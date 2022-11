Roberta Flackilla on todettu parantumaton ja etenevä tauti.

Yhdysvaltalainen jazz- ja soul-laulaja Roberta Flack, 85, ei pysty enää laulamaan. Grammy-palkitun muusikon edustajan mukaan Flackilla on ALS, joka rappeuttaa kehon liikehermosoluja. Asiasta kirjoittaa The Guardian.

Flack ei myöskään pysty enää kunnolla puhumaan, kirjoittaa muusikon manageri Suzanne Koga. Asiasta tiedotettiin laulaja-pianistin elämäkertadokumentin ensi-illan alla.

Flack tunnetaan esimerkiksi hiteistään Killing Me Softly With His Song sekä The First Time I Ever Saw Your Face, joista jälkimmäinen teki laulajasta kuuluisan, kun Clint Eastwood käytti sitä elokuvassaan Play Misty For Me vuonna 1971.

Tiedotteen mukaan laulaja aikoo sairaudestaan huolimatta pysyä aktiivisena musiikillisissa ja muissa luovissa projekteissaan. Flack kertoo myös suunnitelmistaan julkaista musiikkiaiheinen lastenkirja.

Flackin vanhemmat olivat klassisesti koulutettuja pianisteja. Hän sai pianonsoittotaidoillaan täyden stipendin Washingtonissa sijaitsevaan yksityiseen Howardin yliopistoon vain 15-vuotiaana.

Flackin muusikon ura on kestänyt yli 50 vuotta. Hän on voittanut viisi Grammy-palkintoa, josta ensimmäisen vuonna 1973.

Laulaja esiintyi Pori Jazzissa vuonna 2006.