Reetta Arvilan dokumentissa 16-vuotias Olle saa mopon ja lapsen.

Voiko mopolla ajaa lapsi kantoliinassa? Tällaista pohtii Olle, joka on juuri täyttämässä 16 vuotta. Kohta hän saa oman mopon – ja lapsen.

Suomessa vanhemmiksi tullaan aina vain myöhemmin, nykyään kolmikymppisinä. Olle ja hänen tyttöystävänsä uhmaavat tätä kehitystä. Samalla heidän oma nuoruutensa vaihtuu aikuisuudeksi kovin varhain.

Kaksi vuotta myöhemmin Olle juhlii täysi-ikäisyyttään ja hänen lapsensa täyttää kaksi vuotta. Reetta Arvila on koko tämän ajan seurannut perheen elämää mikrofoneineen.

Pitkäaikaiseen seurantaan pohjautuvasta dokumentista piirtyy kuva vastuullisesta ja varhaiskypsästä nuorukaisesta, joka suhtautuu yllättävään isäksi tulemiseen tyynesti. Muutenkin hän on enemmän mallikansalainen kuin kapinallinen. Palkkatyöt Olle aloittaa jo alaikäisenä. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa ovat auto ja asepalvelus, myöhemmissä oma talo.

”Ehkä nyt ymmärtää vähän enemmän siitä itsenäistymisestä”, Olle toteaa lopussa.

Dokumentista on tarjolla kaksi versiota: tänään sunnuntaina radioitava 50-minuuttinen sekä seitsenosainen podcast. Podcast pääsee syvemmälle. Esimerkiksi Ollen vanhempien haastattelut on radioversiosta leikattu pois.

Varsinkin tutkivasta journalismista löytyy toimittajia, jotka tuntuvat olevan jatkuvasti hyökkäysasemissa. Arvila on täydellinen vastakohta: hän on aina haastateltaviensa kaveri. Luottamuksen sivutuotteena ohjelmasta tulee melkoinen Reetta-show, jossa dokumentaristi on itsekin paljon äänessä.

Arvilan hienossa työhistoriassa molemmat dokumentit jäävät särmättömiksi niin hahmoiltaan kuin toteutukseltaankin.

