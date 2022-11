”Haluan pistää itseni likoon tässä työssä”, Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri sanoo.

”Tämä työ ei ole koskaan valmis, yhteiskunta muuttuu ja koko ajan tulee uusia haasteita”, sanoo Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteerinä vuodesta 2014 toiminut Terhi Heinilä.

Vuonna 1911 perustettu Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi.

Naisasiavaikuttajien historian ketju antaa Heinilälle voimaa työhön. Työpöydän takana työtä tarkkailee Minna Canthin kuva.

Pääsihteerivuosiin on mahtunut suuria voittoja.

”Aborttilainsäädännön uudistaminen 50 vuoden jälkeen oli naisjärjestöjen yhteinen suuri tehtävä, kuten myös seksuaalirikoslainsäädännön ja perhevapaiden uudistaminen. Viimeksi mainituissa on kyllä vielä jatkokehittämistä, mutta olemme päässeet nyt pohjoismaiselle tasolle näissä keskeisissä lainsäädäntökysymyksissä”, Heinilä summaa.

Heinilä on ottanut kantaa vahvasti muun muassa urheilun, maanpuolustuksen ja ulkopolitiikan tasa-arvokysymyksiin.

Moni asia ei kuitenkaan ole edennyt tavoitteisiin asti edes runsaassa 140 vuodessa.

”Jo Minna Canthin tavoitteissa 1880-luvulla oli työelämän tasa-arvo ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Jako naisten ja miesten aloihin on edelleen voimakas ja Suomi johtaa tilastoissa lähisuhdeväkivallassa ja naisten surmissa.”

Viime vuosina tasa-arvon ja naisten oikeuksien tielle on heitetty monia esteitä, kuten Talibanin toteuttama Afganistanin hallinnon syrjäyttäminen, Ukrainan sota ja koronapandemia, joka lisäsi naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa.

”Juuri nyt on tärkeää vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon, se kulkee käsi kädessä demokratian kanssa. Tasa-arvo tukee yhteiskuntaa, jossa kaikki voivat olla mukana. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että myös Suomi sitoutuisi feministiseen ulkopolitiikkaan. Suomella on nyt hyvä tilaisuus vaikuttaa naisten ihmisoikeuksiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä vuoteen 2024.”

Vahvistuva globaali anti-gender-liikehdintä eli sukupuolten tasa-arvoa sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastustava liikehdintä on kuitenkin suistanut tasa-arvokehitystä taaksepäin.

”Olemme voimakas liike. Meillä on 72 jäsenjärjestöä kaikilta elämän alueilta, joissa on 400 000 jäsentä ja paljon yhteistyökumppaneita. Valitettavasti myös vastavoimat ovat kovat. Jäsenjärjestöissämme toimivat naiset kohtaavat vihapuhetta ja asioihin puuttumista.”

Heinilä sanoo itse henkilökohtaisesti säästyneensä pahimmilta hyökkäyksiltä.

Hämäläisessä maatalossa lapsuutensa kasvanut liikuntatieteiden maisteri on aloittanut tasa-arvovaikuttamisen urheilun parissa ja istunut monissa kansainvälisissä pöydissä. Hän kuului ainoana pohjoismaisena edustajana EU-komission urheilun korkean tason työryhmään 2021–2022.

Heinilä on työskennellyt muun muassa Euroopan komission urheiluyksikön kansallisena asiantuntijana vuonna 1996, Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU:n kansainvälisten asioiden päällikkönä vuosina 1996–2009 ja International Working Group on Women and Sport IWG:n pääsihteerinä vuosina 2010–2014. Lisäksi hän on edustanut useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä toimikunnissa ja johtoryhmissä.

”Eihän tasa-arvotyö ollut niin suosittua urheilussa, että sieltä olisi voinut helposti nousta”, hän muotoilee diplomaattisesti.

Urheilun tasa-arvossa Suomella on vielä paljon tehtävää, Heinilä sanoo. ”Esimerkiksi urheilun lajiliittojen hallitusten puheenjohtajista vain 16 prosenttia on naisia, eivätkä luvut ole nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana.”

Heinilä uskoo, että muutos tulee alalla kuin alalla johtajien kautta, siksi johtajien tasa-arvo-osaamista on vahvistettava. Yksin tasa-arvotyötä ei voi tehdä.

”Ilman naisten yhteistyötä ja vahvaa maailmanlaajuista verkostoitumista en varmasti olisi tässä. Näen, että pitää tehdä asioita, eikä jäädä murehtimaan. Kuten presidentti Tarja Halonen on sanonut: Ei riitä, että on ensimmäinen, jonkun pitää tulla myös perässä.”

Urheilusta Heinilä toi mukanaan kansainvälisiä verkostojaan Naisjärjestöjen keskusliittoon. Jotain kehityksestä kertoo se, että kun Heinilä aloitti, keskusliitossa oli kaksi työntekijää. Nyt heitä on kymmenen.

Työssään hän on huomannut, että suomalainen tasa-arvotyö kiinnostaa kansainvälisesti.

”Esimerkiksi viime vuonna presidentti Joe Bidenin hallinnon tasa-arvopoliittinen neuvosto oli useaan otteeseen yhteydessä Naisjärjestöjen keskusliittoon ja kysyi naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan malleista.”

Heinilä sanoo viihtyvänsä roolissaan.

”Haluan pistää itseni likoon tässä työssä ja koen että olemme pystyneet vaikuttamaan laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla.”