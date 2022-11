Maksimalisti Uljas Pulkkis lataa teoksensa täyteen tavaraa.

Nykymusiikki

Uuden Ajan Ensemble Temppeliaukion kirkossa 16.11. Tapio von Boehm, kapellimestari, pianosolistit Risto-Matti Marin ja Joel Papinoja. – Uljas Pulkkis.

Uljas Pulkkis on säveltäjänä maksimalisti, joka yhdistää uusromanttista sävellystyyliä oman aikamme spektritekniikoihin. Vaikka hän lataa teoksensa täyteen säveltavaraa, vaihtelua ja merkitystasoja, vaikutelma ei ole kuitenkaan ylikuormittunut.

Päin vastoin, Pulkkiksella on taito saada kaikki värikkäästi orkestroidut teoksensa soimaan hyvin. Kaikki kuuluu, samalla kun kaikki sekoittuu hienosti yhteen.

Pulkkis on myös tutkija, joka on tehnyt viime vuodet Sibelius-Akatemiassa taiteellista tutkimusta aiheenaan psykoakustinen orkestraatio. Ilmankos Pulkkiksen musiikki on täynnä paitsi älyllisiä myös emotionaalisia ulottuvuuksia.

Tapio von Boehmin johtama Uuden Ajan Ensemble piti Ritarihuoneella ja Temppeliaukion kirkossa Uljas Pulkkis -säveltäjäfestivaalin, joka tarjosi kokonaiskuvan Pulkkiksen tuotannosta.

Festivaalin päätöskonsertissa kuultiin neljä Pulkkiksen teosta, jotka kaikki ovat erilaisia säveloliota ja samalla selvästi saman säveltäjän käsialaa. Jäntevästi johtava von Boehm ja orkesteri osoittautuivat Pulkkiksen musiikin innostuneiksi ja erinomaisiksi erikoistuntijoiksi.

Pulkkiksen inspiraationlähteet ovat kiinnostavia. Ne kertovat sekä musiikinhistorian tuntemuksesta että kiinnostuksesta erilaisiin akustisiin teorioihin, fysiikkaan ja teknologiaan.

Kantaesityksenä kuultiin Difference Engine, joka on saanut nimensä jo 1800-luvun alussa suunnitellusta, maailman ensimmäisestä mekaanisesta tietokoneesta. Differentiaalikoneella pystyi kampea kääntämällä kymmenissä sekunneissa laskemaan laskuja, jotka olisivat vieneet käsin laskien tunteja.

Musiikissaan Pulkkis on kuvannut eri vauhdilla liikkuvia hammasrattaita toisteisilla kuvioilla. Oli helppo kuulla, että laskukone oli käynnissä, tikitti, kilkatti, raksutti ja pyöri eri nopeuksilla.

Vaikka musiikki jäljitteli mekaanisen koneen rytmikästä toimintaa, soiva tulos ei kuitenkaan ole mekaaninen, vaan somasti soiva, melodinen ja romanttinen soittorasia, jolla on jopa omat tunteensa. Keskivaiheen jälkeen se väsähtää ja vähän masentuu, kunnes se kasvaa lopussa modernin aikakauden tekniikan voittokulun apoteoosiin. Romantiikan aikana koneissa koettiin usein yliluonnollista magiaa.

Konsertin ensimmäinen teos oli Encanto, jonka perustana on epämiellyttävä ääni, kun haarukka hankaa lasia.Teosta varten Pulkkis äänitti ääntä, madalsi ja hidasti sitä, kunnes se ei enää kuulostanut sietämättömältä.

Encanto on erilaisista hankauksista ja kitkoista syntyvää spektraalista musiikkia, joka luo oman terävästi vihlovan ja myös matalalla murisevan, ikään kuin paikallaan pysyvän olotilasfäärinsä. Kaunista se ei ehkä ole, mutta kiehtovaa modernia värifantasiaa.

Pianokonserttonsa Pulkkis on rakentanut terssiharmonioille. Niistä puuttuvat kvartti–kvinttisuhteisten harmonioiden dynaamiset jännitteet, mutta duuri- ja mollisävyjen vaihtelu ja modulaatiot luovat niihin omat valojen ja varjojen kontrastit ja dramatiikkansa.

Virranomaisesti vyöryvä ja kuohuvan romanttinen, kohtalontumma konsertto toi mieleen Rahmaninovin eeppiset pianokonsertot. Se sai liikaakin vellovaa kaikupohjaa Temppeliaukion kirkon kallioseinistä. Risto-Matti Marin taituroi suureen romanttiseen tyyliin arpeggio-pyörtein, juoksutuskuvioin, akorditulvin ja lavein melankolisin melodioin, joita puhkesi erityisesti myös selloista.

Pianokonsertto on myös kymmenminuuttinen Tears of Ludovico, jonka solisti oli tulisesti iskevä Joel Papinoja. Teoksen pohjana on kahdeksan sävelen asteikkokulku, joka on lainattu espanjalaisen renessanssisäveltäjän Tomás Luis de Victorian lamentaatiosta, valituslaulusta. Valitusitkulta synkän dramaattisesti jyskyttävä ja kilisevä, vavahduttava teos ei kuulostanut, vaan pikemminkin tuskaiselta parkumispurkaukselta.