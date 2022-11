Aktivistit yrittivät liimata itsensä Munchin Huutoon, yksi pidätetyistä on Suomesta

Poliisin mukaan paikalta pidätettiin kolme naista, jotka ovat Suomesta, Tanskasta ja Saksasta.

Kaksi aktivistia yritti liimata itsensä maailmankuuluun Edvard Munchin Huuto-teokseen Oslon kansallismuseossa perjantaina, kertoo norjalainen Tidens Ånd -lehti. Lehden mukaan aktivistit ovat norjalaisesta Stopp oljeletinga -ympäristöjärjestöstä.

Tapauksesta kertoo myös norjalainen VG.

Poliisin mukaan Kansallismuseon vartijat olivat ottaneet paikalta kiinni kolme ihmistä, jotka poliisi pidätti.

Todennäköisesti iskuun osallistui useampia ihmisiä. Oslon poliisin mukaan vartijat olivat nähneet paikalla yhden henkilön, joka ehti juosta karkuun.

Oslon poliisi tiedotti myöhemmin Twitterissä, että se oli pidättänyt paikalta kolme naista, jotka ovat Suomen, Tanskan ja Saksan kansalaisia.

”Pyrimme selventämään heidän yhteyttään Norjaan. Olemme myös yhteydessä naiseen, jolla on todistajan asema. Poliisi tutkii asiaa”, poliisi kirjoitti Twitterissä.

Aktivistit eivät onnistuneet liimaamaan itseään teokseen, mutta Huudon lasipintaan jäi liimajälkiä. Teos ei kuitenkaan tiettävästi vaurioitunut.

Viime aikoina moni eurooppalainen arvoteos on joutunut ilmastoaktivistien iskujen kohteeksi. Lokakuussa Just Stop Oil -liikkeen aktivisti liimasi itsensä Hollannissa Vermeerin Turbaanipäinen tyttö -teokseen, Lontoossa taas Just Stop Oilin jäsenet heittivät tomaattikeittopurkin sisällön Vincent Van Goghin Auringonkukkia-maalaukseen. Potsdamissa saksalaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Monet'n teoksen kimppuun perunamuusilla.