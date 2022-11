Whitney Houston räjäytti Dolly Partonin vanhan kantrihitin maailmanlaajuiseen suosioon.

Whitney Houston esitti Bodyguard-elokuvassa laulajaa, joka ryhtyy suhteeseen henkivartijansa kanssa. Hän myös esittää elokuvassa kappaleen I Will Always Love You.

Marraskuussa 1992 poptähti Whitney Houston julkaisi singlen nimeltä I Will Always Love You.

Houston oli maailman tunnetuimpia poptähtiä, joten ei ollut yllätys, että kappale nousi listoille. Ehkä vaikeampaa olisi ollut tuolloin uskoa, että kappaleesta tulisi ikivihreä klassikko, jota kuunnellaan edelleen 2020-luvulla.

Näin jälkikäteen suosiota on helpompi selittää.

I Will Always Love Youssa yhdistyvät pohjoisamerikkalaisen popmusiikin vahvimmat haarat: valkoinen country ja mustasta gospelista kasvanut rhythm & blues.

Kappaleen sävelsi ja sanoitti Dolly Parton, joka myös levytti sen ensimmäisen version vuonna 1974. Parton kirjoitti laulun jäähyväisiksi laulaja Porter Wagonerille, jonka tv-show’n kautta Parton löi läpi ja jonka kanssa Parton levytti yhteensä 13 albumia.

Partonin alkuperäinen levytys oli USA:n country-listan ykkönen. Sen levytti myös country-rock -tähti Linda Ronstadt vuonna 1975 ja Parton itse toistamiseen vuonna 1982, mutta maailmalaajuinen ja genrerajat ylittävä hitti siitä tuli vasta Whitney Houstonin esittämänä.

Menestystä vauhditti joulukuussa 1992 ensi-iltaan tullut hittielokuva Bodyguard, jonka pääosissa olivat Houston ja Kevin Costner, ja jossa I Will Always Love You on keskeisessä osassa.

Oli tosin osittain sattumaa, että kappale päätyi elokuvan suurimmaksi hitiksi, sillä tuottaja David Foster olisi halunnut ottaa siihen mukaan Jimmy Ruffinin vuoden 1966 soulhitin What Becomes of the Brokenhearted, mutta kappale oli jo valittu elokuvaan Paistetut vihreät tomaatit, ja tilalle piti löytää joku muu.

I Will Always Love You oli Kevin Costnerin ehdotus, joka hyväksyttiin, ja Costner sai myös läpi ideansa sovituksesta, jossa Houston laulaa kappaleen ensimmäisen säkeistön ilman säestystä.

Kappale nousi listaykköseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa, mutta myös yli kahdessakymmenessä muussa maassa eri puolilla maailmaa. USA:n listaykkösenä se pysyi 14 viikkoa ja Britanniassa kymmenen viikkoa.

Bodyguard sai elokuvakriitikoilta nihkeän vastaanoton, mutta yleisö tungeksi katsomaan sitä, ja elokuva rikkoi katsojaennätyksiä useissa maissa.

I Will Always Love You ei noussut kuitenkaan klassikoksi pelkästään elokuvan suosion takia. Perimmäinen ansio kuuluu Whitney Houstonille. Hän oli ainutlaatuinen poplaulaja, jolla oli ylivoimainen ilmaisuskaala. Ja juuri sitä hyödynnetään I Will Always Love Youssa: kappale alkaa ilman säestystä vähäeleisesti ja herkästi ja kasvaa loppua kohti massiiviseksi.

Tässä Houstonin tulkinta poikkeaa olennaisesti Dolly Partonin alkuperäisestä versiosta, joka oli hillitty ja surumielinen. Whitney Houston sen sijaan päästää äänensä valloilleen viimeistään lopun euroviisumaisessa modulaatiossa, jossa sävellaji nousee A:sta H:hon - tai B:hen, kuten amerikkalaiset sanovat.

Kappale on kuin suunniteltu täyttämään maailman suurimmat stadionit ylimmäisiä piippuhyllyjä myöten.

Houstonin perintö muusikkona onkin valtava. Lähes jokainen tavu saa sellaisen määrän eri säveliä, melismoja, että niitä on lähes mahdoton kuulla saati laskea. Jo ensimmäinen ”if” kestää useamman sekunnin kaikkine sävelineen, samoin seuraava ”I”.

Balladi osoittaa kaiken sen, missä Houston on ainutlaatuinen: hänellä on huima tekniikka, tuki, hengitys, vibrato. Laulu on ihmeen rentoa, vaikka taustalla on tiukka lihastyö ja keskittyminen. Korkeimmatkin sävelet laulaja huljauttaa ilmoille tuosta vain.

Whitney Houston esiintyi Helsingissä lokakuussa 1999. Hän ehti käydä Suomessa vielä toisen kerran kesällä 2010.

Houstonin virtuoosimainen äänenkäyttö on klassikkokappaleen kovaa ydintä, mutta myöhemmille laulajasukupolville se on aiheuttanut myös kovia haasteita.

BBC:n haastattelema laulunopettaja Carrie Grant työskenteli 2000-luvun alussa Britanniassa Pop Idol ja Fame Academy -kykyjenetsintäohjelmissa, ja hänen mukaansa melkein kaikki ehdokkaat halusivat esittää koelaulussa Houstonin ohjelmistosta joko I Will Always Love Youn, The Greatest Love of Allin tai I Have Nothingin.

”Useimpien olisi kannattanut kokeilla jotain helpompaa. Moni laulaja putosi, koska yritti laulaa kuin Whitney”, Grant sanoo.

Vaikka Whitney Houstonin asema kaikkien aikojen suurimpien poptähtien kärkijoukossa on pysynyt ennallaan, niin hänen musiikillinen vaikutuksensa uusiin laulajiin on jäänyt viime vuosina vähemmälle. Se johtuu toki Houstonin vaikeasti jäljiteltävästä laulutavasta, mutta myös popmusiikin muotivirtauksista.

Hitaiden kappaleiden sarjassa massiiviset stadionballadit ovat kadonneet, ja pinnalla ovat vähäeleisemmät ja karheammat laulut.

Helmikuussa 2012 Whitney Houstonin esittämä I Will Always Love You nousi jälleen listoille eri puolilla maailmaa. Tässä kertaa eri syistä kuin aiemmin, sillä Houston kuoli 48-vuotiaana Beverly Hillsissä 11. helmikuuta 2012.

Pitkään huume- ja alkoholiongelmasta kärsinyt laulaja löydettiin tajuttomana hotellihuoneen kylpyammeesta ja hänet todettiin pian kuolleeksi. Kuolinsyy oli hukkuminen ja sepelvaltimotaudin ja kokaiinin käytön vaikutus.

