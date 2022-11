Jokainen teinin vanhempi tunnistaa tilanteen.

Vanhempi onnistuu julkisella paikalla teinin mielestä tyrimään kaiken: moikkaamaan typerästi tuttujaan, puhumaan liikaa ja muutenkin olemaan kaikin tavoin nolo.

Tämän on huomannut myös kolmen lapsen isä, elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperä.

”Teinit ovat usein aika konservatiivisia suhteessa omiin vanhempiinsa, vaikka muuten olisivat kuinka maailmankansalaisia ja liberaaleja. Ikään kuin vanhempien ihmisyys olisi jotain, joka pitäisi piilottaa kokonaan”, Salmenperä sanoo.

Tuoreessa elokuvassaan Kupla hän antaa näkökulman 16-vuotiaalle tytölle, joka joutuu kyseenalaistamaan vanhempiensa onnellisena pitämän parisuhteen.

On arkiaamu Karkkilassa ja Salmenperä saa puuhastella vanhan omakotitalon keittiössä yksinään. Yksi hänen lapsistaan on jo muuttanut pois kotoa, keskimmäinen aloittaa tammikuussa armeijan ja nuorin käy lukiota Helsingissä. Myös puoliso, dokumenttiohjaaja Mia Halme on Helsingissä leikkaamassa tulevaa elokuvaansa.

Salmenperä leikkaa pöytään pullapitkoa ja kertoo käsittelevänsä töissään usein itselleen läheisiä teemoja, sellaisia, joista kuvittelee tietävänsä edes jotain.

Kuplankin rakennusaineet löytyivät läheltä. Yli 15 vuotta Karkkilassa asunut Salmenperä halusi kuvata pikkukaupunkielämää ja teini-ikää, ennen kuin on sen kuvaamiseen liian setä.

Nyt valmistuneessa Kupla-elokuvassa vanhemmat saavat olla pihalla ja keskeneräisiä. Vanhempiensa hapuilua seuraava teini sen sijaan kuvittelee olevansa se ”järkevä” osapuoli, joka yrittää ottaa tilanteen haltuunsa.

Herkässä kuplassaan elävä teini joutuu siis todistamaan vanhempiensa ihmisyyttä, vaikkei haluaisi.

”Päähenkilö joutuu tajuamaan, että vanhemmatkin ovat ihmisiä eikä heillä ole kaikki sillä tavalla järjestyksessä, kuin hän on ajatellut. Hän ryhtyy manipuloimaan vanhempiaan, koska pelkää, että on itsekin epäonnistunut, jos hänen vanhempansa ovat epätäydellisiä ja epäonnistuneita rakkaudessaan.”

Stella Leppikorpi hyppäsi Kuplan päärooliin lyhyellä varoitusajalla ja teki kaikkiin työryhmässä vaikutuksen herkkyydellään, lahjakkuudellaan ja asenteellaan.

Vaikka elokuvan aihe voi kuulostaa synkältä, Salmenperän ihmiskuvassa on paljon huumoria ja lämpöä. Se on myös hyvin samastuttava jokaiselle, joka on joskus jossain perheessä elänyt – eli meille kaikille.

Käsikirjoittajaparina Salmenperälle toimi Reeta Ruotsalainen, joka haluttiin mukaan tuomaan kertomukseen nuoremman naisen näkökulmaa. Hän löytyi mukaan Minna Haapkylän verkostojen kautta. Haapkylä näyttelee elokuvassa toiseen naiseen rakastuvan äidin roolin ja hän on myös tuottanut elokuvan.

Usein ajatellaan, että elokuvan tekijöiden moraali puskee väkisin läpi lopputuloksesta. Salmenperä ja Ruotsalainen eivät kuitenkaan ole tietoisesti kirjoittaneet Kuplaan mitään sanomaa, vaikka suvaitsevaisuuden ja armollisuuden puolesta liputtavatkin.

”En osaa antaa neuvoja, miten helposti ihmisten pitäisi erota tai ei erota. Varmasti paljon olennaisempaa on se, että jos erotaan, ihmissuhteet eivät kokonaan katkeaisi. Että jonkinlainen turvallisuuden tunne ja jatkuvuus säilyisivät eikä kadottaisi kokonaan lasten elämästä.”

