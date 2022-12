Hamin johtaja Maija Tanninen-Mattila jää eläkkeelle lähes 40 vuoden museouran jälkeen. Sinä aikana Helsinki on muuntautunut merkittäväksi kuvataidekaupungiksi.

Kun Maija Tanninen-Mattila aloitti museouransa Ars83-näyttelyn puhvetinpyörittäjänä, ei ollut Helsingin kaupungin taidemuseo Hamia, ei Kiasmaa, ei Amos Rexiä. ”Tennispalatsi oli Anttila, vain tuuli vinkui tuossa Simonkentällä ja Lasipalatsissa oli joku Ale-pubi”, Tanninen-Mattila hymähtää.

Nyt Tanninen-Mattila on jäämässä eläkkeelle Hamin johtajan paikalta, ja kulttuurin ystävä voi flaneerata museosta toiseen ja käväistä vielä Oodissa ja Musiikkitalossakin.

”Tuntuu että me pidämme tätä koko ajan jotenkin vakan alla”, Tanninen-Mattila sanoo.

Helsinki ansaitsisi enemmän kansainvälistä näkyvyyttä kuvataide- ja museokaupunkina, hän uskoo. ”Täällä on ihan huikeita näyttelyitä koko ajan. Ja kun ihmiset tulevat tänne, ainahan he hehkuttavat, että hei, täällä ei tarvitse jonottaa nähdäkseen vaikka Yayoi Kusaman näyttelyn.”

Kotimaassa Helsingin tarjonta toki tunnetaan. Museobuumista on puhuttu kohta kymmenen vuotta. Vaikka pandemia aiheuttikin notkahduksen kävijäluvuissa, kävijät ovat löytämässä takaisin näyttelyihin.

Mutta miten menestystä pidetään yllä?

Hyviä näyttelyitä pitää toki olla, mutta niistä pitää myös osata kertoa, myös sinne ulkomaille asti.

Tanninen-Mattila on aina korostanut markkinoinnin merkitystä.

”Ilman markkinointia ja viestintää olisi todella elitististä tehdä julkista toimintaa”, hän sanoo. ”Eiväthän ihmiset muuten edes tiedä, että tällaisia mahdollisuuksia on.”

Marraskuussa tuli päätökseen yksi rupeama, kun Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hamin säätiöimisen, jota Tanninen-Mattila on ajanut jo vuodesta 2018.

Se tekee mahdolliseksi paitsi museon toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun, myös viestinnän ja markkinoinnin tehostamisen.

Yksi Maija Tanninen-Mattilan suurista saavutuksista Hamissa on ollut Helsinki Biennaalin käynnistäminen vuonna 2021. Se järjestetään seuraavan kerran kesällä 2023.

Tanninen-Mattila on opittu tuntemaan museonjohtajana siitä, että hän on systemaattisesti puhunut Hamista ”kaikkien helsinkiläisten museona”. Matalan kynnyksen filosofiaan kuuluu myös Tennispalatsin elokuvasalien kainalossa sijaitsevan Hamin markkinointislogan ”Taide on popcornia aivoille”, joka on aiheuttanut vuosien varrella murinaakin. (Tanninen-Mattila ei slogania kadu. Sen voi tulkita monella tapaa, hän sanoo.)

Ilman yleisöä ei ole museotakaan. Siksi pitää miettiä sitä, millaista museoon on tulla ja millaista siellä on olla, hän sanoo, ja mitä yleisölle on annettavana.

Helsinkiläiset osaavat käyttää kirjastojaan, ja samalla tavalla voi oppia käyttämään museoita. Sama logiikka pätee myös vaikka kuntosaleihin – niidenkin käyttäytymiskoodit täytyy opetella.

”Minähän olen kuntosalilla ihan ulalla”, Tanninen-Mattila nauraa. ”En tiedä miten siellä pitää käyttäytyä, tai millaiset vaatteet sinne pitää panna päälle, kelpaavatko vaikka vanhat verkkarit vai pitääkö olla jotain hienompaa. Mutta se on opittavissa!”

