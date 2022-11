Suomen kirjavienti on ennätystasolla: Maria Turtschaninoffin romaanin käännökset myyty 15 kielelle

”Suomen kirjallisuusvienti on selvästi saavuttanut pysyvästi korkeamman tason”, arvioi Kirjallisuuden vientikeskus FILI:n johtaja Tiia Strandén.

Arvostettu lontoolaiskustantamo on tehnyt maailmanlaajuisen englanninkielisen julkaisusopimuksen Maria Turtschaninoffin uusimmasta teoksesta Suomaa (Arvejord, suom. Sirkka-Liisa Sjöblom).

Turtschaninoff on suomenruotsalainen fantasiakirjailija, joka on voittanut Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2014 teoksellaan Maresi: Punaisen luostarin kronikoita (Maresi: Krönikor från Röda klostret, suom. Marja Kyrö). Vuonna 2016 kirjan elokuvaoikeudet myytiin englantilaiselle Film4-elokuvayhtiölle.

Kyseisen fantasiatrilogian teoksia on julkaistu yli 30 kielellä.

Kirjailijan tänä vuonna ilmestyneen romaanin käännösoikeudet on agentuurin mukaan myyty tähän mennessä 15 maahan. Isoin läpilyönti kansainvälisille markkinoille on kuitenkin englanninkielinen julkaisusopimus. Pushkin Press -kustantamon listoilla on Booker- ja Nobel-palkittuja tekijöitä.

Kyseessä on Turtschaninoffin ensimmäinen aikuisten romaani. Kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck kertoo tiedotteessa, että Arvejord herätti kiinnostusta Frankfurtin kirjamessuilla lokakuussa.

Ruotsinkielisen alkuteoksen on Suomessa ja Ruotsissa julkaissut Förlaget, ja suomenkielisenä teoksen on julkaissut Tammi.

Pohjanmaalle sijoittuva Suomaa on episodiromaani metsän voimasta sekä suomalaisten sukupolvet ylittävästä luontosuhteesta. Agentin mukaan teosta on verrattu Gabriel García Márquezin klassikkoon Sadan vuoden yksinäisyys.

Suomen kirjallisuusvienti kasvoi neljällä prosentilla vuonna 2021, kertoo Kirjallisuuden vientikeskus FILI.

Suomalaisteosten käännösoikeuksia myytiin yli 40 maahan. Erityisen hyvin ulkomailla vetää nyt lasten- ja nuortenkirjallisuus. Niiden osuus myydyistä oikeuksista on peräti 61 prosenttia. Myös vientituloista, lähes 3,7 miljoonasta eurosta, lähes puolet tuli lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

FILI:n johtaja Tiia Strandén puhuu tiedotteessa ”ennätysvuodesta”. Kun keskimäärin käännöksiä myydään 300–400, viime vuonna niitä myytiin 500. Tuloja tuli eniten englanninkielisistä maista. Kyseessä on Strandénin mukaan saavutus, sillä nämä markkinat ovat erittäin kilpailtuja.

”Suomen kirjallisuusvienti on selvästi saavuttanut pysyvästi korkeamman tason”, Strandén kommentoi.

Lue lisää: Maria Turtschaninoff kirjoittaa parasta fantasiakirjallisuutta juuri nyt

Lue lisää: Turtschaninoffin uutuuskirjalle voi povata menestystä – ”Voimaannuttava lukukokemus”