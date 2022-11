Baltic Circle -teatterifestivaalin esityksiä voi nähdä ympäri kaupunkia, kun esityspaikkoina toimivat esimerkiksi RTI-talo Ilmalassa ja Villa Salin Lauttasaaressa.

Janina Rajakankaan Venus on tehty yhteistyössä nuorten tyttöjen kanssa.

Perjantaina 18. marraskuuta käynnistyvä kansainvälinen teatterifestivaali Baltic Circle järjestetään Helsingissä nyt 19:nnen kerran. Ohjelmistossa nähdään kotimaisia ja kansainvälisiä vierailuesityksiä sekä lukuisia kantaesityksiä. Yhdistävänä teemana on tänä vuonna yhteenkuuluvuuden rakentaminen ja tietojen vaihto.

Lisätiedot ja teosten tarkat esitysajat osoitteesta balticcircle.fi.

Viisi poimintaa festivaalilta:

Janina Rajakangas: Venus

Teini-ikäisten tyttöjen kanssa tehty Venus kertoo missä mennään: millaista nuorten erotisointi on ja mitä on olla tyttö 2020-luvulla. Koreografia on Janina Rajakankaan ja esiintyjinä hänen ohjaamassa teoksessaan ovat Natalia Foster, Mea Holappa, Seela Merenluoma ja Volta Rajakangas-Moussaoui.

Esitykset 22.–25.11. Villa Salinissa (Tiirasaarentie 2).

rampa associations: haavoittuvaisia havaitsemisia

Isa Hukan koolle kutsuma kansainvälinen työryhmä rampa associations kyseenalaistaa jatkuvan tuottavuuden eetoksen ja kutsuu yleisön seuraamaan työryhmän tutkielmia huolenpidosta, saavutettavuudesta ja toimijuudesta. Polyfonisen esitystapahtuman yleisöä rohkaistaan miettimään miten he haluavat ottaa osaa tapahtumaan: aktiivisesti osallistuen, vaakatasossa, vai kenties sivummalta seuraten?

Live-esitykset 18.–19.11. Teatteri Viiruksessa (Välimerenkatu 14). Striimi-ilta 18.11. RTI-talossa Ilmalassa (Uutiskatu 2)

Cris af Enehielmin Syntipukkia esitetään Vapaan taiteen tilassa Vilhonvuorenkujalla.

Chekhov Machine: Syntipukki

Taiteilija Cris af Enehielmin Syntipukissa perustana ovat työryhmän jäsenten omat pimeät ja tuhoisat ajatukset – ne, jotka yleensä yritetään piilottaa. Tanssia, kirjallisuutta, video- ja äänitaidetta yhdistävä teos tutkii ihmistä pirstaleisena kokonaisuutena, jolla on monta minäkuvaa.

Esitykset 24.–26.11. Vapaan taiteen tilassa (Vilhonvuorenkuja 15–16).

Henriikka Himma ja työryhmä: I was living in a strange place

Helmi Kajasteen Rakenna, kärsi ja unhoita -esseekokoelman kanssa dialogia käyvä näyttämöteos tutkii minkälaisten tilojen ja arkkitehtuuristen maailmankuvien kautta elämämme muodostuu.

Esitykset 18.–21.11. RTI-talossa (Uutiskatu 2).

Chiara Bersani: Seeking Unicorns

Teoksessaan koreografi Chiara Bersani haluaa antaa yksisarviselle, tuolle myyttiselle olennolle, kaiken vallan itseensä. Pohjoisen valon inspiroima esitys esitetään Kiasman aulassa auringonnousun aikaan.

Esitykset 23.–25.11. Kiasman aulassa (Mannerheiminaukio 2).