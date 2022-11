Sunnuntaina käynnistyi Yhdysvaltojen katsotuimman sarjan viides tuotantokausi. Viime vuonna Yellowstonea enemmän Yhdysvalloissa katsottiin ainoastaan NFL-jalkapalloa.

Montanaan, karjapaimenten ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen maisemiin sijoittuva sarja kertoo alueen mahtiperheen verisen ja vallanhimoisen tarinan. Miljonääri-isän, kolmen pojan ja yhden tyttären muodostama ydin on herättänyt vertailuja niin The Sopranosiin kuin Successioniin.

John Dutton (Kevin Costner) lastensa Bethanyn (Kelly Reilly) ja Jamien (Wes Bentley) kanssa 5. kauden avausjaksossa.

Taylor Sheridanin ja John Linsonin luomassa Yellowstonessa perhettä johtaa Kevin Costnerin esittämä leskeksi jäänyt patriarkka John Dutton. Vanhin poika, isänsä oikea käsi Lee Dutton (Dave Annable) kuolee jo ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa.

Jäljelle jäävät asianajaja, poliitikon uraa havitteleva Jamie (Wes Bentley), kylmäverinen bisnesnainen Bethany (Kelly Reilly) sekä ensimmäisellä kaudella Monica-vaimonsa (Kelsey Asbille Chow) ja poikansa Taten (Brecken Merrill) kanssa reservaatissa asuva, isäänsä vastaan kapinoiva Kayce (Luke Grimes).

Yellowstonessa on kyse vallasta ja sen kyseenalaistamisesta, kertoo Taylor Sheridan The Atlanticin haastattelussa. ”Kun sinulla on kuningaskunta, ja sinä olet kuningas, onko olemassa sellaista asiaa kuin moraali? Sillä jokainen, joka yrittää viedä kuningaskuntasi ja paikkasi kuninkaana tulee korvaamaan sinun moraalisi omallaan. Joten vaikuttaako moraali kuningaskunnan puolustukseen? Ja mitä se tekee kuninkaasta?”

Taylor Sheridan, 52, on Yellowstonen käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja, joka tuli tunnetuksi näyttelijänä Sons of Anarchy- ja Veronica Mars -sarjoissa. Hänet nähdään myös Yellowstonessa hevoskauppias ja rodeoesiintyjä Travis Wheatleyn roolissa. Käsikirjoittajana hän on kerännyt ylistystä ja palkintoehdokkuuksia elokuvista Sicario (2015) ja Hell or High Water (2016), ja marraskuussa käynnistyi myös Sheridanin luoma Tulsa King -sarja, jonka pääosassa nähdään Sylvester Stallone.

Vähemmällä mediahuomiolla pysytellyt John Linson puolestaan käynnisti tuottajan uransa 1990-luvulla tuottamalla Guns’n’Roses-yhtyeen musiikkivideoita. Sittemmin hän on tuottanut muun muassa elokuvia Sunset Strip, Lords of Dogtown ja The Runaways – sekä tv-sarjaa Sons of Anarchy, jota tehdessä Linson ja Sheridan tapasivat.

Taylor Sheridan on kuitenkin se, joka on pitkälti sanellut, miten Yellowstonea tehdään ja mitä se pitää sisällään. Alun perin sarja myytiin HBO:lle, mutta monen muun sarjan tavoin se hiipui suoratoistokanavan suunnitelmissa näkymättömiin. David Glasser, entinen lapsinäyttelijä joka tuolloin työskenteli Harvey Weinstein Companyssa, kuitenkin näki sarjan potentiaalin, auttoi saamaan sen oikeudet HBO:lta ja markkinoitua edelleen Viacomille, jonka uusi kaapelikanava Paramount Network kaipasi sisältöä.

Jo ensitapaamisella Sheridan kertoi tuottajille, ettei näillä tule olemaan minkäänlaista sananvaltaa sarjaan.

”Se tulee maksamaan 90–100 miljoonaa dollaria”, Sheridan kertoo sanoneensa. ”Tulette maksamaan viikossa 50 000–75 000 dollarin shekkejä hevosille. Oletteko varmoja, että haluatte tehdä tämän?”

Länkkäriympäristöön istutettu sopranosmainen asetelma kuitenkin viehätti tuottajia. Sarjassa suurtilan omistaja John Dutton löytää itsensä taistelemasta niin omia perheenjäseniään kuin ulkopuolisia vastaan. Hän näkee elämäntapansa valuvan pois ja perheensä sen mukana, ja on valmis tekemään mitä tahansa pitääkseen kiinni kummastakin. Uhriluku on Yellowstonessa korkea – ja verinen.

