Palkittu norjalaiselokuva piirtää taitavasti kuvaa Pohjoismaiden asenneilmastosta.

Draama

Lapset ★★★★

Barn, Norja 2019

Fem klo 21.00 ja Yle Areena (K12)

Lapset-elokuvan alussa musiikki luo kauhuelokuvan tunnelmaa. Urheilukentällä ihmiset säntäilevät hädissään. Kentällä onkin eräälle lapselle sattunut jotain kauheaa. Mutta Lapset on realistinen draama ja sellaisena raskaampi kuin useimmat kauhuleffat.

Nopeasti selviää, että syyllinen on 13-vuotias Natalie (Ella Øverbye). Sekä Natalie että vakavasti loukkaantunut Jamie ovat huippuoppilaita ja hyviä kavereita. Myöhemmin Jamie kuolee sairaalassa.

Ohjaaja Dag Johan Haugerud seuraa tapauksen käsittelyä hengästyttävän yksityiskohtaisesti. Kaksi ja puoli tuntia kuluu enimmäkseen keskusteluissa, joissa eri ihmiset vatvovat asiaa eri kulmista.

Päällimmäisenä pysyy kysymys, kuinka käsitellä asiaa, jota ei voi käsitellä.

Haugerud on myös käsikirjoittanut elokuvansa. Hän punoo kuvaa yhteisöstä, jossa kaikki ovat yhteyksissä toisiinsa.

Jännitteitä kiristää, että kuolleen Jamien isä Per Erik (Thorbjørn Harr) on kaupunginhallituksen oikeistopopulistinen jäsen ja Natalien isä Sigurd (Hans Olav Brenner) vasemmistolainen kansanedustaja.

Keskeisimmiksi nousevat koulun rehtori Liv (Henriette Steenstrup) ja hänen veljensä Anders (Jan Gunnar Røise). He kulkevat eri tahojen välillä setvimässä tilannetta, ja heidän kauttaan katsojaa viedään tapahtumissa.

Haugerudin taidoista kertoo, että Lapset ei tunnu asetelmalliselta eikä ahtaalta, vaikka henkilöiden kautta on haalittu paljon teemoja. Anders esimerkiksi on homo, ja älykkö Liv tuntee oikeistolaisen Per Erikin paremmin kuin moni arvaa.

Ennen kaikkea Lapset kartoittaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan nykyistä asenneilmastoa. Norja tuntuu olevan niin lähellä Suomea, että sanomiset sopivat tännekin.

Ääritilanne nostaa esiin ennakkoluulot ja ristiriidat, kärjistää asenteet ja tunteet. Yksi ei usko, että tyttö voi tappaa, toisen mielestä Natalie on ollut pitkään tasapainoton, koska käyttää rumaa kieltä.

Lapsista vain Natalie pääsee ääneen. Hänen henkilöhahmonsa on rakennettu taitavasti.

Natalien syyllisyys herättää myös kysymyksiä ja kiistoja. Jos tapaus katsotaan onnettomuudeksi, hän on syytön. Vaikka Natalie olisi syyllinen, Pohjoismaiden sivistysvaltiossa lapsi ei saa syytettä eikä joudu vankilaan. Vanhempien vastuuta vatvotaan myös.

Välillä puheet uhkaavat mennä hirtehishuumorin puolelle, kun aikuiset käyttäytyvät peloissaan kuin lapset. Ei ole selvää, onko huumori vahinko vai tekeekö Haugerud tosi hienovaraista mustaa satiiria.

Lapset sai muun muassa Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon. Pitkähköstä kestosta ja puheen paljoudesta huolimatta raastava tunnelma pysyy hyvin yllä.

Lopussa palataan urheilukentälle. Taustalla soi lastenmusiikki, ja kentällä pelataan ja leikitään taas. Elämä jatkuu eikä pysähdy pitkään suuressakaan surussa.