Ennätysmäärä kotimaisia ja ulkomaisia artisteja ja kokoonpanoja on mukana We Jazz festivaalilla, joka levittäytyy jälleen ensi sunnuntaista alkaen noin viikon ajaksi eri puolille Helsinkiä.

”Artistikattauksen puolesta rohkein We Jazz, mitä vuonna 2013 alkaneen festivaalin historiassa on nähty”, sanoo taiteellinen johtaja Matti Nives.

Matti Nives kuvattuna Kulttuuritehdas Korjaamon vintillä, jossa ensi lauantaina esiintyvät kaikki Valley of Seach -levymerkin artistit.

Koronapandemia ja Ukrainan sota luovat epävarmuuksia myös kulttuurialalle, mutta Nives sanoo luottavansa yleisöön: ”Nyt nähdään, miten paljon jazz kiinnostaa.”

Ja kiinnostaahan se: ensi sunnuntain avajaiskonsertti Aleksanterin teatterissa on jo loppuun myyty.

Nives luonnehtii We Jazzia tapahtumaksi, joka on tarkoitettu kaikille uusista elämyksistä kiinnostuneille. ”Niille, jotka haluavat seikkailla.”

Tapahtuman luonteeseen kuuluu, että lähes 40 esiintyjästä monet ovat suurelle yleisölle uusia tuttavuuksia. Se on Niveksen mielestä vain hyvä: ”On hienoa, jos yleisö voi oikeasti yllättyä”, hän sanoo.

Jutun lopussa Nives antaa vinkit sekä vihkiytyneille diggareille että niille, jotka eivät aiemmin ole juurikaan jazzia kuunnelleet.

Korjaamon Vintillä yleisö pääsee esiintymislavalle, kun taas esiintyjille rakennetaan oma stage ikkunan eteen, jossa Matti Nives istuu.

Uteliaisuus on keskeinen johtolanka myös silloin, kun Nives valitsee esiintyjiä tapahtumaan. ”Haluan tehdä uusia löytöjä ja jakaa ne muiden kanssa.”

Kokeellisuuteen kuuluu myös riskinotto. ”Ei voi oikeasti onnistua, ellei ole mahdollista myös epäonnistua. Vain silloin voi syntyä jotakin hienoa, jota ei pysty ennalta aavistamaan”, hän sanoo.

Tapahtuman henkeen kuuluu myös se, että esiintymispaikat vaihtuvat.

Tänä vuonna uusia konserttitiloja ovat muun muassa ravintola Harju 8 Kalliossa sekä entinen teatteri, Kalliosali Kalliossa. Töölössä sijaitseva Kulttuuritehdas Korjaamo on tänä vuonna käytössä kokonaisuudessaan.

Myös Suvilahdesta on löytynyt uusia keikkapaikkoja, kuten Magito.

Suvilahden Tiivistämössä esiintyy muun muassa brittiläinen kvartetti [Ahmed], joka on saanut inspiraation sudanilaissyntyisen, New Yorkissa vaikuttaneen basistin Ahmed Abdull-Malikin (1927–1993) musiikista.

”Näin yhtyeen Lissabonissa ja päätin, että tämä harvoin keikkaileva kokoonpano pitää ehdottomasti saada Helsinkiin”, Nives kertoo.

Kvartetin pianisti Pat Thomas soittaa lauantaina Korjaamolla myös soolokeikan.

Niin tekevät myös monet muut We Jazzissa esiintyvät muusikot.

Se kertoo osaltaan tapahtumajärjestäjien pyrkimyksestä entistä kestävämpään kiertuekulttuuriin. ”Kun tuomme muusikot tänne kauas Suomeen, keksimme heille samalle reissulle mielellämme enemmänkin tekemistä”, Nives toteaa.

Yhdysvaltalainen performanssitaiteilija ja muusikko Ka Baird esiintyy We Jazzissa peräti viidesti. Hän tekee soolokeikan ja improvisoi lisäksi duona kolmen suomalaisen ja yhden yhdysvaltalaisen muusikon kanssa. ”Tulemme näkemään luovaa ajatustenvaihtoa”, Nives sanoo.

Kotimaisista esiintyjistä hän poimii saksofonisti Jussi Kannasteen kvartetin, joka esiintyy lauantaina Korjaamolla. ”Kannaste on yksi niistä suomalaismuusikoista, jonka nousua sooloartistiksi on odotettu vuosia. Nyt se vihdoin tapahtuu”, Nives kertoo.

”Haluan tehdä löytöjä ja jakaa ne muiden kanssa”, kertoo Matti Nives.

Matti Niveksen täsmävinkit We Jazz -festivaalille

1. Jazzdiggarille

”New Yorkissa syntynyt, Berliinissä asuva vibrafonisti David Friedman esiintyy yhdessä Generations Trion kanssa Harju 8:ssa keskiviikkona 30. marraskuuta yhdessä Kokko-kvartetin kanssa.

”Friedman (s. 1943) on hahmo, jolla on linkki niin jazzin historiaan kuin tulevaisuuteen. Olin jo buukannut hänet esiintymään Helsingissä, kun huomasin, että minulla on häneen henkilökohtainen yhteys: Friedmanilla on iso rooli legendaarisen pianistin Horace Silverin levyllä In Pursuit Of the 27th Man (1973), joka on aina ollut yksi lempilevyistäni.”

2. Sille, joka ei ole aiemmin kuunnellut jazzia

”Hyvän käsityksen jazzin laajasta kirjosta saa lauantai-iltana Korjaamolla. Yhdellä lipulla pääsee kuuntelemaan 13 artistia tai kokoonpanoa. Korjaamon Vintillä esiintyvät levymerkki Valley of Search -levymerkin kaikki artistit, muun muassa New Yorkin loft jazz -piirien legenda, saksofonisti Alan Braufman sekä vibrafonisti Patricia Brennan. Korjaamo Kinossa esitetään myös leffoja. Näiden festareiden täysipainoisin ja monipuolisin ilta.”

3. Sille, joka haluaa kuulla kaunista musiikkia kauniissa tilassa

”Suosittelen trumpetisti Verneri Pohjolan soolokeikkaa tunnelmallisessa Kalliosalissa. Tiistain konsertissa soittaa myös pianisti Kit Downesin, basisti Petter Eldhin ja rumpali James Maddrenin Enemy-trio, jonka seuraavan levyn We Jazz julkaisee ensi vuonna."

We Jazz 2022 Helsinki 27.11.–4.12.

