Vince Guaraldi: A Charlie Brown Christmas – Super Deluxe Edition. Craft Recordings. Viisi levyä. ★★★★

Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet: Joulu, joulu, jul. We Jazz. ★★★★★

Mikä oikein on joulun todellinen tarkoitus, arvuuttelee masentuneen oloinen kahdeksanvuotias Jaska Jokunen ensimmäisessä Tenavat-sarjakuvaan perustuvassa animaatioelokuvassa ja suree apeana samalla sitä, että joulun aikana hän tuntee olevansa vielä enemmän yksin.

Ei ihme, että kaupallisen joulun avoimesti kyseenalaistanut Jaska Jokusen joulu (1965) ei ollut alkujaan sen tilaajan ja mainossponsorin, CBS-televisiokanavan ja Coca-Cola Companyn mieleen.

Mutta mieli muuttui pian. Puolen tunnin animaatiosta kehkeytyi odottamaton, ilmiömäinen menestys, joka antoi sysäyksen pitkälle sarjalle ”televisiospesiaaleja”. Niitä tehtiin Tenavat luoneen sarjakuvapiirtäjä Charles M. Schulzin (1922–2000) elinaikana lähes neljäkymmentä.

Samalla Jaska Jokusen joulu antoi ison sysäyksen pianisti, säveltäjä ja sovittaja Vince Guaraldin (1928–1976) uralle sekä tuotti yhden myöhemmän klassikon. Animaation musiikista heti koostettu A Charlie Brown Christmas (1965) on yksi äänilevyhistorian kuuluisimmista jouluteemaisista levyistä ja viime toukokuisen tiedon mukaan viidellä miljoonalla kappaleella yksi Yhdysvaltain myydyimmistä jazzalbumeista, ehkä koko maailman. Sen edellä on niukasti vain Miles Davisin ikoninen Kind of Blue (1959).

Ja kyllä, Guaraldin nimissä julkaistu ja pääosin pianotrion levyttämä yhdentoista kappaleen pienimuotoinen A Charlie Brown Christmas sisältää ihan oikeaa jazziksi tunnistettavaa svengaavaa jazzia, vaikka albumilla on Tenavat-lähtöisten sävellysten lisäksi vanhoja joululauluja: muun muassa saksalainen O Tannenbaum, englantilainen What Child Is This? ja yhdysvaltalainen The Christmas Song.

Albumin kappaleista on kuuluisin silti Guaraldin tarttuva kolmeminuuttinen Linus and Lucy – ”Eppu ja Tellu” – josta muotoutui aikaa myöten Tenavat-animaatioiden tunnus.

Mutta miten se sai muotonsa studiossa?

Sitä uusi viiden levyn A Charlie Brown Christmas – Super Deluxe Edition ei avaa, sillä Linus and Lucy oli jouluelokuvaa tehtäessä jo valmis. Guaraldi oli säveltänyt sen Schulzista kertovaan televisiodokumenttiin A Boy Named Charlie Brown (1964), joka jäi epäkaupalliseksi arvioituna esittämättä.

Suunnilleen kaiken muun joululevyyn liittyvän Super Deluxe Edition sitten selittääkin ja korostaa kymmenine julkaisemattomine versioineen studiotyöskentelyn tunnustelevaa ja kokeilevaa, improvisatorista jazzluonnetta. Kronologisessa kansiossa on muun muassa 15 versiota kappaleesta Christmas Is Coming, 12 kappaleesta Christmas Time Is Here sekä seitsemän kappaleesta The Christmas Song – joista kaksi ensimmäistä eivät ole nimistään huolimatta erityisen jouluisia. Satunnaiselle kuuntelijalle tämä runsaus on tietysti ylenpalttista, mutta vähemmälläkin saa vihiä työtavasta. Uudelleen miksatun albumista täydennykseksi on työstetty nyt uusi tiivis tupla, jonka toisella levyllä on kappaleista 13 julkaisematonta versiota.

A Charlie Brown Christmas julkaistiin aikana, jolloin tehtiin ehkä parhaimmat jazzia hyödyntäneet joulualbumit, artisteinaan muun muassa Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Ramsey Lewis ja Jimmy Smith.

Suomessa jazzilliset joulusattumat ovat olleet harvinaisempia ja huiput aika helppo luetella: ykkönen taitaa olla saksofonisti Sakari Kukon kvartetin Joulu (2003), syvähenkisen Virret-levyn (2001) jatko-osa.

Tai ainakin Joulu oli aiemmin ykkönen. Laulaja-lauluntekijä Emma Salokosken ja Ilmiliekki Quartetin Joulu, joulu, jul lähestyy omissa rajoissaan jo täydellistä, vaikka on odottamaton ja ehkä ensi alkuun jopa kulmia nostattava. Että joululevy, ja jälleen kerran ne tutut En etsi valtaa loistoa, Varpunen jouluaamuna ja Jouluyö, juhlayö – muun muassa.

