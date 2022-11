Artemisia Gentileschin maalauksen on oletettu esittävän taiteilijaa itseään. Alun perin alastomaksi maalatun naishahmon päälle maalattiin kangassuikaleita 70 vuotta teoksen valmistumisen jälkeen.

Yli 400-vuotias barokkimaalaus on Firenzessä päätetty palauttaa alkuperäiseen, alastomaan muotoonsa – ainakin digitaalisesti. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Kyse on Artemisia Gentileschin (1593–1651/1653) teoksesta Allegoria dell'Inclinazione (1615–1617). Maalaus esittää luonnollisen kokoista nuorta naista, joka istuu käsissään kompassi. Maalauksen on oletettu esittävän taiteilijaa itseään, ja alun perin hän oli kuvassa alasti.

70 vuotta teoksen valmistumisen jälkeen maalaukseen kuitenkin lisättiin liehuvia kankaankappaleita peittämään naisen lantiota, reisiä ja rintoja. Peittelyn tilasi teoksen alkuperäisen tilaajan jälkeläinen Leonardo Buonarroti, jonka sanotaan halunneen estää vaimoaan ja lapsiaan altistumasta alastonkuvan näkemiselle.

Nyt joukko konservaattoreita ryhtyy kuitenkin restauroimaan ja lisäksi ”riisumaan” sensuroitua maalausta. He eivät kuitenkaan voi poistaa päälle maalattuja osia ilman, että taideteos olisi vaarassa vaurioitua.

Sen sijaan tarkoituksena onkin luoda alkuperäinen teos uudestaan digitaalisessa muodossa, ja näin esitellä sitä ensi syksynä järjestettävässä taidenäyttelyssä. Työ tehdään ultraviolettivaloa ja röntgeniä käyttäen, joiden avulla on mahdollista erottaa Gentileschin siveltimenvedot niistä, jotka maalaukseen on lisätty myöhemmin.

Projektin on suunniteltu kestävän puoli vuotta, ja Firenzen Casa Buonarroti -museossa kävijät voivat seurata työtä 23. huhtikuuta asti.

Artemisia Gentileschin teokset Giuditta con la sua ancella ja Susanna e i vecchioni Lontoon Kansallisgalleriassa syksyllä 2020.

Artemisia Gentileschi oli harvinaisuus barokkiajan miesvaltaisella taidekentällä. Hän oli esimerkiksi ensimmäinen naispuolinen taidemaalari, joka hyväksyttiin Firenzen taideakatemian (Accademia delle Arti del Disegno) viralliseksi jäseneksi.

Hän ”on caravaggiolaisen valon ja varjon maagisen vuoropuhelun, chiaroscuron mestari, joka toi italialaiseen barokkiin myös aistillisuuden ja ruumiillisuuden”, luonnehti HS:n Jukka Petäjä vuonna 2017.

Toisaalta hänet muistetaan myös raiskauksesta ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä. Agostino Tassi raiskasi vasta 18-vuotiaan taiteilijan tämän kotitalossa Via della Crocella Roomassa.

Tassi oli barokkimestari Caravaggion oppilaisiin kuuluneen Artemisia Gentileschin isän Orazio Gentileschin kollega – taidemaalari hänkin. Orazio vei raiskauksen oikeuteen seuraavana vuonna. Raiskausoikeudenkäynti kesti seitsemän kuukautta, ja sitä reposteltiin paljon myös julkisuudessa.

Syytettynä oli myös Vatikaanissa vaikuttanut perheystävä Cosimo Quorli, joka oli ollut mukana juonimassa Agostino Tassin vierailua Gentileschien kotitaloon sellaisena ajankohtana, jolloin Orazio ei ollut kotona.

Aiemmin Quorli oli itse yrittänyt raiskata Artemisian. Hän oli myös varastanut yhden Artemisian varhaisista maalauksista.

Allegoria dell'Inclinazione -teoksen Artemisia Gentileschi maalasi 22-vuotiaana, saavuttuaan Firenzeen kivuliaan ja nöyryyttävän oikeudenkäynnin jälkeen.

Tänä päivänä Artemisia Gentileschia pidetään yhtenä aikakautensa suurimmista taidemaalareista, mutta toisten naistaiteilijoiden tapaan hän on usein jäänyt miestekijöiden varjoon.

”Hänen kauttaan me haluamme puhua siitä, miten tärkeää on palauttaa teoksia ennalleen, ja miten tärkeää on tuoda esiin naisten historiaa”, sanoo projektin koordinaattori Linda Falcone.