Salmenperän Kupla ei myöskään ole kannanotto ydinperhettä vastaan tai sen puolesta, vaikka elokuva hienosti heijastaakin perheinstituution murrosta. Olennaisempaa Salmenperälle oli näyttää nuoren näkökulma siihen, minkä tämä uskoo olevan paras vaihtoehto perheeksi ja lopulta tästä ajatuksesta irti päästämiseen.

”Ajattelen, että ydinperhe on edelleen yksi mahdollinen kuvio, mutta sen pitäminen pyhänä tuntuu todella vanhentuneelta ajatukselta. Sen pitäminen pyhänä myös aiheuttaa perheissä paljon kipua ja ongelmia”, hän pohtii.

”Minulle elokuva on onnistunut, jos se auttaa katsojaa edes jossain määrin sijoittamaan itseään tähän kaaokseen, mitä elämä on.”

Äiti (Minna Haapkylä), isä (Tommi Korpela) ja tytär Eveliina (Stella Leppikorpi) lähtevät yhdessä ukuleletunnille Aleksi Salmenperän elokuvassa Kupla.

Salmenperästä tuli elokuvaohjaaja vähän vahingossa.

Hän opiskeli jo kolmatta vuotta arkkitehdiksi, kun hän alkoi epäillä oliko sittenkään oikealla alalla.

”Arkkitehdin ammatti tuntui tuntui vähän yksinäiseltä ja tein hetken mielijohteesta ennakkotehtävät Taideteollisen elokuvalinjalle”, hän kertoo.

Nyt hän on tehnyt kahdeksan pitkää elokuvaa ja hänet on palkittu neljästi Jussilla ja kahdesti Kultaisella Venlalla.

Omista töistään ohjaaja nostaa esiin Miehen työn (2007), koska kokee sen kohdalla löytäneensä omaa tekijyyttään ja rehellistä laskelmoimatonta otetta tekemiseen. Elokuvassa Tommi Korpelan esittämä mies jää työttömäksi ja ajautuu seuralaiseksi seuranhakupalveluun.

Helsingin Sanomien arvostelussa Miehen työ nostettiin vuosikymmenen parhaimpien kotimaisten elokuvien joukkoon, ja leffa sai 11 Jussi-ehdokkuutta.

Toiseksi uusimmassa Tyhjiö-elokuvassa Salmenperän mukaan samaa oli se, että siinäkään hän ei miettinyt lainkaan elokuvan vastaanottoa. Kirjailijan ja näyttelijän parisuhteesta ja keskinäisestä urakilpailusta kertovaa elokuvaa kuvattiin usean vuoden ajan kaveriporukan kesken. Projektilla ei ollut rahoitusta, eikä ohjaaja-käsikirjoittaja itsekään tiennyt tulisiko elokuvasta ikinä valmista.

”Kun antaa itsellensä luvan, että tästä ei välttämättä tule mitään, niin silloin ei myöskään hirveästi jarruttele sisällön kanssa. Sitten siitä tulikin ihan hauska”, hän sanoo elokuvasta, joka palkittiin Jussi-gaalassa parhaan elokuvan, ohjauksen, leikkauksen ja äänisuunnittelun pysteillä.

Jo nyt hän voi sanoa, että uudesta Kupla-elokuvasta suurimman jäljen hänen mieleensä tulee jättämään nuori pääosan esittäjä Stella Leppikorpi. Leppikorpi hyppäsi päärooliin vajaan kahden viikon varoitusajalla, eikä kukaan osannut etukäteen arvata, millainen lahjakkuus hänestä paljastuisi.

”Vaikka Stella oli ollut hyvä jo koekuvauksissa, niin kaikille oli kuitenkin yllätys, miten helposti ja herkästi ja intensiivisesti hän pystyi olemaan kameran edessä. Tuli sellainen taju, että näin varmaan aikanaan on syntynyt suuria leffatähtiä, sellaisia, joiden taika ilmenee vasta kameran linssin läpi. ”

Näyttelijä Stella Leppikorpi ja ohjaaja Aleksi Salmenperä Karkkilassa, missä myös Kupla-elokuva kuvattiin.

