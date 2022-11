Hengaillaan kuvataan Tampereella liveyleisön edessä kuten Elämäni biisi.

Ruotsin suosituimpiin ohjelmiin kuuluvasta På spåret -tietovisasta tehdään oma, uudistettu versio Suomessa. Ohjelman nimi Suomessa on Kirkan vanhasta, junien maailmaan sijoittuvasta euroviisuhitistä tuttu Hengaillaan.

Junien ja matkailun maailmaan sijoittuu myös Hengaillaan-ohjelma. Kilpailu vie julkisuudesta tutut kisaajat junamatkalle kohteisiin ympäri maailmaa. Ohjelmassa kysytään tietovisakysymyksiä eri maiden historiasta, maantieteestä, kulttuurista ja viihteestä.

Matkakohteisiin liittyy myös ruokailukysymyksiä, ja niiden yhteydessä kilpailijoiden makunystyröitä testaa kokki Kozeen Shiwan.

Suomessa ohjelmaa juontaa Jenni Poikelus, tuomarina toimii Riku Rantala. Ensimmäinen jakso nähdään lauantaina 28. tammikuuta kello 21 suositun Elämäni biisi -sarjan ohjelmapaikalla.

Hengaillaan näytetään suorana, ja lähetykset ovat yleisötapahtumia, joihin saa ostaa lippuja. Ohjelmaa kuvataan Tampereen Mediapoliksessa Factory-hallissa, jossa kuvataan myös Elämäni biisi -sarja.

På spåret on pyörinyt Ruotsissa vuodesta 1987, ja se on Pohjoismaiden katsotuin tietokilpailu. Ruotsissa se keräsi esimerkiksi 31. kaudella ruudun ääreen keskimäärin 2,4 miljoonaa katsojaa. Suomessa visaa on näyttänyt Yle Fem.

Ohjelmaa on ylistetty vuosien varrella sen kyvystä viihdyttää ja sivistää samaan aikaan.

Ohjelmassa kahden hengen julkkisjoukkueet näkevät junan ohjaamosta kuvatun nopeutetun videon. Näppärien sanaleikkivihjeiden sekä videon perusteella heidän pitää arvata, mihin kaupunkiin matka vie. Arvaukset tehdään vetämällä hätäjarrusta. Tämän jälkeen kysytään kaupunkiin liittyviä kysymyksiä.

På spåretiin liittyy olennaisesti myös musiikki: ideana on tuoda studioon livebändejä esittämään uutta musiikkia, joka ei soi juurikaan kaupallisilla radiokanavilla tai näy soittolistoilla.

Suomen Hengaillaan-versiossa idea on sama: joka jaksossa nähdään uusi livebändi, ja ensimmäisen kauden esiintyjälistan perusteella artistit edustavat eri genrejä jazzista kansanmusiikkiin ja indie-poppiin. Mukana ovat muun muassa Steve ’n’ Seagulls, Sami Saari ja Jazzpojat, Aili Järvelä ja kansanmusiikkiyhtye Frigg sekä Arppa.