Tanninen-Mattila on miettinyt yleisön kokemusta jo siitä asti, kun hän opiskeli museopedagogiikkaa Fulbright-stipendiaattina George Washington Universityssä Yhdysvalloissa. Opiskelijat kävivät museossa toisensa jälkeen ja analysoivat kokemusta: Miten ymmärrettävästi teoslaput oli kirjoitettu? Minkäkokoisia kirjaimia käytettiin? Miten oppaat keskustelivat yleisön kanssa teoksista?

”Museoihin liitettävä elitismi on kiinnostava asia”, Tanninen-Mattila pohtii.

Hänellä on teoria, jonka mukaan kyse on väärinymmärryksestä.

Ihmiset tarvitsevat ylevöittäviä kokemuksia, hän sanoo. Siksi Ateneumissa kiivetään iso portaikko taiteen temppeliin. ”Se on mietitty juttu”, hän sanoo. Ja arkkitehti Hilding Ekelundkin halusi, että Taidehallin portaiden yläpäässä käännytään oikealle ja kierretään myötäpäivään kapeiden käytävien kautta – ”kuin synnytyskanavasta” – suureen ja kauniiseen kuvanveistosaliin. ”Nämä asiat menevät sekaisin. Se ylevöittävä leimataan elitistiseksi.”

Siinä onkin taidemuseon johtamisen yksi perushaaste: ”Miten ollaan hukkaamatta se ylevä ja samalla toivotetaan kaikki tervetulleeksi?”

Ehkä suurin muutos neljän vuosikymmenen uralla on ollut yleisön muuttuminen, Tanninen-Mattila sanoo. Ihmiset matkustavat enemmän, ja yhä useampi käy lomallaan vaikka New Yorkin MoMAssa ja Lontoon Tatessa. Yleisö on vaativaa, eikä se tule Hamiinkaan, jos esillä ei ole jotain riittävän kiinnostavaa.

Mutta jos jossain vaiheessa tuntui siltä, että taideväki suihki surutta lentokoneella kaupungista toiseen ja taideteokset samoin, nyt eletään uutta ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden aikaa. Sen seurauksena museoiden omat kokoelmat ovat nousseet aivan erilaiseen rooliin, Tanninen-Mattila sanoo.

”Nyt teoksia ei enää roudata maailman ääristä vaan katsotaan omia kokoelmia.”

Hyvä esimerkki on Hamin uusi Pehmo-näyttely, jossa on vain kaksi lainateosta ja yksi uusi, Tanninen-Mattila laskeskelee. Loput 37 teosta ovat omista varastoista. Hamilta sellainen näyttely onnistuu: sen yli 10 000 teoksen kokoelma on yksi Suomen laajimmista.

Kyseessä on kansainvälinen trendi, Tanninen-Mattila sanoo. Kun hän kolusi kesällä New Yorkin museoita, niin MoMAssa, Guggenheimissa kuin Met-museossakin oli kaikissa kokoelmalähtöisiä näyttelyitä.

”MoMAn näyttely keskittyi vain yhteen Matissen teokseen, mutta se oli heidän kärkinäyttelyitään.”

Näyttely ”Matisse: The Red Studio” sukelsi syvälle Henri Matissen klassikkomaalaukseen. Tutkimukseen ja arkistomateriaaleihin nojannut näyttely vaatii sellaista asiantuntemusta, josta Tanninen-Mattila on myös vähän huolissaan: Suomessa kyllä koulutetaan kuraattoreita, mutta taidehistorioitsijoista alkaa olla pulaa, hän sanoo. Tutkimusosaaminen tekee museosta museon.

Mutta vaikka museot ovat ryhtyneet ympäristötekoihin, ilmastoaktivistit tuntuvat nyt heittävän keittoa, muussia tai öljyä jonkun merkkiteoksen suojalasiin harva se viikko.

Tanninen-Mattila on iskujen ympärillä käytävästä keskustelusta hämmentynyt.

”Aina uutisoidaan että ’Van Goghin miljoonia maksava maalaus’ tai ’Monet’n miljoonien arvoinen maalaus’”, hän sanoo; ikään kuin eurot olisivat merkittävin teoksiin liittyvä arvo. Museoesineillä ei edes ole taloudellista arvoa, koska siirtyessään museokokoelmiin ne ovat poistuneet markkinatalouden piiristä. Ne ovat – vain ja ainoastaan – korvaamattomia.

