Ooppera esitetään Hämeenkyrön festiwaalit -tapahtumassa, jonka taiteellinen johtaja Waltteri Torikka myös laulaa teoksessa.

Hämeenkyrön festiwaalit -tapahtumassa kesällä 2023 saa kantaesityksensä uusi ooppera Ihmiset suviyössä, joka perustuu F. E. Sillanpään samannimiseen romaaniin. Teos esitetään Hämeenkyrössä Myllykolun kesäteatterissa, joka sijaitsee Sillanpään syntymäkodin vieressä.

Aiemmin Hämeenkyrön festiwaalit tuotti Myllykoluun Sillanpää-oopperan, joka kertoi kirjailijan elämästä ja sai kantaesityksensä kesällä 2017.

Sillanpää-oopperan pääosan esittäjänä oli baritoni Waltteri Torikka, joka laulaa kesällä 2023 myös Ihmiset suviyössä -oopperassa. Torikka on myös Hämeenkyrön festiwaalien taiteellinen johtaja. Muita päärooleja laulavat Johanna Rusanen, Tuomas Miettola, Päivi Nisula ja Ilkka Hämäläinen.

Ihmiset suviyössä -oopperan säveltäjä on Paavo Korpijaakko ja libreton on kirjoittanut Elina Snicker. Ohjaaja on Riikka Oksanen. Oopperan ensi-ilta on 14. heinäkuuta 2023 ja esityksiä on yhteensä yhdeksän.

Kuten aiemmin Sillanpää-oopperassa, myös Ihmiset suviyössä -oopperassa orkesteriosuudet kuullaan oopperaesityksessä ennalta nauhoitettuina. Orkesterina on Tampere Raw, jota johtaa Jouni Rissanen.

