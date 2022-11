Tommy Lindgren paasasi urheiluun liittyvistä ihmisoikeusongelmista jo vuosia ennen kuin aihe oli muotia.

Tommy Lindgren paasasi urheiluun liittyvistä ihmisoikeusongelmista jo vuosia ennen kuin aihe oli muotia. Nyt jo edesmenneessä Yle Puheen Lindgren & Sihvonen -ohjelmassa Lindgren sai lukemattomia kertoja aisaparinsa Petteri Sihvosen pasmat sekaisin nostamalla ihmisoikeusasiat urheilun tärkeimmäksi arvoksi.

Lindgrenin Älä riko urheilua -podcast on ehdottomuudessaan kovin toisenlaista urheilupuhetta kuin mihin olemme julkisessa sanassa tottuneet. Esimerkiksi urheilumaailman rasismia, seksuaalista häirintää tai naisurheilun vähättelyä on toki viime aikoina nostettu esiin, mutta ikävät puheenaiheet on kuitenkin unohdettu heti, kun arvokisat on vihelletty käyntiin.

Kahdeksanosaisen sarjan ensimmäisessä jaksossa kysytään, vaaditaanko lapsilta urheilussa liikaa. Lasten kilpaurheilua tarkastellaan ohjelmassa puhtaasti lasten oikeuksien näkökulmasta, mikä saa varmasti monet laji-ihmiset joko kiusaantumaan tai ärsyyntymään. Lasten oikeuksia ja kilpaurheilun kovaa vaatimustasoa kun on kovin vaikeaa sovittaa saumattomasti yhteen.

Yksi podcastin ansioista on se, että urheilun ongelmista pääsevät puhumaan muutkin kuin urheilun sisäkehällä olevat asiantuntijat.

Onkin virkistävää kuulla esimerkiksi vaatimus siitä, ettei urheilun erityisluonne saa mennä ihmisoikeuksien edelle missään tilanteissa.

Että edes huippu-urheilu ei voi enää olla muusta yhteiskunnasta erillinen saarekkeensa, jossa on omia, usein kirjoittamattomia sääntöjään.

Ainakin ensimmäisessä jaksossa Lindgrenin vieraat ovat kovin samanmielisiä keskenään.

Keskustelun kannalta terää olisi tehnyt vaikkapa Lindgrenin vanha kiistakumppani Sihvonen, joka olisi päässyt puolustamaan kilpaurheilun eetosta.