Van Gogh’han kuvasi surkeista työoloista kärsiviä kaivostyöläisiä ja monia muita epäoikeudenmukaisuuksia, Tanninen-Mattila huomauttaa. ”Jos hänet kuitataan vain auringonkukilla, se harmittaa.”

Mutta museon täytyykin olla paikka, jossa käydään keskusteluja tästä yhteiskunnasta ja siinä tehtävistä ratkaisuista.

”Se on taidemuseon duunia”, Tanninen-Mattila sanoo. ”Merkitysten auki repimistä ja erimielisyyksien kuratointia.”

Tanninen-Mattila sanoo ymmärtävänsä, että ilmastonmuutos on tämän hetken pelottavin ja akuutein asia, ja että taidemuseon kautta aktivistien asialle saadaan näkyvyyttä. Museoammattilainen suhtautuu aktivistien tempauksiin kuitenkin ristiriitaisin tuntein.

”Meidän perustehtävämme on tuoda menneisyydestä asioita tähän päivään ja viedä niitä tästä päivästä tulevaisuuteen, ja siihen liittyy hauraiden asioiden suojeleminen. Tavallaan meillä on siis sama agenda.”

Kuka? Maija Tanninen-Mattila Syntynyt 1958 Helsingin kaupungin taidemuseo Hamin johtaja 2013-2022 Työskennellyt myös Taidehallin ja Ateneumin johtajana. Opiskeli taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Isä toimittaja Aarne Tanninen ja äiti lastenkirjailija Oili Tanninen. Puoliso lääketieteen tohtori Antti S. Mattila. Kaksi poikaa. Kertoo harrastuksikseen näyttelykierrokset ja kakkosasunnon Kotkan Sunilassa.

Näyttelyt top 3

Maija Tanninen-Mattilan valitsi nämä kolme näyttelyä uransa merkityksellisimmiksi

1. Maaria Wirkkala: So What Taidehallissa vuonna 2002

”[Wirkkalan] juhlaviikkonäyttelynsä jälkeen suomalainen taidekenttä ei ole entisellään. - - Taidehalli on muuntunut huvipuistoksi, taiteen pyhäkkö sirkukseksi, jossa hattarat ja popcornit tuoksuvat. Oikea karuselli pyörii ja musiikki soi. ’Täällä on kaupungin parhaat hattarat!’ taiteilija mainostaa. - - Huvipuistosta poistutaan hyvin erityisellä ’kummitusjunalla’. Pelastuslaitoksen miehet auttavat rullatuoleissa istuvia katsojia, matkalla yli lasimurskalla peitetyn käytävän.” – Marja-Terttu Kivirinta, HS 25.8.2002

2. Picasso Ateneumissa vuonna 2009

”Picasso-näyttely tuntuu jo ennen avautumistaan pullistuvan ulos museosta. Se on Ateneumin ja Suomen kaikkien aikojen suurimpia taidenäyttelyitä, kun katsotaan teosten arvoa, näyttelyn kokonaisbudjettia, markkinointia ja todennäköisesti myös yleisömäärää. - - ’Ensimmäinen reaktio monilla on ollut että miksi Picasso, todella boring. Mutta tietävätkö ihmiset todella jo ”kaiken”? Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Kun Picasso-museon remontti on valmis, eivät ne maalaukset sieltä sitten enää tällaisena kokonaisuutena minnekään liiku’, Tanninen-Mattila sanoo.” – Kaisa Heinänen, HS 11.9.2009

3. Modernia elämää Hamissa vuonna 2017

”Jokainen aika arvioi menneen uudestaan. Tästä syystä museoiden kokoelmat, jotka kerätään omana aikana, ovat korvaamattoman tärkeitä. Niiden avulla uudelleenarvioinnit ovat mahdollisia. Helsingin kaupungin taidemuseon Hamin ja neljän muun museon kokoelmiin perustuva yhteisnäyttely ei tyhjennä suomalaista modernismia, mutta tarjoaa runsaasti näkökulmia sen hahmottamiseen.” – Paula Holmila, HS 5.3.2017