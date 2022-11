Sanna Tiivolalle asunnottomuuden ratkaiseminen on sydämen asia: ”Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus­luvut ovat laskeneet”

”Asunnottomuus on tilanne. Ei se tee epäonnistunutta ihmistä”, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola, 50.

Sanna Tiivolan mukaan tavoite asunnottomuuden poistamisesta koko maassa vuoteen 2027 mennessä on realistinen, mutta siihen tarvitaan muutakin kuin hyvää tahtoa: ”Tarvitaan päätöksiä ja pelimerkkejä, jotta ihmiset saadaan asutettua mahdollisimman nopeasti.”

”Olen lapsesta asti ollut läheisessä tekemisissä asunnottomien ihmisten kanssa”, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

”Pikkutyttönä olin isän mukana asunnottomien päihdeongelmista kärsivien hoitokodissa.”

Tiivolan isä työskenteli aikoinaan muun muassa Lepakkoluolassa, joka toimi asunnottomien yömajana, ja myöhemmin Suojapirtin sosiaalityöntekijänä ja johtajana. Tiivola kulki mukana, esiintyi juhlissa ja työskenteli siivojana, keittiössä ja ohjaajana.

Niissä ympyröissä näki ja tutustui monenlaisiin ihmisiin, joiden elämäntilanne oli vaikea. Nuoren tytön silmissä nämä ihmiset eivät kuitenkaan olleet mitenkään muista poikkeavia.

”Mulle he olivat kuin kuka tahansa.”

Vaivihkaa asunnottomuudesta tuli Tiivolalle sydämen asia, jonka parissa hän on työskennellyt yli parikymmentä vuotta. Nykyisessä tehtävässään hän on toiminut vuodesta 2006.

”Asunnottomuuden ratkaiseminen on mulle edelleen tosi tärkeä asia. En koskaan epäile, miksi teen tätä työtä. Tässä pystyy vaikuttamaan ja auttamaan ihmisiä.”

Tiivola sanoo tietävänsä hyvin, että asunnottomuus herättää ihmisissä myös torjuntaa. Kun esimerkiksi asunnottomille tarkoitettuja asumispalveluita suunnitellaan tietylle alueelle, ne kohtaavat usein paikallisten asukkaiden vastustusta. Niin sanottu nimby-ilmiö nostaa päätään. Monet pelkäävät, mutta mitä?

”Se on varmaan pelkoa siitä, että voiko mullekin käydä noin”, Tiivola pohtii.

”Ymmärrän toki, että pari viikkoa valvonut ja sekavasti käyttäytyvä asunnoton ihminen voi tuntua pelottavalta. Mutta pitää ymmärtää, että se ihminen on vaikeassa tilanteessa, minkä takia se käyttäytyy näin.”

Hän muistelee, kuinka aikanaan Hietaniemenkadun palvelukeskusta vastustettiin muun muassa turvallisuussyihin vedoten.

”Kirjoitin silloin yleisönosastokirjoituksen, jossa totesin, että olen viettänyt lapsuuteni tällaisessa paikassa, ja ainoa vahinko joka aiheutui, oli se, että opin suhtautumaan näihin ihmisiin inhimillisesti.”

Tiivolan puheessa toistuu usein ajatus siitä, että asunnottomaksi jääneet ihmiset ovat kohdanneet elämässään epäonnea, mutta eivät ole ihmisinä epäonnistuneita.

”Jokainen voi epäonnistua jossain elämänsä vaiheessa. Asunnottomuus on tilanne. Ei se tee epäonnistunutta ihmistä.”

Asunnottomuustyön ammattilaiset näkevät hintojen nousun vaikutukset.

”Meillä tulee olemaan käsillä tilanne, että pienituloiset ihmiset putoavat kelkasta. Asumisneuvontaan tulee jo nyt sata asiakasta kuukaudessa.”

Kun Vailla vakinaista asuntoa ry perustettiin asunnottomien toimesta vuonna 1986, sen tavoitteena oli, että yhteismajoituksista päästäisiin eroon. Siinä se myös osittain onnistui. Edelleen työ jatkuu niin ruohonjuuritason auttamisena kuin viestin viemisenä päättäjille.

”Suomessa asunnottomuus ei näy samalla tavalla kuin ulkomailla, jossa ihmiset asuvat kadulla. Suomessa asunnottomat ihmiset menevät piiloon.”

Tällä hetkellä Suomessa on vajaa 4 000 ihmistä vailla asuntoa. Ulkona, rappukäytävissä ja ensisuojissa yöpyy noin 650 ihmistä. Pitkäaikaisasunnottomia on reilut 1 300. Valtaosa asunnottomista oleskelee pääkaupunkiseudulla.

Jotain täällä on kuitenkin tehty Tiivolan mukaan myös oikein. Täkäläisestä asunto ensin -mallista tullaan ottamaan oppia ulkomailta. Asunto ensin -periaatteeseen kuuluu, että ensimmäinen asunnottomalle ihmiselle tarjottava tuki on oma asunto.

”Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuusluvut ovat laskeneet”, Tiivola huomauttaa.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä. Koko Suomen olisi määrä yltää samaan vuonna 2027. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia.

”Pidän niitä realistisina. Olemme sitoutuneita ja täysillä mukana.”

Samaan hengenvetoon Tiivola toteaa, ettei asunnottomuus ratkea vain hyvällä tahdolla.

”Tarvitaan päätöksiä ja pelimerkkejä, jotta ihmiset saadaan asutettua mahdollisimman nopeasti. Mitä pidempään asunnottomuus jatkuu, sitä enemmän tukea tarvitaan, ja sitä kalliimmaksi se myös käy yhteiskunnalle.”

Ensisijaisesti asunnottomuuden ratkaisemisessa on kyse inhimillisyydestä, siitä, että oma asunto on ihmisoikeus.

”Mutta yhteiskunta haluaa aina perusteluja ja kaikkea mitataan rahassa. Joskus on laskettu, että kun asunnoton ihminen saa asunnon, se säästää yhteiskunnalle 15 000 euroa per henkilö per vuosi.”

Hyvä ihmistuntemus ja kyky asettua toisen kenkiin ovat ominaisuuksia, joihin Tiivola työssään usein nojaa. Siihen hän on harjaantunut myös toisessa ammatissaan teatteri-ilmaisun ohjaajana.

”Teatterin tekeminen on opettanut, etteivät asiat ole aina sitä, miltä näyttää. Ymmärrän ihmisiä ja osaan katsoa asioita monelta kantilta.”