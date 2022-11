Enpä olisi osannut kuvitella tätä 1990-luvun puolessavälissä, verisistä b-luokan halpiselokuvista innostuneena teini-ikäisenä kauhufanina.

Että vuonna 2022 kirjoitan Helsingin Sanomien kulttuuriosastolle artikkelia b-luokan halpis-kauhufilmistä, jossa klovni tappaa verisesti ihmisiä.

Mutta näin on, koska amerikkalaisesta piskuisesta kauhufilmistä Terrifier 2:sta on tullut reilussa kuukaudessa iso ilmiö. Se on poikkeuksellista elokuvalle, joka on tehty kaikkien suurten studioiden ulkopuolella ja 250 000 dollarin minibudjetilla.

Ja joka ei pelaa yllätyksellisellä juonella, pelottavalla tunnelmalla tai omaperäisyydellä – pelkästään splatterilla, eli verellä ja suolenpätkillä.

Vuonna 2016 julkaistu ykkös-Terrifier pääsi vain suoratoisto- ja vuokrauspalveluihin sekä dvd:lle. Terrifier 2 sai teatteriensi-iltansa Yhdysvalloissa 6. lokakuuta. Aluksi näytöksiä kaavailtiin vain viikoksi, mutta kun siitä tuli katsojamenestys, esityksiä on jatkettu viikosta toiseen. Elokuva on tuottanut teattereissa jo 11 miljoonaa dollaria, eli budjettiinsa nähden siitä on tullut suurmenestys.

Ja puheenaihe. Elokuvan maine on levinnyt sosiaalisessa mediassa, missä sen verisyyttä on päivitelty. Jotkut katsojat ovat väitetysti oksentaneet tai pyörtyneet katsomoissa, ja ambulanssikin on pitänyt hälyttää sen vuoksi yhteen näytökseen. Ohjaaja-käsikirjoittaja Damien Leone on vannonut tapausten olevan aitoja, vaikka epäilyjä mainostempauksesta on esitetty.

Syystäkin: jo 1960-luvulla b-kauhufilmejä mainostettiin räväkillä erikoiskikoilla. Maailman ensimmäisenä splatter-filminä pidetyn Blood Feastin (1963) katsojille jaeltiin oksennuspusseja ja levittäjä toitotti sen šokeeraavuutta kaikin tavoin. Olivat Terrifier 2:n katsojareaktiot aitoja tai ei, ilmaista mainosta elokuva on niiden ansiosta saanut, kun isotkin lehdet ovat kirjoitelleet aiheesta.

Terrifier 2 esitettiin maanantaina valkokankailla muutamissa erikoisnäytöksissä. Täkäläinen levittäjä Cinema Mondo loi tapahtumahenkeä mainostamalla, että elokuva on nähtävissä teattereissa vain kyseisenä päivänä. Terrifier 2 on kuitenkin tällä viikolla myös Night Visions -festivaalin ohjelmistossa.

(Maanantain erikoisnäytökset eivät liity Night Visionsiin. Lisäksi Cinema Mondo ilmoitti keskiviikkona, että Terrifier 2 tulee myös laajaan teatterilevitykseen Suomeen 2.12. alkaen.)

Maanantai-iltana Tennispalatsin iso kakkoskatsomo oli lähes täynnä ihmisiä. Suurin osa nuoria, mikä oli keski-ikäisenä kauhufanina mukava nähdä. Elokuva oli selvästi katsojille tuttu. Eräs lähelläni istunut pohti kaverilleen, mahtaako ”byytata” elokuvan takia.

Näin samassa näytöksessä Terrifier 2:n itsekin ensi kerran.

Viihdyin.

Demonista klovnia muistuttava sarjamurhaaja Art the Clown (David Howard Thornton), joka edellisen elokuvan lopussa ampui itsensä, herää ruumishuoneella henkiin. Silvottuaan kuolinsyyntutkijan palasiksi Art kerää kamppeensa – eli jätesäkillisen teräaseita, vasaroita, ketjuja ja vastaavia – ja lähtee uudelle tappokierrokselle Miles Countyn pikkukaupunkiin.

Samaan aikaan kaupungissa valmistaudutaan halloweenin viettoon. Naamiaispukua itselleen askarteleva lukioikäinen Sienna Shaw (Lauren LaVera) alkaa nähdä painajaisia Art-klovnista. Siennalla, hänen 12-vuotiaalla veljellään Jonathanilla (Elliot Fullam) ja heidän kuolleella sarjakuvapiirtäjä-isällään on jokin yhteys pelättyyn murhaajaan, mutta mikä?

