Kielitoimiston sanakirja on laajin ja ajantasaisin yksikielinen suomen kielen sanakirja, ja tuorein päivitys nostaa hakusanojen kokonaismäärän yli 104 000:een.

Suomessa on syöty mokkapaloja vuosien ajan, mutta Kielitoimiston sanakirjaan ne pääsivät vasta nyt.

Kielitoimiston sanakirjaa on jälleen päivitetty. Sanakirjaan on lisätty satoja uusia hakusanoja. Yksi näistä on luontokato, eli ”luonnon monimuotoisuuden väheneminen, luonnon köyhtyminen”. Sanakirjasta löytyvät nyt myös huisi, ”huikea, huima, hurja, jännittävä, upea”, sekä trendata, ”olla trendikäs, suosittu; olla muodissa; tulla muotiin”.

Myös vuosia ammottaneita aukkoja on paikkailtu. Nyt sanakirjasta löytyy esimerkiksi mokkapala, jonka kuvaillaan olevan ”levynä paistettava, annospaloiksi leikattava leivonnainen, joka on maustettu kaakaojauheella ja päällystetty kahvinmakuisella kuorrutteella”.

Sanakirjan verkkosivuilla kerrotaan, että toisinaan joku hyvinkin tuttu ja tavallinen sana – kuten mokkapala – jää puuttumaan sanakirjasta ihan vain sen takia, että sanoja on niin valtavan paljon. Esimerkiksi hääkakku lisättiin sanakirjaan vasta kymmenisen vuotta sitten.

Kielitoimiston sanakirjan toimittajat Riina Klemettinen ja Ilona Paajanen avaavat viittä uutta sanaa videolla:

Lisäksi sanakirjaan on tehty muutoksia liki tuhanteen jo olemassa olevaan sana-artikkeliin. Muutettuja sanoja ovat muun muassa toksinen, johon on nyt lisätty lääketieteellisen myrkyllisyyden lisäksi sanan abstrakti merkitys; takinkääntöön on puolestaan lisätty tieto siitä, että ilmausta käytetään varsinkin halventavasti.

