60-vuotias Radiopuhelimet-yhtyeen laulaja J. A. Mäki ei edelleenkään säästele itseään lavalla. Kypsymistä voi havaita ajattelevaisista laulunteksteistä ja yhä useammasta valmiiksi saadusta taideprojektista.

J.A. Mäki on paitsi Radiopuhelinten laulaja, myös esimerkiksi sarjakuvataiteilija.

”Rock-piireissä arvostetaan lyhyttä ja kiihkeää elämää. Se on perseestä. Mieluummin pitkä ja kiihkeä.”

Radiopuhelimet-laulaja J. A. Mäen vanha ajatelma tuntuu erityisen osuvalta nyt, kun hän aloittaa elämänsä seitsemännen vuosikymmenen.

”Yleensähän rock-elämään mielletään 27-vuotiaana kuoleminen, kaiken maailman touhotus ja sellainen draivilla käynti koko ajan. Olen miettinyt paljon rokkikliseitä, ja mulla tulee yleistyksistä halu kääntää asioita ylösalaisin.”

Sama logiikka toimii esimerkiksi Mäen pilapiirroksissa, joita on julkaistu nimellä Nurinkurin.

”Joskus rasittaa, jos vaikka puhutaan jostain kansakunnasta tai ihmisistä, oli ne venäläisiä, kreikkalaisia tai suomalaisia, että ne on leimallisesti tietynlaisia. Yleistäminen on kapeakatseista, jopa valheellista.”

Oulussa 1986 perustettu Radiopuhelimet on kotimaisen vaihtoehtorockin arvostetuimpia nimiä, eikä se ole jäänyt alakulttuurijyräksi vaan saanut huomiota levyjensä ja keikkojensa lisäksi esimerkiksi näytelmäproduktioilla ja Radiopuhelimet-kirjalla (2006), josta alun aforismi on peräisin.

J. A. Mäki, ristimänimiltään Jyrki Anselmi, on myös sarjakuvataiteilija ja pitänyt lukuisia näyttelyitä taidemaalarina. Häneltä päättyi hiljattain osallistava yhteisötaideprojekti, jossa toimintakeskusten ja vammaispalveluiden asiakkaat piirsivät sarjakuvia.

”Eihän se ollut yksisuuntaista ohjaamista ja opettamista, vaan siinä itsekin oppi asioita, muun muassa läsnäolon taitoa ja sitä kuuluisaa hetkessä elämistä.”

Taidetöiden lisäksi Mäen ansioluettelosta löytyy vielä ”ainakin 20 eri ammattinimikettä.”

”Olen tämmöinen, että mulla on aina paljon asioita kesken. Olen vuosikymmeniä halunnut esimerkiksi tehdä runo- tai mietelmäkokoelman. Ja sama taiteilija olen silloinkin, kun vaikka kolaan jotain pihaa aamukuudelta.”

Kansioissa onkin tekstiä ja tavaraa, ja lisää tulee, Mäki kertoo. Joskus projektien loppuunsaattamiseen tarvitaan aikaa, joskus joku ulkopuolinen kannustamaan eteenpäin.

Esimerkiksi sarjakuvaromaanit alkoivat valmistua painokuntoon vasta, kun kustantamo luki Radiopuhelimet-kirjasta, että Mäki piirtää ja pyysi materiaalia nähtäväkseen.

”Olen tässä viimeisen vuosikymmenen aikana tutustunut omaan pääkoppaani aika hyvin, tarkemmin kuin aikaisemmin. Vaikka monesti sanotaan, että olen ulospäin aika rauhallinen kaveri, niin mulla kerta kaikkiaan päässä vilistää monenlaista ajatusta ja ideaa.”

Bänditoiminnassa Mäen mukaan auttaa, että ryhmä vetää eteenpäin: kone on käynnissä, jokaisella oma tontti ja asioilla deadlinet. Yksinäinen puurtaminen vaatii enemmän itsekuria.

Radiopuhelimet tunnetaan intensiivisenä lavayhtyeenä ja Mäki itseään säästelemättömänä lavaesiintyjänä. Joko 60-vuotiaana pitää ajatella, ettei uskalla kaatua lavalta suorin vartaloin, ettei lonkka vain murru?

”En ole vielä ajatellut semmoista. Voihan se päivä olla tulossa, että se lonkka sieltä murtuu. Siitä saa aina välillä kuulla, jos joku tuttu tulee ensimmäistä kertaa keikalle, että ’Mikäs tuota Mäkeä vie, kun se on normaalisti niin rauhallinen kaveri.’ Ennen kaikkea se on musiikki, joka vie mennessään. Ollaan tunnelmassa ja biisin sisällä.”

Radiopuhelimet-kirjassa on monta hienoa kuvausta puoliammattilaisen elämästä. Otsikko ”Lahja vai kirous” kertoo paljon.

”Eikö ole täysin järjetöntä kirjoittaa tekstejä ja hoilata niitä maailmalle? Mitä siitä saa? Ei elantoa ainakaan. Artisti saa parhaimmillaan lantin taskun pohjalle, kaksi kaljaa ja pari metriä lattiaa vieraan eteisen naulakon alta”, Mäki kirjoittaa teoksessa.

”Ei sitä ihan ryppyotsaisesti kirjoitettu. Halusin tuoda ilmi, millaista tämä on, jos joku oikeasti muuta luulee. Monesti ihmisillä on keikkahommasta käsitys, että keikkailu on se tunnin homma.”

Oikeasti Oulun seutuvilta lähdetään yleensä aamuseitsemältä ja keikka on joskus puolilta öin. Sinä aikana ja sen jälkeen ehtii tapahtua ”vaikka ja mitä.”

”On se matka, roudaamiset ja soundtsekit ja tapetaan aikaa. Sitten on se keikka, minkä jälkeen hikisenä roudataan kamat aamuyöllä ja aletaan sumplia paluumatkan aikataulua. Siinä on vuorokausi työtä sen tunnin takia. Mutta en halua valittaa siitä, kyllähän keikalle kaipaa.”

Uran pituutta ja Mäen maailmankuvan muotoutumista voi havainnoida laulunteksteistä, joissa ajattelevaisuus ja kunnioitus ihmisyyttä ja luontoa kohtaan ovat nousseet hauskan piruilun rinnalle.

Radiopuhelimien klassikkolevyllä K.O. (1990) Mäki kirjoitti ”Nyt on jatkunut jo hiton pitkään tämä piinaava tunne, että nykyään ei mikään tunnu miltään”.

Soolodebyytti Aavaan (2019) päätöskappale Hauta meren äärellä taas maalailee hyvinkin humaanisti: ”Ota mukaasi ilo ja rauha, elä niin hyvin kuin ihminen voi”.

”Eeva Kilpi taisi aikoinaan ihmetellä, että tuntee yhä olevansa nuori, mutta kun katsoo peiliin, suorastaan järkyttyy. Noin kymmenen vuotta sitten mulla oli elämä jotenkin hajalla, en tullut itseni kanssa toimeen. Mutta nykyään mä siedän katsoa itseäni peilistä”, Mäki sanoo ja nauraa.

Uusi, pitkä sarjakuva-albumi on paraikaa tekeillä ja Radiopuhelimet äänittää kuudettatoista levyään.

”Nyt on hyvä draivi päällä ja hyvä meininki.”