Se ei oikeastaan elokuvasta selviä, vaikka olemattoman juonen ja Art-klovnin ympärille kyhättyyn mytologiaan tuhrataan yllättävän paljon aikaa. Kumpikaan ei varsinaisesti ole kiinnostavaa eikä käsikirjoittaminen ole Damien Leonen vahvuus.

Ohjaajana hän pärjää paremmin. Ainakin 250 000 dollaria on osattu käyttää hyvin. Terrifier 2 näyttää kymmenen kertaa budjettiaan kalliimmalta. Eli silti halpikselta, mutta ihan oikealta elokuvalta eikä täydeltä amatööritekeleeltä.

Suurin osa rahoista lienee mennyt elokuvan pääasiaan, raakoihin splatter-tehosteisiin. Niistäkin vastaa Leone ja ne ovat perinteistä käsityötä: tekoverta, lateksia, maskeerauksia, nukenpäitä ja askarreltuja irtoraajoja.

Art the Clown ei tyydy vain tappamaan uhrejaan, vaan viipaloi näiden raadot kappaleiksi, halkaisee kallot ja kaivaa aivot ja silmät päistä. Kaikki on asiaankuuluvan ällöä.

Nykyään elokuvaväkivallalla on hankala edes herättää huomiota. Vielä 1980-luvulla splatter-elokuvissa oli kielletyn hedelmän tuntu, mutta viimeiset toistakymmentä vuotta Game of Thronesin ja The Walking Deadin kaltaisissa jättiyleisön tv-sarjoissakin on voinut näyttää äärimmäisiä raakuuksia.

Terrifier 2 kyllä yrittää parhaansa, ja ainakin yhdellä minuuttikaupalla jatkuvalla silpomiskohtauksella se voi perustella maineensa.

Mutta mikäli raakoihin kauhuelokuviin tai teatteriväkivaltaan on yhtään tottunut, se tuskin aiheuttaa traumoja. Elokuva ei ole millään lailla realistinen, vaan ylilyötyä verileikkiviihdettä alan klassikoiden kuten Evil Deadin (1981) tapaan. Raakuudet voivat inhottaa, mutta samalla ne huvittavat kaikessa överiydessään.

Terrifier 2 on myös hauska. Se ei ole suoranaisesti kauhukomedia, mutta vähintään pilke silmäkulmassa tehty pastissi, kasarihenkisine synthwave-musiikkiraitoineen. Art-klovni ei puhu, mutta elehtii ja ilmeilee kuin miimikko.

Terrifier 2 on turvallista äärikauhua, kuin huvipuistolaite.

Yhdessä asiassa se on kuitenkin ainutlaatuinen: pituudessa. Nykyään on tavanomaista, että viihde-elokuvat ovat reilusti yli kaksituntisia. Supersankarifilmeissä se on jo vakio.

Sen sijaan ei ole tavallista, että yksinkertainen slasher-splatter-murhaelokuva kestää 138 minuuttia, kuten Terrifier 2. Spektaakkelimainen kesto saattaa olla ohjaaja Leonelta tahallinen vitsi, ”mitä jos Terrifier 2 olisi yhtä pitkä kuin Kummisetä” -tyylisen hupailun tulos.

Elokuva ei suoranaisesti ole tylsä, mutta mitään järjellisiä perusteita kestolle ei ole.

Ehkä tämäkin oli tekijöiltä vain yksi temppu saada Terrifier 2 tuntumaan jotenkin erikoiselta ja ennennäkemättömältä. Olen iloinen elokuvan menestyksestä ja arvostan sen rehtiä b-leffahenkeä. Useampiin katselukertoihin siitä ei kuitenkaan ole, toisin kuin parhaimmista popcorn-kauhuista.

Mutta kuten eräs ilmeisen tyytyväinen katsoja Tennispalatsin näytöksen jälkeen totesi: ”Olihan se kokemus, jos ei muuta”.

Terrifier 2 Night Visions -festivaalilla Kinopalatsissa torstaina 17.11. klo 21.25 ja lauantaina 19.11. klo 17.50. Elokuvan laajempi teatteriensi-ilta on 2.12.