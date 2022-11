Vaiteliaan Nicholas Wintonin osallisuus junakuljetuksiin paljastui vasta 50 vuotta myöhemmin.

Lontoossa ja Prahassa on kuvattu tänä vuonna kirjaan If It’s Not Impossible (2014) perustuvaa ja taatusti tunteita nostattavaa elämäkertaelokuvaa One Life, jonka toisessa pääosassa on Sir Anthony Hopkins.

”Sir” oli myös hänen esittämänsä englantilaisen Nicholas Wintonin (1909–2015) arvonimi, mutta vaiteliaana pysytelleen Wintonin saavutukset selvisivät vasta 1980-luvun lopulla – kun hänen vaimonsa löysi ullakolta sattumalta miehensä leikekirjan.

Paljastui, että pörssivälittäjänä alkujaan työskennellyt Winton oli auttanut natsi-Saksan miehittämästä Tšekkoslovakiasta sodan alla 1939 Britanniaan kaikkiaan 669 lasta, joista useimmat olivat juutalaisia. Lapset sijoitettiin vanhempiensa lähettäminä sijaisperheisiin, eikä suurin osa nähnyt vanhempiaan enää koskaan.

Mutta pelastiko juuri Winton heidät, kuten Claude-Sophie Antoinen ja Frédéric Tonollin dokumentin (2021) alkuperäinen ranskalainenkin nimi antaa ymmärtää. Ei tietenkään yksin, mutta poikkeuksellisen pitkäikäisenä Winton – hän kuoli 106-vuotiaana – antoi kasvot monimutkaiselle, kymmenien osallisten operaatiolle.

Dokumentin Mies joka pelasti 669 lasta koskettavimmat vaiheet tiivistyvätkin niihin hetkiin, jolloin Britannian Oskar Schindleriksi kutsuttu Winton kohtaa suositussa televisio-ohjelmassa näitä ”lapsiaan”.

Tusinan verran heitä on myös haastateltu tähän dokumenttiin, jonka toinen keskeinen juonne kertoo mutkikkaan operaation suunnittelusta ja toteuttamisesta. Niitä kuvitetaan animaatioilla ja muokatuilla valokuvilla, jotka antavat moniaineksiselle tarinalle yhtenäisen ilmeen.

