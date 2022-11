Some Deep Story -dokumenttisarjan uusissa jaksoissa tavataan miehiä, jotka oman ulkonäkönsä ja olemuksensa vuoksi eivät koe kuuluvansa joukkoon.

Ohjaaja Sami Kieksillä on dokumentaristina erityinen koskettamisen taito. Se on tullut todettua jo aiemmin, ja se on todettava jälleen, Kieksin lyhytdokumenttisarjan Some Deep Storyn uusia jaksoja katsellessa.

Vähän mutkia suoristaen voidaan sanoa Kieksin erikoistuneen kuvaamaan aikuisuuden kynnyksellä hoippuvien ja nippa nappa sen yli astuneiden elämää. Tärkeintä on, että ääneen pääsevät he, jotka yleensä eivät ääneen pääse.

Vaikka aiheet vaihtuvat, näkökulmana pysyy tietty ulkopuolisuus. Oli kyse sitten Logged Inin syrjäytyneistä ja pelimaailmaan paenneista tai Some Deep Storyn yksinäisistä, usein tarinoiden taustalta paljastuu kiusaamista. Kaikessa toistuu Kieksin painavin viesti: kiusaaminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka seuraukset ulottuvat kauas ja syvälle.

Näin on asian laita myös Some Deep Storyn uusimmissa jaksoissa, joiden kantavana teemana on nuorten miesten kokemat ulkonäköpaineet.

Kieksi on hyvä löytämään dokumentteihinsa päähenkilöitä, jotka osaavat ja uskaltavat puhua pahasta olostaan. Dokumentaristin ja dokumentin kohteiden välisen luottamuksen aistii, vaikka kameran eteen astuminen on selvästi myös vaikea paikka.

On Niilo, 19, jota on kiusattu ”liian naismaiseksi”. Juuso, 26, on kipuillut ylipainonsa kanssa ja tuntee itsensä epävarmaksi naisten seurassa. Ali, 23, kantaa lapsuuden traumaa, jonka myötä käsitys omasta kehosta on pirstaleina.

He ja muut dokumenttisarjan päähenkilöt ovat tavallisia suomalaisia miehiä, jotka oman ulkonäkönsä ja olemuksensa vuoksi eivät koe kuuluvansa joukkoon.

Käy selväksi, että ulkonäköpaineissa on kyse valtavan paljon muustakin kuin esimerkiksi siitä, kokeeko itsensä viehättäväksi muiden silmissä. Silti juuri toisten ilkeät sanat ovat ne, jotka satuttavat.

Lajina dokumentin voima on siinä, että se avaa näkymän todellisuuteen, johon katsojalla ei ole ollut aiemmin pääsyä. Se taas saattaa parhaimmillaan johtaa katsojan jopa itsetutkiskeluun ja oman toiminnan muutokseen. Kieksin dokumentit toimivat juuri näin.

Some Deep Storyssa ei vaadita äänekkäästi kehorauhaa. Kuten Kieksin töissä usein, keskeistä on toisen ihmisen kunnioitus, hyväksyntä.

