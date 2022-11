Bruce Springsteenin soulklassikoita sisältävässä cover-levyssä idea on toteutusta parempi.

Rock, soul / albumi

Bruce Springsteen: Only the Strong Survive. Columbia. ★★★

Vuosikymmenten ajan Bruce Springsteenin levyt ovat saaneet innostuneen vastaanoton. Kuten oikeastaan kaikki muukin mihin Springsteen on koskenut. Hän on eräänlainen unelmien rockveteraani; karismaattinen heikompien ja päähän potkittujen puolustaja ja lukemattomien tarttuvien ja koskettavien kappaleiden tekijä.

Nyt 73-vuotias Springsteen on tehnyt cover-albumin Only the Strong Survive, joka koostuu enimmäkseen 1960-luvun soulkappaleista. Se on looginen idea, sillä Springsteenin musiikin tunnusomaisen soinnin kulmakivinä on Woody Guthrien, Pete Seegerin ja Bob Dylanin valkoisen folkin lisäksi juuri 1960-luvun soul, varsinkin Motown-yhtiön hittituotanto.

Valkoisen puolen Springsteen käsitteli jo vuonna 2006 albumilla We Shall Overcome: The Seeger Sessions, jossa hän tulkitsi Pete Seegerin tunnetuksi tekemiä kappaleita. Siinä Springsteen onnistui hyvin; versioissa oli rentoutta ja rosoa, joka toi mieleen paikoitellen jopa The Poguesin irlantilaisjuurisen folkpunkin.

Nyt vuorossa on soulpuoli. Springsteenin suurimmaksi ansioksi on laskettava, että Only the Strong Survive -albumin kappalevalikoimasta puuttuvat ilmeisimmät ja kuluneimmat hitit. Springsteen on pohjimmiltaan musanörtti, jolla on runsas levykokoelma ja tavallista parempi maku. Se kävi ilmi korona-aikana hänen From My Home to Yours -radio-ohjelmasarjastaan, jota kuultiin Suomessakin Radio Helsingin taajuudella.

Vaikka enin osa levyn kappaleista on alun perin 1960-luvulta, niin mukana on myös myöhempää soulia, kuten The Commodoresin Nightshift vuodelta 1985 ja uusimpana Dobie Grayn vuonna 2000 levyttämä Soul Days.

Kappaleet ovat loistavia, mutta jos Springsteen teki 16 vuotta sitten vapautunutta jälkeä Pete Seegerin folkin parissa, niin nyt lopputulos ei ole yhtä vaikuttavaa. Sovituksissa ollaan enimmäkseen vanhojen levytysten linjoilla, mutta alkuperäisten tai tunnetuimpien versioiden rinnalla monet Springsteenin tulkinnat kuulostavat jäykemmiltä.

Notkeuden puute voi johtua yksinkertaisesti siitä, että Springsteen ei ole enää sama nuori mies, joka leikitteli vaivattomasti rhythm & bluesin kanssa vuonna 1973 albumilla The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Nykyinen vanha Springsteen on oman ison soundinsa vanki, ja se traagisia ja intohimoisia tarinoita verhoava ilmavuus ja vaivattomuus, joka on vanhoille soullevytyksille ominaista, on kadonnut hänen ulottuviltaan.

Myös tuotannossa ajetaan välillä liian suurella vaihteella. Levyllä ei soita Springsteenin maineikas E Street Band, vaan Springsteenin kolmen tuoreimman levyn tuottajana toiminut Ron Aniello on soittanut itse valtaosan instrumenteista.

Only the Strong Surviven voi tietysti ottaa vanhaan musiikkiin johdattelevana suosittelulevynä, mikä varmasti on ollut myös Springsteenin motiivi albumin tekemiseen, ja löytyyhän levyltä hienojakin hetkiä.

Tyrone Davisin vuonna 1970 levyttämä Turn Back the Hands of Time svengaa mainiosti myös Springsteenin versiona, ja levyn taustalaulajakuoro ja E Street Bandin nykyinen puhallinsektio nostavat tunnelmaa.

William Bellin säveltämä Any Other Way vie E Street Bandin soinnin juurille, ja The Four Topsin alun perin levyttämä synkkä 7 Rooms of Gloom lyö tyylikkään särön hyvän mielen soullevyyn.

Tyylikkyydestä puheen ollen, lähes kaikki levyn kappaleet loppuvat fade outilla eli loppuhäivytyksellä, kuin silloin ennen.

