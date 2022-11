Muusikko Vesalan keikoista peruuntuu vain Rauman jäähallikeikka joulukuussa.

Konkurssihakemuksen jättänyt RH Entertainment on ollut järjestämässä tapahtumia Blind Channelille, Katri Helenalle ja Raskasta Joulua -kiertueelle (kuvassa Tommi "Tuple" Salmela).

Torstaina tullut tieto Suomen suurimpiin keikkajärjestäjiin lukeutuvan RH Entertainmentin hakeutumisesta konkurssiin aiheutti sen, että musiikkialalla herättiin perjantaina suuren hämmennyksen ja epätietoisuuden vallassa. Monet kotimaiset artistit eivät yhtäkkiä tienneet, miten heidän lähitulevaisuuden keikkojensa käy, sillä Lippu.fi tiedotti välittömästi lopettavansa lippujen myynnin lukuisiin keikkoihin.

RH Entertainmentin tulevia tapahtumia ovat muun muassa Raskasta joulua -kiertue, Katri Helenan joulukonsertit sekä Blind Channelin keikkakiertue.

Marraskuussa ja joulukuun alussa keikkoja pitäisi olla esimerkiksi Erika Vikmanilla, Uriah Heepillä, Popedalla, Arttu Wiskarilla ja Vesterinen yhtyeineen -kokoonpanolla.

Oululaisen metalliyhtyeen Blind Channelin on määrä esiintyä vuodenvaihteessa muun muassa Helsingin jäähallissa.

Oululainen Blind Channel Emma-gaalassa helmikuussa 2022. Yhtyeen keikka Helsingin jäähallissa vuodenvaihteessa on nyt vaakalaudalla.

Blind Channelin manageri Antti Eriksson kertoo, että keikkojen kohtaloa yritetään parhaillaan ratkoa, mutta kaikki on vielä hyvin epäselvää.

”Meille on tärkeintä saada keikkoja pelastettua, että saamme faneille sen, mitä he haluavat”, Eriksson kertoo.

Eriksson sanoo odottavansa sitä, että konkurssihakemukselle nimitetään pesänhoitaja.

”Sen jälkeen saadaan vähän enemmän tietoa tarpeellisista asioista, voidaanko ja pysytäänkö ne konsertit järjestämään.”

RH Entertainmentin mukaan konkurssihakemuksen syynä ovat yllätykset yrityssaneerauksessa ja tyrehtynyt kassavirta. Eriksson sanoo tapahtumanjärjestäjän konkurssihakemuksen tulleen hänelle täytenä yllätyksenä.

”Se, mitä heille on nyt käynyt, on huolistani toissijainen. Isoin huoli on, miten saadaan nämä keikat tehtyä. Jos RH Entertainment ei ole hoitanut asioita niin kuin olisi pitänyt, tai mitä ikinä taustalla onkaan, fanit ja ostava yleisö ovat siihen syyttömiä”, Eriksson toteaa.

Blind Channel tiedotti heti tuoreeltaan Instagramissa, että se ei ole perunut toistaiseksi yhtään Suomen-keikkaansa.

Samasta epävarmuudesta tulevien keikkojen suhteen kertoi HS:lle ohjelmatoimisto Master Eventsin toimitusjohtaja Kari Penttinen, joka edustaa Raskasta joulua -kiertuetta. Penttisen mukaan pyrkimys on, että kaikki keikat järjestetään suunnitellusti.

”RH Entertainment Oy:n konkurssi ei liity Raskasta joulua -projektin soittajiin tai laulajiin millään tavoin. Annamme ajankohtaista tietoa lipun ostaneille mahdollisimman pian tilanteen selkeytyessä”, kiertueen sivuilla kerrotaan.

Muusikko Vesalan keikoista peruuntuu yksi keikka, jonka oli tarkoitus olla Rauman jäähallissa 10. joulukuuta, kerrotaan ohjelmatoimisto Warner Music Livestä. Ohjelmatoimiston listoilla on yli 70 artistia ja heidän keikoistaan vain yksi, Vesalan Rauman keikka, on sovittu RH Entertainmentin kanssa.

Ohjelmatoimistosta kerrotaan, että jostain syystä Lippu.fi oli ilmoittanut lopettavansa lippujen myymisen myös Vesalan Valkeakosken keikalle marraskuussa ja Ikaalisten joulukuun keikalle. RH Entertainmentilla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä niiden kanssa.

Katri Helenan manageri Tommi Liimatainen kertoi Iltalehdelle, että ainakin osa Katri Helenan keikoista toteutuu.

