Suomalanen MDS eli Santeri Kauppinen on ollut mukana tuottamassa Burna Boyn albumia.

Suomalainen musiikkituottaja MDS eli Santeri Kauppinen on saanut kaksi Grammy-ehdokkuutta.

Ehdokkuudet tulivat kategorioista Best Global Music Album ja Best Global Music Performance. Ehdokkuudet Kauppinen sai tuotannosta nigerialaisartisti Burna Boyn albumilla Love Damini sekä samaisen artistin Last Last -kappaleen esityksestä.

Kauppinen on ollut ehdolla Grammy-gaalassa myös aiemmin. Hän oli tuottamassa urban contemporary -albumin sarjassa ehdolla ollutta 6lackin levyä vuonna 2017.

MDS (tyyliteltynä MD$) on ollut mukana tuottamassa isojen kansainvälisten artistien musiikkia. Hän oli tekemässä esimerkiksi Megan Thee Stallionin ja Normanin kappeletta Diamonds, joka on osa Birds of Prey -elokuvan soundtrack-albumia.

Kauppinen on tehnyt myös runsaasti yhteistyötä suomalaisartistien kanssa ja tuottanut esimerkiksi JVG:n, Gettomasan, Mikael Gabrielin ja Cledoksen musiikkia.

Kauppinen on Suomeen elokuussa tuodun uuden levy-yhtiön Epic Records Finlandin luova johtaja. Epic Records on 1950-luvulla Yhdysvalloissa perustettu levy-yhtiö, ja se toimii Sony Music Entertainmentin alaisuudessa.

Yhdysvaltain äänitealan arvostetuimpana palkintona pidetyt Grammyt jaetaan 65. kerran. Palkintokategorioita on 86.

Uutinen päivittyy.

Uutista päivitetty ja korjattu 16. marraskuuta kello 10.11: Päivitetty tietoja liittyen Kauppisen uraan sekä korjattu, että vuoden 2023 Grammyt järjestetään 65. kerran, ei 64. kuten jutussa aiemmin sanottiin.