Nuortenromaani

A. F. Steadman: Skandar ja yksisarvisvaras (Skandar and the Unicorn Thief). Suom. Jaana Kapari-Jatta. Tammi. 453 s.

13-vuotiaalla Skandarilla ei ole yhtään ystävää, eikä hänen perheensäkään ole hääppöinen. Äiti on kuollut, isä syrjäytynyt ja isosisko Kenna suree menetettyä mahdollisuuttaan. Kennasta ei ole tullut yksisarvisratsastajaa, mikä oli koko perheen toive. Joka vuosi nimittäin 13-vuotiaat osallistuvat tenttiin, jossa parhaiten pärjäävät pääsevät salaperäiseen Saareen. Siellä osa heistä sitoutuu vastakuoriutuneeseen yksisarviseen loppuiäkseen.

Saaren yksisarviset kilpailevat hurjassa Kaaos Cupissa, eräänlaisessa maagisessa yksisarvisromurallissa, jossa kilpakumppaneita voi pommittaa taioilla. Yksisarviskisa nähdään myös Mantereella, kuten Skandarin kotipaikkaa kutsutaan.

Tänä vuonna on Skandarin vuoro osallistua tenttiin. Sitä ennen Kaaos Cupissa tapahtuu kauheita. Villillä yksisarvisella ratsastava Punoja sieppaa kilpailun voittajan, maailman nopeimman yksisarvisen.

Englantilaisen, A. F. Steadman -nimellä kirjoittavan Annabel Steadmanin, esikoisromaani aloittaa fantasiatrilogian, jonka kustannussopimuksesta Steadman sai ennätysmäisen suuren ennakkopalkkion, kertoi The Guardian syyskuussa. Simon & Schuster -kustantamo onnistui tarjouskilpailun päätteeksi solmimaan sopimuksen ”seitsennumeroisella summalla”. Samaten seitsemän numeron mittainen on The Guardianin mukaan Sony Picturesin allekirjoittama paperi trilogian kuvausoikeuksista.

Skandar ja yksisarvisvaras on koottu tutuista aineksista. Syrjitty poika, joka löytää kotinsa ja kohtalonsa maagisesta yhteisöstä – jota piinaa pahantahtoinen vihollinen. J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjat nostivat tämän tarinatyypin suosioon, ja viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kertomuksia velhokouluista ja piilotetuista maagisista yhteisöistä on riittänyt. Skandar ja yksisarvisvaras -romaanin lukija voi viihdyttää itseään poimimalla eroja ja yhtäläisyyksiä Harry Pottereihin.

Steadmanin kunniaksi on sanottava, että kirja on sujuvaa ja jännittävää luettavaa. Heppaharrastuksen ja My Little Ponyjen kanssa kasvaneelle lukijalle kirjalla voi myös olla erityistä annettavaa. Romaanin yksisarviset ovat oikeastaan otuksia, joita My Little Pony -sarjassa kutsutaan alicorneiksi, lentäviksi yksisarvisiksi.

Siihen yhteydet jäävätkin, sillä Steadman on tehnyt yksisarvisistaan hurjia, verenhimoisia petoja. Ilman ratsastajaa elävät villit yksisarviset ovat vielä hurjempia, zombimaisia painajaisten olentoja.

Ainakin aikuiselle lukijalle romaanin maailma jää kuitenkin ohueksi. Steadman ei oikein saa Saaren maagista yhteisöä elämään, eikä automaattinen vertailu Rowlingiin helpota ongelmaa.

Uskottavuudessakin on toivomisen varaan. Alkusivujen kartan mukaan tuntematon Saari sijaitsee Britannian ja Irlannin välissä. Manner on siis Englanti televisioineen ja tavallisine kouluineen. Epäselväksi jää, miksi Skandar pelkää, että Punojan villi yksisarvisarmeija muodostaisi uhan modernille maailmalle helikoptereineen ja tuhoaseineen.

Sen sijaan äidittä kasvaneen Skandarin kasvussa omaksi itsekseen on hiukan samaa särmää kuin romaanin pupuja popsivissa yksisarvisissa.