Hyvin usein Salmenperästä puhuttaessa nostetaan esiin hänen taitavuutensa henkilöohjaajana. Siksi onkin vähän yllättävää, että hän itse ainakin kuvailee olevansa pikemminkin epäsosiaalinen kuin ulospäin suuntautunut.

”Herään kuitenkin aina kuvauksissa henkiin. Kuvauksissa innostun ja pystyn virittämään itseni tilaan, jossa päätöksiä on yllättävän helppo tehdä.”

Kuplan kuvauksissa rauhallisuus, luottamus ja selkeys oli erityisen tärkeää, sillä mukana oli nuoria näyttelijöitä.

”Tommi Korpelalle voin mumista epäselvästi jotain, mutta nuorten kanssa ilmaisin itseni selkeämmin.”

Salmenperä tuli isäksi nuorena ja hän uskoo, että sillä on ollut iso vaikutus hänen tekijyyteensä ja myös hänen elokuviensa sisältöihin.

”Kun odotimme esikoistamme, tiesin vain, että se ihminen, jonka olin tavannut oli sellainen, ettei minua pelottanut se tilanne.”

Taideteollisen elokuvalinjalla nuoren parin suhteelle ei povattu pitkää ikää, koska ajateltiin, ettei kahden ohjaajan liitto voi kestää – ohjaajat kun ovat aina niin itsekeskeisiä. Salmenperän ja Halmeen suhteessa sama ammatti on kuitenkin ollut vahvuus.

Salmenperä ja Halme auttavat tarvittaessa toisiaan ja kommentoivat toistensa tekstejä ja suunnitelmia.

”Kuuntelen aina tosissani, mitä Mia minulle sanoo ja sitten seuraavassa palaverissa esitän ne usein omina ajatuksinani, koska kuulostaisi hölmöltä kertoa tekevänsä aina niin kuin puoliso ehdottaa”, Salmenperä nauraa.

Parisuhteen kannalta on luultavasti ollut myös hyvä asia, että he eivät toimi aivan samalla tontilla, kun toinen tekee dokumentteja, toinen fiktiota.

Aleksi Salmenperä, Minna Haapkylä ja Tommi Korpela Kuplan kuvauksissa.

Taiteilijoiden suosimaan Karkkilaan pariskunta päätyi lähes sattumalta noin 17 vuotta sitten. Helsingin keskustassa asuneet Salmenperä ja Halme ahdistuivat, kun lapsi pyöräili pientä ympyrää ahtaalla sisäpihalla ja haaveilivat kodista Sipoon tai Porvoon etäisyydellä. Karkkilasta löytyi kuitenkin unelmien vanha puutalo ja puutarha omenapuineen.

”Kun saimme kuulla, että Aki Kaurismäki asuu naapurissamme, se oli jopa vähän noloa. Mutta naapuruus on sujunut hyvin: Akille on sopinut, että olemme levittäytyneet hänenkin puolelleen kasvilaatikoiden ja lasten futismaalien kanssa.”

Lapsista tyhjenevään kotiin Salmenperä suhtautuu haikeudella. Hänen mukaansa elämä oli ”helvetin paljon” hauskempaa – vaikkakin raskaampaa – kun lapset olivat pieniä. Toisaalta puuhastelevana ihmisenä hänen aikansa ei koskaan käy pitkäksi. Salmenperä tykkää juoksemisesta ja perhokalastuksesta. Usein kauppareissulla hän pysähtyy hetkeksi heittelemään perhoa Karkkilan läpi kulkevan joen varteen.

Salmenperän elokuvassa jää auki, miten perheen vanhempien suhteelle käy. Salmenperän oma suhde sen sijaan on kaikki vuodet toiminut, sillä freelancerina työskentelevä pari on voinut joustaa ja he ovat pystyneet reagoimaan toistensa hätään, jos työt ovat painaneet päälle.

”Olemme selvinneet tässä kaikessa kaaoksessa ja näiden mielipuolisten ammattien kanssa hyvin. Se riemu ja rakkaus, jota lapset ovat tuoneet elämäämme, on iso yhdessä pitävä voima.”