotain erittäin komeaa ja tärkeää”.

”On äärimmäisen merkityksellistä, että Espoo päättää nyt investoida taiteeseen, teatteriin ja kulttuuriin. Se on juuri sellainen teko, jota Suomi ja maailma kaipaa tällä hetkellä. Tämä on mittaamattoman arvokas mahdollisuus Espoolle”, Söderblom sanoo.

Laajennuksen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja uusi teatteri saataisiin käyttöön syyskaudella 2027. Laajennusosaan suunnitellaan 650-paikkaista teatterisalia, harjoitustilaa ja verstasta. Nykyiseen Revontulihalliin, jossa Espoon kaupunginteatteri on vuokralla vuoteen 2023 asti, mahtuu noin 300 katsojaa.

Louhisalissa vierailee newyorkilainen Nature Theater of Oklahoma esityksellä Burt Turrido: an Opera.

Espoon kaupunginteatteri on profiloitunut juuri kansainvälisten esitysten maahantuojana. Esimerkiksi tulevana viikonloppuna 11.–13. marraskuuta kulttuurikeskuksen Louhisalissa vierailee newyorkilainen eturivin esitystaideryhmä Nature Theater of Oklahoma esityksellä Burt Turrido: an Opera.

”Vuonna 1989 valmistunut Louhisali on pieni näyttämö ilman sivunäyttämöitä, eikä se ole teknisiltä vaatimuksiltaan tätä päivää. Vähänkin isommat esitykset jäävät nyt tuomatta”, sanoo Söderblom.

Söderblom muistaa ajaltaan Helsingin juhlaviikkojen toiminnanjohtajana, miten haastavaa on löytää edes yhdeksi viikoksi tila, joihin kansainvälisiä esityksiä voitaisiin tuoda.

”Tilannehan on se, että meillä ei ole yhtään näyttämöä, jolle isot, kansainväliset esitykset voisivat tulla vierailemaan. Suurimmat näyttämöt pääkaupunkiseudulla ovat Kansallisooppera, Kansallisteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri, eikä niitä voi tyhjentää normaalitoiminnasta”, Söderblom perustelee.

”Nimenomaan teatterin osalta olemme jääneet paitsioon siitä, mitä Euroopassa tapahtuu.”

Hanketta hän pitää tärkeänä etappina. ”Pääsemme mukaan siihen kehitykseen, mitä on tapahtunut kulttuurikentällä Euroopassa viimeiset 20 vuotta. Mehän kuitenkin pidämme Suomea teatterimaana.”