”Koko kiertue ei ole vaarassa. Kiertueen seitsemän viimeistä konserttia on RH Entertainmentin järjestämiä. Neljä ensimmäistä, niillä ei ole mitään tekemistä RH Entertainmentin kanssa”, Liimatainen sanoi lehdelle.

Jos joulukuulta ja pidemmältäkin ajalta peruuntuu isoja kiertueita ja monia keikkoja, sillä voi olla myös odottamattomia seurauksia.

”Tämä on tietysti ikävä tilanne kaikkien niiden yhtiöiden kannalta, jotka ovat siinä alihankintaketjussa mukana. Kun tilannetta selvitellään, nähdään, kantautuvatko taloudelliset vauriot mahdollisesti kauemmaksi”, Tapahtumateollisuuden vaikuttamisjohtaja Maria Sahlstedt sanoo.

Sahlstedtin mukaan nyt täytyy toivoa, että konkurssin aalto tai uhka ei laajene pidemmälle.

”Kyse on merkittävästä määrästä tapahtumia. Jos heidän (RHE) alihankintaketjussaan on yhtiöitä, joille tämä tarkoittaa useita peruutuksia, täytyy toivoa, ettei syntyisi niin suuria taloudellisia tappioita, että se aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia muillekin yhtiöille.”

Muusikkojen liiton freelancekoordinaattori Jaakko Kämäräinen muistuttaa, että isossa kiertuetuotannossa on töissä kymmeniä ihmisiä.

”Onhan tuo ihan kauhea tilanne. Kuinka pitkään monia kiertueproduktiota on esimeriksi valmisteltu. Niiden varaan on iso osa vuoden tuloista laskettu, ja jos keikat tällä varoitusajalla yhtäkkiä lähtevät pois kalenterista, se on aika iso lovi”, Kämäräinen sanoo.

”Isot kiertueet ovat kuitenkin sellaisia kulttuuritapahtumia, joille riittää kysyntää, ja ne ovat kaupallisestikin järkeviä toteuttaa. Jos ei RH sitä tee niin ehkä joku muu, jos yksi toimija yhtäkkiä tippuukin pois kentältä”, hän jatkaa.

Kämäräisen mukaan RH Entertainment on ollut ”aika vahvoja tunteita herättävä toimija alalla, eikä ainoastaan positiivisessa mielessä”.

Vuonna 2019 perustettu yhtiö nousi kesällä otsikoihin, kun Suomen Kuvalehti kirjoitti laajassa artikkelissaan yrityksen toiminnasta ja taustoista. Jutun mukaan yrityksellä oli viime kesänä monenlaisia ongelmia festivaalikeikkojen järjestelyissä. Kokonaisia festivaaleja ja yksittäisiä keikkoja jouduttiin perumaan eri syistä hyvin lyhyellä varoitusajalla.

”Artikkelissa esiin tuodut asiat ovat olleet hyvin tiedossa sekä alalla toimivien että liiton taholla. RH:n toimintaa on katsottu ja seurattu vähän ihmetellen. Totta kai se ilmiö, että tapahtumia poistuu kalenterikartalta, on huono asia. Mutta jos tuommoinen epäluotettava toimija poistuu, se ei ole yksinomaan huonoa”, Kämäräinen sanoo.

Keikkojen peruuntuminen kuukauden varoajalla aiheutti Kämäräisen mukaan viime kesänä usein tilanteita, jolloin artisteilla ei ollut enää mahdollista saada vastaavaa keikkamäärää tilalle.

”Keikkakalenterit tyhjentyivät, mikä oli tosi kurjaa. Tämä on ehkä isoin ilmiö, joka juuri viime kesänä liittyi RH:n toimintaan ja joka aiheutti tosi paljon mielipahaa, harmia, turhautumista ja jopa vihaa.”

Maria Sahlstedt sanoo, että RH Entertainment ei ole Tapahtumateollisuuden jäsenyritys, eikä hän tiedä yhtiön toiminnasta mediatietoja enempää.

Sahlstedt sanoo, että alan käytäntöjen mukaan lipun ostajien pitäisi olla turvassa. Koska lippuyhtiö on välissä, kuluttajien pitäisi saada rahansa takaisin.

”Mutta aina ikävää, kun tapahtumia perutaan. Kuitenkin koko alan laajuudella on juuri päästy siitä kaksi vuotta kestäneestä peruutusten kierteestä eteenpäin. Tämän tyyppisiä uutisia ei kaivattaisi.”

Viime kesän uutisointi herätti Sahlstedtin mukaan keskustelua alan yhteisistä toimintatavoista, ja se on ollut hyvä asia.

”Yleisesti ottaen ongelmien kohtaamisessa lienee minkä tahansa alan osalta myös se positiivinen kääntöpuoli, eli kehitys ja ammattimaistuminen.”