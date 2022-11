Mahdollinen konkurssi vaikeuttaisi myös Leningrad Cowboys -yhtyeen toimintaa. ”Totta kai tämä uhkaa ainakin osakeyhtiön toimintaa, mutta en tiedä, miten se bändin toimintaan vaikuttaa”, Sakari Järvenpää sanoo.

Valtiokonttori hakee muusikko Sakari ”Sakke” Järvenpään omistamaa Leningrad Cowboys Ltd Oy:tä konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeudelle viime viikon perjantaina.

Valtiokonttori on yrittänyt syksyn aikana periä Järvenpäältä useita erääntyneitä lainaosuuksia ja niiden korkoja. Yhteensä perittävä summa on hieman yli miljoona euroa.

Kyseessä on Järvenpään vuonna 2012 ottama tuotekehityslaina, suuruudeltaan 1,6 miljoonaa euroa. Lainan on myöntänyt silloinen Tekes eli Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, joka tunnetaan nykyisin nimellä Business Finland. Lainalle myönnetty maksuaika on ollut seitsemän vuotta.

Järvenpään mukaan yritys nosti lainan aikoinaan pelikehitykseen. Järvenpää alkoi kehitellä Apple-tuotteille kahta Dog’y’Dog-nimistä mobiilipeliä, joiden päähahmona seikkailee tötterötukkainen koirahahmo. Järvenpään mukaan kyseessä oli ”Leningrad Cowboys -peli Super Mario -tyyppisellä alulla”.

”Saimme projektin valmiiksi, mutta sitten kaikki muuttui free-to-play-peleiksi. Kun me saimme pelin 2013–2014 valmiiksi, meidän käyttämä alusta oli jo vanhanaikainen, ja olisi tarvinnut lisää rahaa muokata se uusiksi”, Järvenpää kertoo HS:lle.

Free-to-play-pelillä tarkoitetaan peliä (esimerkiksi Clash of Clans), jonka saa ladata ilmaiseksi, mutta edistymistä avittavia ominaisuuksia ja varusteita ostetaan pelin kuluessa oikealla rahalla.

Järvenpään mukaan yritys työllisti alihankintajana suomalaisia animaatioyrityksiä ja pelistudioita, jotka tekivät pelialustan. Projektissa olisi ollut mukana paljon myös musiikkia.

”Edelleen jatketaan sitä projektia. Kyllä me mietimme yhä, miten se saataisiin tehtyä loppuun, mutta nykyteknologialla”, Järvenpää kertoo.

Järvenpään mukaan kyseisellä tuotekehityslainalla ei ollut suoraan mitään tekemistä Leningrad Cowboys -nimisen rockyhtyeen kanssa – ei bändin musiikin eikä keikkojen kanssa.

Järvenpää tunnetaan sarjayrittäjänä ja ravintoloitsijana, joka on muun muassa suunnitellut useiden ravintoloiden tiloja. Järvenpään mukaan hänellä ei ole tällä hetkellä omia ravintoloita.

Hän sanoo yrityksensä hakeutuvan nyt yrityssaneeraukseen ja yrittävän sillä tavalla välttää konkurssin.

Järvenpäällä on myös kymmeniä henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä.

Vuonna 1987 perustettu Leningrad Cowboys syntyi, kun lahtelaisen huumoriyhtyeen Sleepy Sleepersin toiminta hiipui ja muotoutui Leningrad Cowboys -kokoonpanoksi.

Tötterökampauksistaan tunnettu yhtye on esittänyt urallaan paitsi länsimaisia rock-kappaleita myös venäläisiä kansanlauluja uusina sovituksina. Aki Kaurismäki ohjasi yhtyeestä kertovan elokuvan Leningrad Cowboys Go America -elokuvan vuonna 1989, joka menestyi varsinkin Saksassa.

Parhaiten yhtye muistetaan kuitenkin vuonna 1993 Helsingissä järjestetystä Total Balalaika Show’sta. Bändi esiintyi Senaatintorilla yhdessä Aleksandrovin kuorona tunnetun Puna-armeijan kuoron kanssa ja houkutteli paikalle jopa 60 000 kävijää.

Yhtye on yhä olemassa, vaikka onkin keikkailut viime vuosina harvakseltaan.