Toisaalta: kolme uutta omaa laulua sisältävä Joulu, joulu, jul on luonteva jatko Salokosken ja Ilmiliekin aiemmille ”teema-albumeille” Vi sålde våra hemman (2009) ja Ligger du fortfarande i sängen! (2018). Edellinen oli kansanmusiikillinen, jälkimmäinen oli sävelletty ruotsinkielisiin runoihin.

Kaksikielinen ja kymmenen verkkaisen laulun Joulu, joulu, jul on toteutukseltaan vielä edeltäjiään eheämpi; samassa tulkinnallisessa tunnerekisterissä pysyttelevä yhtenäinen teos, jossa vanhojen tunnistettavien kappaleiden alkuperä lähes unohtuu aikaa myöten.

Mutta mistään suurista tulkinnallista ja solistisista irtiotoista nyt ei ole kyse, vaikka soolojakin soitetaan. Päinvastoin vaikuttaa, että omaääniset Salokoski ja Ilmiliekki Quartet – trumpetisti Verneri Pohjola, pianisti Tuomo Prättälä, kontrabasisti Antti Lötjönen, rumpali Olavi Louhivuori – yrittävät yksinkertaisesti löytää jokaisen laulun ytimen sekä esittää löytämänsä alleviivaamatta, vastaanottajan tulkintakykyyn täysin luottaen.

Joulu, joulu, jul jättää tilaa hengittää ja saa ehkä hiljentymäänkin ajoittaisella avoimella hengellisyydellään. Sekä ”epäkaupallisuudellaan”, jolla se lähestyy Jaska Jokusen mietteitä.

Mikä oikein on joulun todellinen tarkoitus?

Martti Vesala Soundpost Quintet: Landmarks. Ozella. ★★★★

Trumpetisti Miles Davisin toinen, viisi albumia kuusikymmentäluvulla tehnyt akustinen kvintetti on yksi jazzin historian kuuluisimmista yhtyeistä, edelleen sekä esimerkillinen että esikuvallinen. Sen kaikinpuolinen vaikutus kuului aika vahvana myös trumpetisti-säveltäjä Martti Vesalan johtaman Soundpost Quintetin kahdella edellisellä albumilla (2016, 2018), mutta tarpeeksi omintakeisesti, jäljentämättä. Kymmenvuotiaan kvintetin kolmas Landmarks kuulostaa niiden jälkeen silti omaäänisemmältä, kuin Vesalan sävellyksiin kietoutuisi jotain henkilökohtaisempaa, enemmän koettua. Solisteina loistavat ennen kaikkea Vesala ja saksofonisti-huilisti Pope Puolitaival – ja nyt Joonas Haavisto sävyttää sointia paikoin sähköpianolla. Siitä onkin hyvä edetä seuraavaan vaiheeseen, kuten Davis kvintettinsä viimeisellä levyllä Miles in the Sky.

Esbjörn Svensson: HOME.S. Act Music. ★★★★

Pianisti ja säveltäjä Esbjörn Svensson (1964–2008) keskittyi kurjasti kesken jääneellä urallaan lähes kokonaan E.S.T.-trioon, joka nousi viidessätoista vuodessa eurooppalaisten jazzyhtyeiden ykkössarjaan ja julkaisi hänen elinaikanaan yksitoista albumia. Vähän ennen sukellusonnettomuuttaan Svensson teki kuitenkin Tukholman kotinsa kellarissa äänityksiä, joista on työstetty nyt hänen ensimmäinen soololevynsä. Kukaan ei tiedä, mitä hän näillä kovalevyltä kymmenen vuotta myöhemmin löydetyillä lyhyillä kappaleillaan aikoi tehdä: olivatko ne harjoitelmia, aihiota vai jo valmiita tai suunnitteliko hän julkaisua, soololevyä. Mutta ei anneta tietämättömyyden pilata historiallista arvoa ja musiikillista mielihyvää: nämä ajoittain hyvinkin ”klassisilta” kuulostavat sävellykset ovat kuin kaunis encore menneisyydestä, muistutus merkittävästä menetyksestä.

Teemu Viinikainen: Songs of Silence. Eclipse. ★★★★

Alansa kotimaisiin ykköskitarististen kuuluva Teemu Viinikainen on esiintynyt jo jonkin aikaan myös yksin. Ensimmäiset soolokonsertit taisivat olla runsaat viisi vuotta sitten, jolloin hän tulkitsi vain pianisti Thelonious Monkin sävellyksiä teemalla 100 years of Monk – itseään paikoin samplaten, luupaten. Kaksi sen kappaleista on päätynyt Viinikaisen ensimmäiselle sooloalbumille Songs of silence, jossa tarttumapintaa tarjoavat myös standardit Goodbye Pork Pie Hat ja Come Sunday sekä Policen levyttämä Tea in the Sahara – ja poikkeamana venäläinen Rakastan elämää, jonka alussa ”Päättyy yö, aamu saa, uusi päivä kun kirkkaana koittaa”. Olisiko se peräti avain tähän paikoin hyvinkin (itse)tutkistelevaan levyyn, joka on kaikki kappaleet soitettu ja taltioitu studiossa kertaotoilla, ilman jälkiäänityksiä.