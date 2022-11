Brittimuusikot Dua Lipa ja Rod Stewart eivät halua esiintyä Qatarissa, joka järjestää tällä viikolla alkavat jalkapallon MM-kilpailut.

Poplaulaja Dua Lipa kiistää huhut, joiden mukaan hän esiintyisi Qatarin miesten jalkapallon MM-kisojen avajaisseremoniassa.

Asiasta kirjoittaa The Guardian. Kosovolaistaustainen laulaja sanoo, että hän esiintyy maassa ainoastaan, jos se parantaa ihmisoikeustilannettaan.

MM-kisojen isäntämaata Qataria on arvosteltu paljon muun muassa siirtotyöläisten kohtelusta sekä seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä. Amnestyn mukaan tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut Qatarin työmailla. Homoseksuaalisuus puolestaan on maassa laitonta ja siitä voi saada jopa kuolemanrangaistuksen.

Kisat alkavat sunnuntaina 20. marraskuuta.

Dua Lipa sanoo, ettei hän ole edes käynyt keskusteluja kisaorganisaation kanssa mahdollisesta esiintymisestä.

”Kannustan Englantia etäältä ja vierailen mielelläni Qatarissa, kun se on täyttänyt kaikki ihmisoikeuksiin liittyvät lupauksensa, joihin se sitoutui saadessaan oikeuden järjestää MM-kisat”, brittilaulaja kommentoi.

Ainoa virallisesti vahvistettu avajaisjuhlallisuuksissa esiintyvä artisti on eteläkorealaisen BTS-yhtyeen Jung Kook. Yhdysvaltalainen DJ-tuottaja, räppäri Diplo, DJ Calvin Harris ja jamaikalaislaulaja Sean Paul esiintyvät Fifan fanifestivaaleilla, joita järjestetään pitkin joulukuun 18. asti jatkuvia kisoja.

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Rod Stewart paljasti sunnuntaina, että kieltäytyi yli miljoonan dollarin esiintymispalkkiosta keikasta, joka olisi järjestetty Qatarissa viime vuonna.

Brittikoomikko Joe Lycett puolestaan ilmoittaa tempauksesta, jossa hän aikoo laittaa 10 000 puntaa silppuriin, ellei tähtijalkapalloilija David Beckham lopeta Qatarin kisojen promoamista.

Jos Beckham luopuu miljoonadiilistään, Lycett lahjoittaa summan hyväntekeväisyyteen. Mutta jos jalkapalloikoni jatkaa työtään kisojen parissa, hänen ”asemansa homoikonina silputaan” suorassa livestreamissa ennen sunnuntain avajaisseremoniaa.

Lycett vetoaa sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Beckhamiin ja muistuttaa, että hän on aiemmin tehnyt työtä seksuaalivähemmistöjen eteen muun muassa osallistumalla homokulttuuria juhlistavan lehden Attituden kuvauksiin sekä puhumalla avoimesti homofaneilleen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia on pidätetty jopa aivan kisojen alla ilman virallisia syytteitä. Järjestön mukaan pidätettyjä on pahoinpidelty, myös seksuaalisesti, maan ”moraalilakeihin” vedoten.

Homoseksuaalisuus on Qatarissa kielletty, ja rangaistuksena on vankilatuomio tai jopa kuolema. Seksuaalivähemmistöjen lisäksi myös naisten ja siirtotyöläisten asema maassa on huono.

Marraskuun alussa MM-kisojen lähettiläänä toimiva Khalid Salman kommentoi maan suhtautumista seksuaalivähemmistöihin saksalaiselle ZDF:lle antamassaan haastattelussa. Salman kertoi toimittaja Jochen Breyerille, että homoseksuaalisuus on ”haram”, joka tarkoittaa arabiaksi kiellettyä.

”Tärkeintä on, että kaikki hyväksyvät tänne tullessaan meidän sääntömme. Miksi se on haram? Koska se on vaurio aivoissa”, Salman totesi.

Lue lisää: MM-kisojen lähettiläs sanoo homo­seksuaalisuuden olevan ”vaurio aivoissa”

David Beckham on saanut paljon kritiikkiä faneiltaan. Esimerkiksi Three Lions Priden, Englannin maajoukkueen LGBTQ+-faniryhmän perustajajäsen Di Cunningham kommentoi, että jalkapallotähti pettää seksuaalivähemmistöfaninsa, jotka ovat nostaneet hänet jalustalle ihmisenä, joka on aiemmin antanut tukensa queer-yhteisölle.

”Ja sitten käy ilmi, että hän ottaa vastaan paljon rahaa MM-kisojen lähettiläänä. Se on uskomattoman iso pettymys”, Cunningham sanoo.

Juttua muokattu 14. marraskuuta kello 12.02: Tarkennettu Diplon artistikuvausta.

Juttua muokattu 14. marraskuuta kello 12.25: Korjattu Rod Stewartin nimi oikeaksi.