Einojuhani Rautavaaran Aleksis Kivi -ooppera esitettiin Siuntiossa Kiven teosten syntysijoilla.

Klassinen

Einojuhani Rautavaaran Aleksis Kivi konserttiesityksenä Lux musicae -festivaalilla Sivistyskampus Siuntion sydämessä perjantaina 18.11.

Mi ikävyys, mi hämäryys – Aleksis Kiven Ikävyys-runo voisi hyvinkin kuvastaa Suomea marraskuun puolivälissä, ja tässä mielessä se myös sopii juuri nyt esitettäväksi. Ikävyys nimittäin kuullaan ensimmäisenä aariana Einojuhani Rautavaaran Aleksis Kivi -oopperassa, joka esitettiin Lux musicae -festivaalilla Siuntiossa ja Lohjalla perjantaina ja lauantaina.

Kuten yleensäkin, Rautavaara kirjoitti Aleksis Kiven libreton itse ja käytti siinä mahdollisimman paljon Kiven ja August Ahlqvistin autenttisia tekstejä. Siksi alkoholisoitunut ja masentunut Kivi laulaakin alussa Ikävyyttä muistellessaan elämänsä vastoinkäymisiä ja varsinkin Ahlqvistin jakamia murskatuomioita.

Kärsimystä ja ahdistusta oopperassa siis on, mutta myös valoa, joka säteilee lopun Sydämeni laulun katarttisesta vaikutuksesta. Aleksis Kivi on yksi Rautavaaran parhaista oopperoista, ja sillä on myös etunaan suhteellisen kompaktit mittasuhteet. Pienehkö soitinkokoonpano mahdollistaa eri kokoisten tuotantojen tekemisen, ja teos toimii hienosti myös konserttiesityksenä, kuten nyt Lux musicaessa.

Ensimmäinen esitys oli Siuntiossa, kesällä valmistuneessa Siuntion sydämessä, sivistyskampukseksi kutsutussa monitoimitilassa, jossa on kouluja, kirjasto, nuorisotiloja ja perhekeskus neuvoloineen. Aleksis Kiveen paikka liittyy ainakin siinä, että aivan lähellä sijaitsee Fanjunkarsin torppa, jossa Kivi kirjoitti teoksiaan asuessaan Charlotta Lönnqvistin luona.

Oopperaesitykseen Siuntion sydämen sali on kieltämättä pienenlainen, vaikka muuten puitteet olivat perjantaina kohdillaan. Akustisesti Aleksis Kivi mahtuu epäilemättä paremmin Lohjan kirkkoon lauantain esityksessä.

Siuntiossakin pystyi silti nauttimaan esittäjien taidosta ja hienoista tulkinnoista. Jukka Untamalan johtama Lohjan kaupunginorkesteri soitti taidokkaasti ja jäntevästi, ja jousiston soinnissa oli hetkittäin myös hienoa ilmavuutta näinkin pienessä tilassa.

Solistit olivat hekin huippuluokkaa. Baritoni Ville Rusanen on ottanut hienosti haltuunsa Jorma Hynniselle alun perin kirjoitetun roolin vanhana Aleksis Kivenä – Rautavaara jakoi oopperan nimiroolin kahdelle laulajalle: vanhemmalle, elämään pettyneelle Kivelle ja nuorelle, toiveikkaalle Alexikselle. Hynninen lauloi Kiven roolin Savonlinnan oopperajuhlilla Retretissä 1997–1998 ja myös Kansallisoopperan tuotannossa vuosina 2009 ja 2011. Kansallisoopperan esityksissä nuoren Alexiksen roolin lauloi Rusanen, jota nyt siis kuultiin vanhana Kivenä.

Ville Rusanen lauloi Aleksis Kiven roolin. Kuva harjoituksista.

Koskettavimmat kohtaukset teoksessa kuullaan juuri Kiven laulamina, ja Rusanen lauloi osuutensa vakuuttavasti jäntevällä ja hyvin soivalla baritoniäänellään. Hyvin lauloi myös nuoren Alexiksen roolissa Jussi Vänttinen. Charlottan ja Hildan roolit olivat nekin hyvissä käsissä Helena Juntusen ja Sanna Iljinin tulkinnoissa.

August Ahlqvistin ja tämän esikuvan Runebergin roolit Rautavaara kirjoitti puhenäyttelijöille. Intensiivisen roolityön tehnyt Tommi Korpela moukaroikin Ahlqvistin roolissa Kiveä ja tämän edustamaa naturalismia julmasti ja vakuuttavasti. Sampo Sarkola toi Ahlqvistin kansallisromanttisen (ja Kiveen verrattuna vanhanaikaisen) esikuvan Runebergin roolissa kokonaisuuteen pistävää komiikkaa.

Samoin pienempiä rooleja esittäneet Aki Alamikkotervo, Nicholas Söderlund ja Helsingin kamarikuoron laulajat loivat esitykseen ansiokkaasti nopeampia käänteitä Kiven ja Ahlqvistin pohdintojen vastapainoksi.

Rooleissa Ville Rusanen, Helena Juntunen, Tommi Korpela, Sanna Iljin, Jussi Vänttinen, Sampo Sarkola, Aki Alamikkotervo, Nicholas Söderlund ja Helsingin kamarikuoron laulajia. Lohjan kaupunginorkesteri, joht. Jukka Untamala. Teoksen toinen esitys lauantaina 19. marraskuuta Lohjan kirkossa.