Voisiko mahdollinen konkurssi uhata bändin toimintaa?

”Kyllä se vaikeuttaa tietenkin bändin toimintaa. Totta kai tämä uhkaa ainakin osakeyhtiön toimintaa, joka on Leningrad Cowboys Oy, mutta en tiedä, miten se bändin toimintaan vaikuttaa. Ainahan tämmöiset tapaukset vaikuttavat negatiivisesti kaikkeen.”

Yhtyeen ydinjäseniin lukeutuva Sakke Järvenpää kertoo, että yhtyeen viime vuodet ovat muutenkin olleet hyvin vaikeat.

”Emme ole saaneet bändinä mitään tukea mistään, emme euroakaan”, Järvenpää sanoo viitaten koronapandemia-aikaan.

Mutta vastoinkäymisiä oli jo sitä ennen, sillä yhtye menetti kuoronsa lento-onnettomuudessa.

Kun Venäjän armeijan Tupolev Tu-154 -lentokone syöksyi Mustaanmereen vuodenvaihteessa 2016, sen kyydissä oli suuri osa Puna-armeijan kuoron jäsenistä.

Leningrad Cowboys oli tullut erityisen tunnetuksi monista esiintymisistään juuri Puna-armeijan kuoron kanssa. Tulevaisuuteen suunnitellut yhteisesiintymiset peruuntuivat lento-onnettomuuden myötä.

Koronan lisäksi Leningrad Cowboysille on ilmaantunut muitakin ongelmia.

”Meidän kohdalla Putin ei ainakaan laita elämää helpommaksi. Tätähän kukaan ei osannut ennustaa koronan jälkeen, että Venäjän toiminta Ukrainassa on hyydyttänyt ainakin itäpuolen Euroopan viihteen. Se tarkoittaa, että amerikkalaiset bändit eivät uskalla tulla tänne, ja meidän kaikki festarikeikat on peruttu ja siirretty”, Järvenpää sanoo.

Myös yhtyeen elokuvahankkeet ovat jäissä. Järvenpää kertoo, että sodan takia Leningrad Cowboys -dokumenttihanke puna-armeijan kanssa tehdystä yhteistyöstä on poikki. Vuonna 2024 oli tarkoitus alkaa tehdä toistakin Cowboys-elokuvaa.

”Sekin on nyt vähän aikaa hyllyllä, kunnes tiedetään, mitä maailmanpoliittisesti tarkemmin tapahtuu.”

Dokumentin oli tarkoitus ilmestyä vuonna 2023, jolloin tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro esiintyivät Senaatintorilla Helsingissä. Järvenpään mukaan keskusteluja dokumentin julkaisusta käytiin alun perin Ylen kanssa, mutta niitä ei ole enää jatkettu. Keskusteluja on sittemmin käyty kaupallisten toimijoiden kanssa.

”Bändillä on hieno historia, eikä siinä ole mitään hävettävää”, Järvenpää sanoo.

”Olemme tehneet joululevyn Puna-armeijan kuoron kanssa, mutta sitä ei varmaan ikinä voi laittaa ulos. Se on aika hieno ja kaunis levy, mutta tämä on nyt tilanne. En tiedä, mitä tapahtuu.”

Vuodelle 2023 oli suunnitteilla muutakin kuin dokumentin julkaisu. Yhtyeen oli Järvenpään mukaan tarkoitus tehdä silloin keikka Olympiastadionilla tai Kaisaniemen puistossa, ja neuvottelut olivat jo hyvin käynnissä.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota muutti tilanteen. Keskustelut eivät ole enää jatkuneet.

”Nyt lähinnä mietitään, miten selvitään ja mitä tehdään seuraavaksi”, Järvenpää sanoo.

Venäjän toimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet myös sen, että Leningrad Cowboys tuskin pystyy jatkamaan entisellä nimellään, Järvenpää sanoo.

”Luultavasti tullaan jatkamaan Cowboys-nimellä. Meillä on kuitenkin suunnitelmissa tehdä uusi levy ja ollaan valmisteltukin uuden musiikin tekemistä. Ja koko ajan ollaan neuvoteltu keikoista ja kiertueista. Mutta aikaisintaan 2024 lähdetään.”