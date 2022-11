Näyttelijän viimeinen merkittävä roolityö oli pääosa National Treasure -sarjassa 2016.

Robbie Coltrane esittää tv-koomikkoa, jota syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Julie Andrews (oik.) on tämän vaimo ja Andrea Riseborough tytär.

Brittinäyttelijä Robbie Coltranen (1950–2022) kuolema kuukausi sitten sai monet kaipaamaan hänen loistosuorituksiaan tv-sarjoissa. Toki myös Harry Potter -elokuvien Hagridina.

Coltranen uran tunnetuin sarja on tietenkin Fitz ratkaisee eli Cracker (1993–2006), Jimmy MacGovernin kirjoittama poliisisarja, jossa Coltrane näytteli ailahtelevaa rikosprofiloijaa.

Coltrane teki vaikuttavan roolin myös 2016 valmistuneessa National Treasure -sarjassa, jota alkujaan esitettiin meillä Ylellä nimellä Koomikon kuolema. Siinä Coltrane esittää menestynyttä tv-koomikkoa, jonka ura romahtaa syytöksiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sarja kuvaa karulla tavalla, miten syytökset tuhoavat perhesuhteet. Vaimoa näyttelee Julie Walters.

National Treasuren erikoisen kilkattavan musiikin on säveltänyt Cristobal Tapia de Veer, jota on nyt viimeksi kuultu The White Lotus -sarjassa.

Fitz ratkaisee ja National Treasure, Brit Box ja C More.