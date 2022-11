12 kattoa -näyttelyn pohjatekstinä toimivat tuhat vuotta sitten eläneen japanilaisen munkin Kamo Nō Chomein mietteet rakentamastaan majasta, joka on helposti siirrettävissä.

Nykytaide

Hannu Väisänen: 12 kattoa 8.1.2023 saakka Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Hannu Väisäsen (s. 1951) näyttely 12 kattoa on koko Taidehallin mittainen kokonaistaideteos, niin hienovarainen ja täydelliseksi hiottu, että siitä on hieman vaikea saada otetta.

Näyttely koostuu sarjasta puisia kattoja (tai pieniä seinättömiä majoja), kattojen harjoja koristavista ruukkumaisista keramiikkaveistoksista sekä rikkoutuneen ruukun teemaa varioivista maalauksista.

Näkyvään rooliin nousee myös vuonna 1928 valmistunut Taidehalli, Helsingin kaunein näyttelytila, jonka arkkitehtuuria Väisänen käyttää taitavasti hyväkseen.

Pohjatekstinä toimivat tuhat vuotta sitten eläneen japanilaisen munkin Kamo Nō Chomein (1155–1217) mietteet rakentamastaan majasta, joka on hänen vanhuuden omaisuutensa ja helposti siirrettävissä. ”Tämä maja mahtuisi kahteen kärrylliseen, ja ainoat kulut menisivät kantajalle”.

Runollinen teksti muistuttaa Väisäsen kiinnostuksesta Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin, etenkin Japaniin, jossa hän on vieraillut usein. Mutta se johdattaa myös pohtimaan aikaa, elämää ja ikääntymistä.

Myös Väisäsen toteuttamat katot näyttävät keveiltä ja helposti siirrettäviltä. Ne riippuvat Taidehallin katosta oranssien hihnojen varassa, mikä korostaa kokonaisuuden hetkellisyyttä ja tilapäisyyttä. Tänään katot ovat täällä, huomenna ne voivat olla jossain muualla.

Hannu Väisänen: C.C. XXIX, 2022, öljy kankaalle.

Samalla kun tummiksi poltetut katot vievät ajatukset japanilaisiin maalaiskyliin, ne toimivat jalustoina keramiikkaveistoksille. Veistokset puolestaan tuovat tuulahduksen oululaissyntyisen taiteilijan nykyiseltä kotiseudulta, Lounais-Ranskan Dordognesta, jossa keraamisia koristeita on asetettu katonharjoille 1300-luvulta lähtien.

Mehevästi lasitetut keramiikkakoristeet keskustelevat paitsi keskenään myös Väisäsen uusien maalausten kanssa. Muutama koristeaihe esiintyy näyttelyssä sekä maalattuna että veistettynä.

Ruukut tulivat Väisäsen taiteeseen viitisen vuotta sitten, näyttelyssä Anna Ahmatovan neljä huonetta, joka nähtiin Turussa keväällä 2018. Ne olivat rikottuja ruukkuja, reikäisiä kuin läpi ammutut. Maalausten kirkkaat ja optimistiset värit olivat harkittu vastakohta kuva-aiheiden viestimälle väkivallalle.

Hannu Väisänen: C.C. XXI, 2022, öljy kankaalle.

Taidehallissa ruukkumaalaukset on ripustettu värien mukaan: kuvanveistosali on monivärinen, keskisali on harmaa ja takimmaista salia hallitsevat keltaisen sävyt. Pieni puolukanpunainen huone on teos itsessään.

Keskenään samankokoisissa kankaissa toistuvia rikkinäistä ruukkufiguureja on vaikea olla näkemättä henkilökuvina, eri tavoin epätäydellisinä. Jokainen meistä on yksilö, ainutkertainen ja arvokas, maalaukset tuntuvat sanovan.

Hannu Väisänen: C.C. XXI, 2022, öljy kankaalle.

Näyttely antaa paljon, mutta jättää paljon myös vastaanottajan varaan. Itse huomaan peilaavani ruukkujen haavoja ja halkeamia ukrainalaisten kärsimyksiin, tietoisena siitä, ettei tällainen tulkinta välttämättä kuulu Väisäsen päällimmäisiin tavoitteisiin.