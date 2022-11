The Crown -sarjan uunituore viides kausi on ihmeellisen tylsä

Nyt se tulee selväksi: Britannian kuningashuoneen vaiheista kertovaa The Crownia on venytetty liikaa.

The Crown -sarjan viidennellä tuotantokaudella kuninkaallisen perheen jäseniä esittävät Senan West (ylärivi, vas.), Will Powell, Dominic West, Elizabeth Debicki, Theo Fraser Steele, Claudia Harrison, Sam Woolf, James Murray, Marcia Warren (alarivi, vas.), Imelda Staunton, Jonathan Pryce ja Lesley Manville.

The Crown -sarja on aikamme suurimpia tv-tapauksia. Suurimpia myös siinä merkityksessä, että se on paisunut työrupeamana valtaviin mittasuhteisiin. Kaiken takana on käsikirjoittaja ja sarjan luoja Peter Morgan, joka hivuttautui brittimonarkian yksityisimpiin huoneisiin jo elokuvassaan The Queen (2006).

The Queen on syytä palauttaa mieleen, sillä The Crown -sarjan viidennellä kaudella päästään 1990-luvulle. Elokuva kuvasi tiukalla rajauksella tapahtumia ennen prinsessa Dianan kuolemaa ja heti sen jälkeen. The Crownin vitoskaudella taas edetään kohti väistämätöntä käännekohtaa.

Viides kausi osuu saumaan, johon varmasti valmistauduttiin jo sarjan alkaessa. Kuningatar Elisabet oli vanha, joten hän saattoi luopua kruunustaan tai kuolla hetkenä minä hyvänsä. Nyt se sitten tapahtui, ja ensiesitys lykkääntyi vähän.

Vallan vaihtumisen takia huomio kiinnittyykin Charlesiin, joka kantaa nyt kruunua. Että mikäs tyyppi hän olikaan?

Sarja onkin jo ehtinyt herättää kohua – taas kerran – erityisesti esittämällä, että Charles olisi puhunut silloisia pääministereitä John Majoria ja Tony Blairia puolelleen, jotta hänen äitinsä jättäisi kruunun jo hänelle. Herrat ovat jyrkästi kieltäneet tällaiset keskustelut, mutta mitä muutakaan he voisivat tehdä? Totta kai ne ovat fiktiota.

Charles odotti kruunua vuosikymmenet. Hän turhautui. Se on hänen elämänsä tarina, ja Morgan osoittaa häntä kohtaan myötätuntoa kuten on tehnyt sarjan alusta saakka.

Sarjan luoja Peter Morgan osoittaa prinssi Charlesia kohtaan myötätuntoa, kuten on tehnyt sarjan alusta saakka. Charlesia esittää Dominic West.

Sarjassa korostuu myös Charlesin kritiikki monarkiaa kohtaan, ja varsinkin viides jakso on nykyhetken näkökulmasta kiinnostava. Siinä Charles näyttäytyy asumuseron jälkeisessä mielentilassa suorastaan radikaalina, kun hän vaatii menojen leikkaamista ja ”hyvinvointimonarkiaa”.

Viidennen kauden teemana on uusi Britannia, ja muutosta edustaa kuninkaallisen perheen Britannia-huvijahdin kohtalo. ”Se on symboli”, hokee varsinkin prinssi Philip joka käänteessä, kun laivaa ollaan vetämässä pois käytöstä ja valtion budjetista.

Sen lisäksi toistuu sana järjestelmä – jota jahtikin edustaa. Kausi pyrkii kuvaamaan kuningashuonetta, joka pitää yhä epätoivoisemmin kiinni järjestelmästä, vaikka maailma ympärillä menee jo menojaan.

Jotakin outoa on tapahtunut, sillä koko kausi on tavattoman tylsä ja staattinen. Merkkejä oli nähtävissä jo neljännelläkin kaudella, mutta nyt se tulee selväksi: The Crownia on venytetty liikaa.

Tätä voi toki selittää aikakaudella. Kuningashuoneen omasta näkökulmasta 1990-luku oli yhtä painajaista jo ennen Dianan kuolemaa, mutta nykyajasta käsin ”skandaalit” tuntuvat mitättömiltä.

Avioeroja, mitä väliä? Charlesin ja Camillan intiimit puhelut, niin noloa. Windsorin linnan tulipalo on toki hirveää katsottavaa. Dianan iänikuisen BBC-kohuhaastattelun olisi voinut skipata huoletta, se on niin nähty. Sarjassa sen ympärille keritään Dianan epäilyjä salajuonista, mutta kuvio jää ikävällä tavalla ilmaan.

On selvää, että Peter Morgan on halunnutkin kuvata juuri arkisuutta, joka valtasi vaihe vaiheelta kuninkaalliset salit.

Näemme Dianan paistamassa munakasta Charlesille eron jälkeen. Elisabet surffaa kaapelikanavilla ja näkee vilauksen Beavis & Buttheadista. Downing Streetillä John Major (Jonny Lee Miller) saa makkaraa illalliseksi ja pahastuu, kun vaimo ei edes kuuntele.

Samaan aikaan Neuvostoliitto hajosi, Euroopassa sodittiin ja lama lamaannutti. Elisabet kantoi huolta vain tsaariperheen luista.

The Crownin uusien jaksojen heikoin lenkki on yllättäen Elisabet itse. Se ei kuitenkaan ole häntä näyttelevän Imelda Stauntonin vika.

Heikoin lenkki on yllättäen Elisabet itse. Kauden alkupuolen hän esiintyy vain sivuhenkilönä, sisätiloissa, enimmäkseen huokailemassa raskaasti kotisohvallaan corgit kainalossa, ja äänessä on useammin Charles tai Philip. Vasta kuudennessa jaksossa keskiöön nousee pariskunnan avioliitto, ja Elisabet näyttää pilkahduksen tunteistaan.

The Crown -sarjan lähtöidea on ollut asettua Elisabetin, vallanpitäjän nahkoihin. Se on ikiaikainen draamakirjallisuuden aihe. Nyt sarja kadottaa kosketuksen päähenkilöönsä.

Vika ei ole Imelda Stauntonissa, joka näyttelee Elisabetia. Hän osaisi kyllä. Samaten Dominic West voisi saada Charlesista enemmän irti, jos hänen rooliinsa olisi kirjoitettu syvyyttä. Puhumattakaan Lesley Manvillesta, jonka vuoro on näytellä Margaretia. Tai Jonathan Prycesta Philipin roolissa. Loistavien näyttelijöiden yritykset valuvat hukkaan, kun liian monet kohtaukset kumisevat tyhjyyttään ja dialogit laahaavat.

Elizabeth Debicki muistuttaa Dianaa hätkähdyttävän paljon sekä ulkoisesti että eleiltään, mutta siinä on onnistunut muutama muukin näyttelijä ennen häntä. Isä ja poika Al-Fayedin (Salim Daw ja Khalid Abdalla) osuus jää vaisuksi.

Peter Morganin mukaan monarkia huojui 1990-luvulla kuilun partaalla, kun banaali julkisuus vei sen mennessään. Näkemyksessä ei ole mitään uutta.

Elisabet itsekin hyväksyi lopulta puolifiktiivisen roolinsa kaveeratessaan James Bondin ja Paddingtonin kanssa. Ehkä se on se loppukaneetti, johon päädytään The Crownin kuudennella ja samalla viimeisellä kaudella.

The Crown, Netflix.