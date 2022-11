”Suomessa poliitikkoja on vaikea saada mukaan tositelevisio-ohjelmiin ja heistä on myös vaikea saada hyviä kilpailijoita”, sanoo käsikirjoittaja Outi Keskevaari.

Millainen on soveliasta käytöstä poliitikolta? Ja mihin kansanedustaja saa käyttää aikaansa – ja erityisesti työaikaansa?

Muun muassa näitä kysymyksiä on viime päivinä pohdittu Britanniassa. Kohu syntyi, kun selvisi, että Britannian entinen terveysministeri, kansanedustaja Matt Hancock päätti osallistua parhaillaan Australiassa kuvattavaan tosi-tv-ohjelmaan I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Suomessa sarja tunnetaan nimellä Olen julkkis... Päästäkää minut pois!

Kansalaisia raivostuttaa, että konservatiivipuolueen kansanedustaja osallistuu ohjelmaan kesken istuntokauden. Myös Hancockin kollegat ovat kritisoineet häntä samasta syystä, ja pääministeri Rishi Sunak sanoi olevansa pettynyt Hancockin päätökseen.

Hancock on puolustautunut sillä, että hän on saanut ohjelman tuottajilta luvan ottaa tietokoneensa mukaan viidakkoon, jotta pystyy jatkamaan työntekoa ja pitämään yhteyttä äänestäjiinsä. Hän on myös kertonut lähteneensä mukaan, jotta voisi lisätä tietoisuutta lukihäiriöistä sekä lakialoitteesta lukihäiriöseulonnan saamiseksi kouluihin. Hän haluaa myös kerätä rahaa lukihäiriöstä kärsivien järjestölle.

Asiasta on kirjoitettu laajasti brittimediassa. Siitä ovat uutisoineet muun muassa BBC News ja The Guardian.

Hancock on Britanniassa hyvin tunnettu poliitikko, joka on toiminut monissa hallitustehtävissä. Viimeksi hän toimi sosiaali- ja terveysministerinä ja johti lujalla kädellä maansa koronatoimia.

Ministeripesti päättyi kuitenkin skandaaliin viime vuoden kesäkuussa, kun Hancock jäi kiinni salasuhteesta avustajansa kanssa ja joutui eroamaan. Brittiläinen The Sun -lehti julkaisi kuvia Hancockista ja tämän avustajasta suutelemassa. Suudelma rikkoi koronaviruksesta johtuvia turva­väli­sääntöjä, joista Hancock on itse näkyvästi tiedottanut kansaa pandemian ajan.

Konservatiivipoliitikon onkin epäilty osallistuvan ohjelmaan siinä toivossa, että saisi puhdistettua maineensa ja hankittua uusia äänestäjiä.

Ohjelmasta näytettiin Britanniassa tällä viikolla ensimmäinen jakso, jossa Hancock oli mukana. Ensimmäisessä haasteessa Hancockin piti ryömiä tunneleissa samalla, kun hänen päälleen kaadettiin ämpäristä limamaista nestettä ja hyönteisiä.

Poliitikko-kilpailija joutui myös heti kanssakilpailijoidensa hiillostamaksi.

Erityisesti laulaja Boy Georgelle entisen terveysministerin läsnäolo otti koville. Georgen äiti nimittäin joutui koronaepidemian alussa sairaalahoitoon eikä muusikon annettu nähdä äitiään, vaikka hän pelkäsi tämän kuolevan.

"Minusta tuntuu, etten halua istua täällä näyttäen siltä, kuin viihtyisin hänen [Hancockin] seurassa. Se on minulle vaikeaa, koska jos äitini olisi [kuollut], niin minä olisin poistunut samalla hetkellä, kun hän käveli leiriin sisään”, Boy George sanoo.

Kun muut kilpailivat kysyivät Hancockilta, miksi tämä osallistuu ohjelmaan kesken istuntokauden, hän vastasi ajattelevansa, että brittiyhteiskunnassa asiat ovat nyt vakaalla pohjalla. Se on tietenkin hieman yllättävä vastaus, kun miettii, miten maa ja sen hallitus ovat viime aikoina ajautuneet kriisistä toiseen.

Lisäksi Hancock sanoi toivovansa, että pääsisi näyttämään itsestään uuden puolen, joka ei mediassa yleensä tule ilmi.

”Kaikki poliitikot – ja erityisesti minut – tunnetaan siitä, että olemme käytökseltämme tiukkoja ja asiallisia Mutta emme me ole sellaisia oikeasti”, hän sanoo.

Konservatiivipuolueen Matt Hancock toimi Britannian terveysministerinä ja johti maan koronatoimia, kunnes joutui eroamaan.

Monia draamasarjoja ja muun muassa tositelevisiokilpailu Myyrää ja Love Island -ohjelmaa käsikirjoittanut Outi Keskevaari sen sijaan ajattelee, että poliitikot juuri eivät halua näyttää itsestään henkilökohtaisempaa puolta.

”Suomessa poliitikkoja on vaikea saada mukaan tositelevisio-ohjelmiin ja heistä on myös vaikea saada hyviä kilpailijoita”, sanoo käsikirjoittaja Outi Keskevaari.

Hänen mukaansa ammattiryhmän ongelma on, että he eivät tule minnekään ilman poliitikon rooliaan.

”He ovat tosi tarkkoja siitä, millainen heidän julkinen kuvansa on ja he pelkäävät mokaavansa. Jos kilpailija pysyy koko ajan turva-alueellaan eikä osaa heittäytyä, hän ei välttämättä ole hyvä kilpailija”, Keskevaari sanoo.

Kansanedustaja Atte Kaleva osallistui Farmi Suomi -ohjelman kolmannelle kaudelle, joka nähtiin televisiossa tämän vuoden keväänä.

Kun Keskevaari tapaa tositelevisioon osallistuvia kilpailijoita, hän kehottaakin heitä miettimään, millaisia tyyppejä he itse tykkäävät televisio-ohjelmissa katsoa.

”Himmailu ei ole tie katsojien sydämeen – eikä äänestäjien. Heittäytyjistä tykätään.”

Varman päälle pelaavia poliitikkoja nähdäänkin usein televisiossa ohjelmissa, jotka ovat lähellä heidän osaamisaluettaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Uutisvuoto tai Hyvät ja huonot uutiset. Myös Tanssii tähtien kanssa -formaatti on turvallinen ja pidetty verrattuna kilpailuihin, joissa on itsensä nolaamisen vaara.

”Myös Farmi Suomi sopii heille, sillä siinä ollaan suomalaisuuden ytimessä vanhalla maatilalla.”

Farmi Suomessa ovat kilpailleet ainakin Atte Kaleva (kok) ja Mikael Jungner (Liike Nyt).

”Voi myös olla, että poliitikkojen mukaan saaminen on ennen kaikkea meidän ohjelmantekijöiden haave. Kiinnostavatko he lopulta tavallista kansaa, se on eri kysymys.”