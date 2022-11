Suosituksissa myös Sibeliuksen viulukonserton esityksiä tempoilla, jotka säveltäjä hyväksyisi.

The Doors -yhtyeen keskeinen säveltäjä oli kitaristi Robby Krieger, joka omien sävellystensä lisäksi täydensi yhtyekavereidensa kanssa myös laulaja-sanoittaja Jim Morrisonin sävellykselliset ideat. Kriegerin Set the Night On Fire -muistelmat täydentävät oivasti edesmenneen kosketinsoittajan Ray Manzarekin sekä rumpali John Densmoren muistelmia.

Krieger haluaa vaihteeksi riisua myyttejä. Hänen mukaansa 27-vuotiaana kuollut Morrison oli myyttistä mainettaan arkisempi tapaus. Huippulahjakkaan sanoittajan ja esiintyjän alkoholismi syveni varhain, mutta selvin päin hän pyysi kohteliaasti anteeksi kännimokia yhtyetovereiltaan ja oli studiossa parhaimmillaan ahkera ja luova.

Krieger kumoaa kymmeniä The Doors -myyttejä arkisemmilla tosiasioilla ja rusikoi etenkin Jerry Hopkinsin ja Daniel Sugermanin No One Here Gets Out Alive -kirjaa, joka suomennettiin aikoinaan nimellä Jim. Hän syyttää Sugermania Hopkinsin asiallisen taustatyön elävöittämisestä virheellisin tiedoin. Oliver Stonen The Doors -elokuva on pitkälti fiktiota, ja Krieger oikoo senkin yksityiskohtia.

Musiikin säveltämistä ja bändin yhteissoiton kemiaa Krieger kuvaa tietysti asiantuntevasti. Morrisonin toilailujen sijasta Krieger kertoo enemmänkin kuivan itseironisesti omasta huumehelvetistään. Se syveni vähitellen kokaiinin kautta heroiiniin ja speedball-kierteeseen vuosia The Doors -yhtyeen aktiivivuosien jälkeen.

Aikoinaan Jim Morrisonin yhtyekaverit ja muu lähipiiri tekivät ”intervention” katkaistakseen laulajan päihdeongelman. Se auttoi vain väliaikaisesti.

Krieger kertoo, että vuosikymmeniä myöhemmin vastaava interventio jouduttiin tekemään myös hänelle. Mukana olivat silloinkin vanhat bändikaverit Ray Manzarek ja John Densmore.

Myös Kriegerien lapsi Waylon Krieger omaksui vanhempiensa addiktion, mutta näiden muistelmien tekohetkellä molemmat sukupolvet olivat kuivilla. Isä ja poika esiintyvät ajoittain yhdessä myös konserttilavalla.

Robby Krieger & Jeff Alulis: Set the Night on Fire, elämää, kuolemaa ja kitaransoittoa The Doorsissa (suom. Kirsi Luoma), Like, 440 s.

Sibeliuksen viulukonsertto nopeutuu

Vuonna 2005 tein jutun nimeltä Jean Sibeliuksen viulukonsertto hidastuu. Esitysten kesto oli pidentynyt 1930-luvun alle 28 minuutin Jascha Heifetz -esityksistä jopa yli 35 minuutin mittoihin.

Ensimmäinen ja toinen osa konsertosta toimivat hyvin monenlaisilla tempoilla, joten vain finaaliin kannattaa kiinnittää huomiota. Sibelius nimittäin kyllästyi finaalin lönköttelyesityksiin niin, että muutti allegro ma non tanto -merkinnän (nopeasti, mutta ei liikaa) allegroksi (nopeasti) ja korosti, että virtuoosisuus tulee esiin finaalissa vasta metronomimerkinnällä 108–116. Sitäkin nopeammat tempot toimivat, jos virtuositeetti on Heifetzin tasolla, ja silloin finaali voi hurahtaa alle seitsemän minuutin. Jos taas lähestytään kahdeksaa minuuttia, karakteri muuttuu turhan leppoisaksi.

Täytynee kerätä dataa taas laajemmin, sillä alustavasti väittäisin, että lönköttely on viime vuosina vaihteeksi vähentynyt. Inmo Yang voitti keväällä Sibelius-viulukilpailun ja soitti konserton finaalin vetävän vauhdikkaasti. Samoin teki tällä viikolla Hilary Hahn Radion sinfoniaorkesterin solistina.

Tällaisilla tempoilla finaali ei ole enää ”poloneesi jääkarhuille” kuten Donald Tovey sitä kuvasi, vaan Erik Tawaststernan sanoin "manausrituaali" joka muuntuu "demonisuudeksi ja kuin tuhoavaksi kiihkoksi".

Ja sellaisena tuttu konsertto saa jälleen veren kiertämään!

Radion sinfoniaorkesterin konsertti on katsottavissa Yle Areenassa tämän linkin takaa ja RSO-konsertin arvostelu löytyy tästä linkistä. Inmo Yangin vauhdikas finaaliesitys löytyy tästä Areena-linkistä.

Viulisti Hilary Hahn lehdistökuvassa.

