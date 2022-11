Punk-kitaransoiton edelläkävijä Keith Levene on kuollut

Muusikko muotoili punkin jälkeistä vaihtoehtorockia Public Image Ltd -yhtyeessä.

Brittiläinen rockmuusikko Keith Levene on kuollut 65-vuotiaana. Levene soitti The Clash -yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa ja myöhemmin hänet tunnettiin Public Image Ltd -yhtyeen kitaristina.

Levene oli mukana perustamassa The Clashia yhdessä Mick Jonesin ja Paul Simononin kanssa Lontoossa vuonna 1976, ja hän houkutteli yhtyeeseen solistiksi Joe Strummerin. Levene soitti The Clashin ensimmäisillä keikoilla, mutta sai potkut ennen yhtyeen ensilevyn julkaisua.

Jo Clash-aikoinaan Levene oli suunnitellut uutta yhtyettä Sex Pistolsin laulajan John Lydonin kanssa. Suunnitelma toteutui Sex Pistolsin hajottua. Vuonna 1978 perustettu Public Image Ltd oli omana aikanaan radikaali yhtye, joka rikkoi punkin muotoa ja loi pohjan myöhemmälle post-punkille ja vaihtoehtorockille.

Erityisesti Levenen kitaransoitto poikkesi siihen asti punkissa suosituista tyylistä. Perinteisten rock-voimasointujen sijasta Levene käytti ilmavampaa, voimakkaasti moduloitua soundia ja riitasointuja.

Hän jätti Public Image Ltd:n vuonna 1983, kiinnostui hiphopista ja työskenteli Yhdysvalloissa muun muassa Red Hot Chili Peppersin, Ice T:n ja Tone Locin varhaisilla levyillä. Britanniaan palattuaan Levene teki useita soololevyjä ja esiintyi 2010-luvulla muun muassa Public Image Ltd:n alkuperäisen basistin Jah Wobblen kanssa.

Keith Levene sairasti viimeisten vuosiensa ajan maksasyöpää.