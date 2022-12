Kreikan mytologiasta ammentava Filemon uskoo ihmeisiin.

Sarjakuvat

Fred: Filemon – Epäuskoisen retki (Philémon – Le voyage de l’incrédule). Suom. Jukka Heiskanen. Story House Egmont. 56 s.

Metsän kamaraa halkoo vetoketju, josta pääsee toiseen maailmaan, Atlantille, jossa valtameren nimen kartta­kirjaimet ovat oikeita saaria. Niitä kansoittavat oudot otukset, perhos­siipiset ihmiset, villit pianot ja ties mitkä.

Filemon-sarjakuvissa mennään normaali­maailmasta saarille kummilla konsteilla, kullakin vain kerran. Ensimmäi­sessä albumissa A:n haaksirikkoinen Filemon päätyi A:lle kaivon kautta. Toisella kertaa hänet kutistettiin karttapallolle katsomalla kaukoputken läpi väärin päin.

Riemastuttavien assosiaation pohjalle rakennetut näkynsä Fred piirsi rouhealla, maanläheisellä viivalla. Psykedeeliset värit irrottivat tunnelmat arkitodellisuudesta.

Filemon-sarjan neljännessä albumissa Epäuskoisen retki vetskarin läpi lipeää päähenkilön isä Hektor. Tarkoitus oli palauttaa A:n saarelle Bartolomeus, koti-ikävää poteva Filemonin kumppani, jonka hän pelasti saarelta ensimmäisessä seikkailussaan.

Ranskalaisen Filemon-sarjakuvan julkaiseminen suomeksi on samanlainen kulttuuriteko kuin amerikkalaisen George Herrimanin Krazy Katin. Molemmat ovat surrealistisen ja runollisen sarjakuvan suuria klassikoita.

Mielikuvituksen taitolennon ohella kahdella sarjakuvalla ei ole juuri muuta yhteistä. Krazy Kat ilmestyi sanomalehdissä 1913–44. Filemon ilmaantui Pilote-sarjakuvalehteen 1965. Sarjan 15 albumia julkaistiin 1972–87. Vielä 16. osa ilmestyi juuri ennen Fredin kuolemaa 2013.

Kolme ensimmäistä Filemon-albumia saatiin suomeksi melko tuoreeltaan 1974–75. Sen jälkeen on ilmestynyt vain eräänlainen esiosa Kolmen pöllön aukean arvoitus (1992), tasan 30 vuotta sitten.

Alun perin vuonna 1974 ilmestynyt Epäuskoisen matka jatkaa sarjaa siitä, mihin se 1970-luvulla meillä jäi.

Fredin oikea nimi oli Frédéric Aristidès. Hän syntyi vuonna 1931 Pariisissa kreikkalaisten siirtolaisten lapsena. Hektorin ja Filemonin maatila voisi olla yhtä hyvin Kreikassa kuin Ranskassa. Ainakin isän ja pojan nimet Fred valitsi Kreikan mytologiasta.

Mytologiassa Filemon vaimoineen oli Fryygiassa ainoa, joka tarjosi vieraanvaraisuutta taviksina esiintyneille jumalille Zeukselle ja Hermekselle. Nimi tarkoittaa ystävällistä. Se sopii nuorukaiselle, joka seikkailee unenomaisten maailmojen outojen otusten parissa.

Hektor taas oli Troijan prinssi, joka oli kovin kiintynyt maahansa. Nimi tarkoittaa ihmistä, joka pitää lujasti kiinni jostakin tai pitää asiat kasassa. Filemonin isä, äreä Hektor, pitää jalkansa niin lujasti maassa, ettei usko ihmeisiin, joita hänen poikansa kokee.

Siihen viittaa albumin nimi, Epäuskoisen retki. Tällä kertaa Hektor osallistuu Filemonin fantastiselle matkalle. Mutta Hektor ei usko outouksiin, vaikka näkee ne. Filemon puolestaan ei kyseenalaista mitään eteensä osuvaa vaan uskoo kaiken lapsen tavoin.

He päätyvät saarelle, jota asuttavat kuiskaajat, laatikoissaan puhuvat päät, joiden puheet ennakoivat kummasti muiden keskusteluja. Barbaarinäyttelijät kaappaavat Filemonin ja Hektorin teatterilaivaansa kuiskaajien mukana.

Kriitikkellujat, nojatuoleissaan seilaavat kelmeäkasvoiset kriitikot, saartavat teatterilaivan ja uhkaavat upottaa sen, elleivät pidä esityksestä. Eivätkä kriitikkellujat ole juuri koskaan tyytyväisiä.

Ollaan siis teatterin ja taiteen vaihtoehtomaailmassa. Fred piikittelee varsinkin kriitikoita, mutta osansa saavat muutkin. Näyttelijät hän luokittelee ihan ohimennen barbaareiksi. Samalla taide rinnastuu aiempien seikkailujen ihmeisiin.

Epäuskoisen retki -albumin lopussa on pari lyhyttä tarinaa, jotka jatkavat teemaa epäuskosta ihmeiden edessä.

Toisessa Filemon tapaa taikurin, joka ei usko omiin temppuihinsa eikä saa niitä toimimaan. Filemon sen sijaan tempaa taikahatusta norsun tuosta vaan.

Viimeisessä Filemon kohtaa fakiirin, joka lumoaa tien kiemurtamaan ilmassa käärmeen lailla. Koska sellainen on hullua, mielisairaanhoitajat vievät fakiirin pois.

Fred huomauttaa, että taiteeseen ja muihin ihmeisiin uskominen vaatii järjen ylivallasta luopumista. Niin taikatempuissa kuin teatterissa ja muissa kertomuksissa uskomme sepitteisiin, vaikka tiedämme, etteivät ne ole totta.

Filemonin maailmaan sopii hienosti Shakespearen Myrsky-näytelmästä tunnettu lainaus: ”Sama kude on meissä kuin mik’ unelmissa on ja unta vain on lyhyt elämämme.”