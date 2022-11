Popedan rumpalin Kari ”Lacu” Lahtisen omat tulevaisuuden suunnitelmat ovat jo selvillä. Popedan jäsenet vaikuttavat olevan erimielisiä koko yhtyeen tulevaisuudesta.

Popedan lisäksi Kari ”Lacu” Lahtinen on soittanut muun muassa Hanoi Rocksissa.

Pate Mustajärven päätös jättää Popeda laittaa yhtyeen muut jäsenet uuden tilanteen eteen. Mistä saada elanto, kun bändin keulakuva lähtee omille teilleen?

Esimerkiksi yhtyeen kitaristina 1980-luvun alkuvuosista lähtien toiminut Costello Hautamäki kommentoi uutista Facebook-sivullaan pettyneesti.

”Kylläpä harmittaa. Mustajärven henkilökohtainen päätös. Kaikki muut bändissä olisi kyllä jatkanut normaaliin tapaan”, Hautamäki kirjoittaa.

Popedan rumpali Kari ”Lacu” Lahtinen kertoo kuitenkin HS:lle, että yllätyksenä Mustajärven lähtöaikeet eivät tulleet.

”Kyllä se on ollut jollain lailla tiedossa varmaan ainakin maaliskuusta lähtien”, Lahtinen sanoo.

Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aktiivisesti keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja yhden kokoelmaboksin sekä vastaanottanut 19 jalometallilevyä.

Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta. Lisäksi kokoonpano on palkittu lukuisilla tunnustuksilla, kuten Suomi-palkinnolla vuonna 2014.

Pate Mustajärvi aikoo jatkaa soolouraansa Popeda-päätöksen jälkeen.

Ennen Mustajärven lähtöuutista Popedassa on eletty selvästi vaikeitakin hetkiä. Viime viikolla yhtyeen keikka peruttiin Hämeenlinnassa ”solistin heikentyneen työkunnon johdosta”. Lahtisen tuolloin julkaiseman Facebook-kommentin mukaan kiertueen jatko riippui ”pääjohtajan ryyppäämisestä”.

Nyt Lahtinen suhtautuu asiaan ymmärtäväisesti.

”Paulikin on vaan ihminen. Itse kullakin tuollaista tapahtuu silloin tällöin. Alkoholilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tämän lopettamispäätöksen kanssa. Paulilla alkaa vaan olla kilometrit täynnä.”

Mustajärvi itse kommentoi lähtönsä syitä tiedotteessa näin:

”Mulla on kuitenkin kohta 67 vuotta ikämittarissa ja siitä 45 vuotta olen ollut tien päällä. Koko sinä aikana Popeda on pitänyt ainoastaan yhden 1,5 vuoden mittaisen tauon. On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona.”

Lahtinen myöntää, että häntäkin Mustajärven päätös harmittaa, ja uskoo että se tarkoittaa samalla koko Popedan tarun loppumista. Rumpali itse ei ole innostunut uuden solistin hankkimisesta.

”Se olisi vähän noloa. Pauli on ollut bändin keulakuva. Ei siihen yhtä hyvää rokkikukkoa saa millään”, hän toteaa.

Popedan jäsenet tuntuvat kuitenkin olevan erimielisiä yhtyeen tulevaisuudesta. Kitaristi Costello Hautamäki toivoo Popedan taipaleen jatkuvan.

”Sillä täytyy kuitenkin olla Pate Mustajärven siunaus. Ilman hänen lupaansa en tee mitään. Aion puhua Popedan tulevaisuudesta Paten kanssa ehkä jo ensi viikonloppuna tai viimeistään seuraavana”, Hautamäki sanoo Aamulehden haastattelussa.

Haastattelussa Hautamäki ei avaa tarkemmin suunnitelmiaan esimerkiksi uudesta laulusolistista. Hän katsoo itsellään olevan vahvimmat oikeudet Popeda-perinteen jatkamiseen.

”On selvää, että jos joku jatkaa bändin musiikillista perinnettä niin se olen minä, onhan 80 prosenttia biiseistä minun. Olen iät ja ajat soittanut Popedan biisejä omilla keikoillani. Kyllä jengi tajuaa, että minähän se bändin moottori olen ollut ainakin 20 vuotta.”

Popedan lisäksi Hanoi Rocksissakin rumpalina soittanut Lahtinen sanoo, ettei ole muun yhtyeen jäsenten tulevista aikeista juuri keskustellut. Omat suunnitelmat ovat kuitenkin selvillä. Hän aikoo panostaa toisen yhtyeensä Transworld Identityn tulevaisuuteen.

”Tehdään siitä maailman isoin bändi”, Lahtinen sanoo leppoisasti.

Lue lisää: Pate Mustajärvi jättää Popedan