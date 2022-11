Seikkailusarja García! on parasta, mitä Espanjassa on tehty pitkään aikaan

HBO Maxin alkuperäissarjassa 1960-luvulla syväjäädytetty Francon erikoisagentti García herää nykyajan demokraattiseen Espanjaan.

Espanjaa kuolemaansa saakka hallinneen diktaattorin Francisco Francon (1892–1975) jäänteet siirrettiin kolme vuotta sitten valtavan hautamonumentin uumenista tavalliselle hautausmaalle – jälkeläisten ja häntä yhä palvovien äärioikeistolaisten mielipahaksi.

”El Caudilloa” uskollisesti palvellut erikoisagentti García (Francisco Ortiz) säästyi kuitenkin tältä mielen mustanneelta järkytykseltä. Syksyllä 2019 hän oli vielä syväjäädettynä kallioluolassa, lähellä Francon monumentikseen rakennuttamaa Kaatuneitten laaksoa.

Draamasarjassa García! (2022) erikoisagentti García on herännyt vahingossa syväjäädytyksestä ja häntä hämmentää nykyajan demokraattinen Espanja. Hänen tuoreimmat muistonsa ovat sentään kuudenkymmenen vuoden takaa keväältä 1961, jolloin Espanja osallistui ensi kertaa Eurovision laulukilpailuihin.

Espanjalaisiin ¡García!-sarjakuvakirjoihin puoliksi perustuvan García!-sarjan keskeisiä juonteita on takavuosikymmenten poliittisen miesluomuksen tutustuminen uuteen aikaan: omien asenteiden tutkiminen, ennakkoluulojen kyseenalaistaminen, ehkä oppiminen.

Garcían kasvutarinan lisäksi kuusiosainen seikkailusarja on lennokas, huvittava ja jännittävä sekä jossain määrin myös koskettava ja yhteiskuntakriittinen. Neljän jakson perusteella voi olettaa, että García! on palkitsevinta, mitä Espanjassa on tehty pitkään aikaan.

Työpaikastaan taisteleva toimittaja Antonia (Veki Velilla) saa käsiinsä huippusalaisen kansion, josta saisi vuosikymmenen uutisen – joku joku vain suostuisi kuuntelemaan ja uskomaan häntä.

Vakavamielisen ja yli-inhimillisen Garcían opastaja demokraattiseen Espanjaan on suunnilleen hänen täydellinen vastakohtansa: vilkas, puhelias ja vapaamielinen, auktoriteetteja kumartamaton kolmekymppinen Antonia (Veki Velilla).

Sarjan alussa Antonia asuu kaksin eläkeikäisen vahtimestari-isänsä (Emilio Gutiérrez Caba) kanssa ja yrittää pitää kiinni harjoittelupaikastaan madridilaisessa sanomalehdessä. Mutta lopputili on lähellä – kunnes hän saa sattumalta käsiin salaisen kansion, pääsee Garcían jäljille ja törmää hämmentäviin tietoihin, jotka järisyttävät hänen elämänsä perustuksia.

Mainioilla mustavalkoisilla takaumajaksoilla täydennetyn moniaineksisen tarinan yhtenä juonteena on madridilaisen puoluejohtajan kaappaus ja hämärä poliittinen salaliitto.

”Kaaoksen partaalla” oleva korruptoitunut Espanja ei kuitenkaan valmistaudu presidentinvaaleihin, kuten tekstitys antaa moneen kertaan ymmärtää. Kyse on parlamenttivaaleista.

García!, HBO Max.