Duttonit ovat esimerkki siitä, mitä historioitsija Patrick Wyman kutsuu Yhdysvaltojen maalaisaateliksi: oman elinpiirinsä eliittiä siinä missä Successionin Royt omassaan. Kirosanoja ei käytetä yhtä paljon kuin isossa kaupungissa, mutta väkivaltaa Yellowstonessa on senkin edestä – suoranaisten murhien lisäksi kaikki Duttoneiden palveluksessa olevat polttomerkitään kuin karja, perheen lapset mukaan lukien.

Alkuun ei näyttänyt siltä, että tuottajien uhkapeli olisi kannattanut. Yellowstonen ensimmäinen kausi ei ollut mikään hitti, ja korkeat tuotantokustannukset olivat vaarassa pistää sarjan pölkylle. Viacomin tuottaja Chris McCarthy kuitenkin näki sarjan mahdollisuudet, ja päätti siirtää esitysajan kesältä syksyyn ja keskiviikolta sunnuntaille.

Yellowstonen viidennen kauden aloitusta katsoikin jo 12,1 miljoonaa ihmistä. Vertailun vuoksi: Game of Thronesin kuudennen kauden jaksot keräsivät keskimäärin 10,6 miljoonaa katsojaa ensimmäisellä viikollaan ja The Walking Deadin suosituimmaksi noussut viides kausi sai keskimäärin 14,4 miljoonaa katsojaa jaksoa kohden.

Suosion innoittamana Paramount on käynnistänyt Yellowstonelle esiosan 1883, joka alkoi joulukuussa 2021. Myös muita spin off -sarjoja on luvassa: nyt joulukuussa käynnistyy 1923, ja ensi vuoden puolella sarjat Bass Reeves ja 6666. Tällä hetkellä on tekeillä kaikkiaan yhdeksän Taylor Sheridanin sarjaa.

Nyt puhutaan jo ”Taylorversesta”, yhden miehen ympärille kietoutuvasta viihdeuniversumista.

Beth Dutton (Kelly Reilly) on perheen ainoa nainen.

Useimmiten uudet sarjat keräävät yleisönsä suurista kaupungeista. Yellowstonen katsojakunta on kuitenkin pienemmissä, maataloudesta ponnistavissa kaupungeissa, kuten Abilenessa Texasissa, Boisessa Idahossa ja Lexingtonissa Kentuckyssa – sekä tietenkin Bozemania, Montanaa ympäröivällä alueella, jonne sarja enimmäkseen sijoittuu. Elokuussa The New York Times sanoi sarjan olevan ”konservatiivinen fantasia, jota liberaalien tulisi katsoa”.

Sheridan kuitenkin kiistää, että Yellowstone olisi punaisten osavaltioiden sarja. Sarjaan viitataan ”konservatiivisarjana”, ”republikaanisarjana” ja ”punaisten osavaltioiden Game of Thronesina”, mutta Sheridanin mielestä väitteet ovat naurettavia. ”Sarja käsittelee alkuperäiskansan pakkosijoituksia, alkuperäiskansojen naisten kohtelua, suuryritysten ahneutta, lännen gentrifikaatiota ja maankaappauksia. Sellainenko on punaisten osavaltioiden sarja?”

Sheridan haluaa tehdä ”vastuullista tarinankerrontaa”, kuvata tiettyjen tekojen ja päätösten moraalisia seurauksia. Hän kertoo The Atlanticin haastattelussa olleensa syvästi vaikuttunut Clint Eastwoodin elokuvasta Armoton (1992), jossa perinteisten lännenelokuvien musta hattu / valkoinen hattu -asetelma keikautettiin päälaelleen. ”Joten kun astuin tuohon maailmaan, halusin syihin todellisia seurauksia”, hän sanoo.

Helppoa Sheridanin kanssa työskenteleminen ei ole, paljastaa yksi Yellowstonen tekijöistä The Atlanticille nimettömänä. ”Hän tekee kaikki hulluiksi.” Sheridanilla on maaninen tarve pitää kaikki langat omissa käsissään esimerkiksi kirjoittamalla suurimman osan sarjasta.

Silti Taylor Sheridanin universumi on tällä hetkellä niin kiinnostava, että siihen on lähtenyt mukaan sellaisia kovan luokan näyttelijöitä kuin Dianne Wiest, Sam Elliott, Tom Hanks, Billy Bob Thornton, Zoe Saldaña ja Kyle Chandler. Tuorein lisä ovat Harrison Ford ja Helen Mirren, jotka tulevat näyttelemään 1923-sarjassa.

Suosiostaan huolimatta Sheridan ja hänen luomansa universumi eivät edelleenkään kerää huomiota kriitikoilta tai palkintoraadeilta. Tammikuussa näytti hetken siltä, että tilanne olisi muuttumassa, kun Yellowstone nimettiin Emmy-ehdokkaaksi parhaista näyttelijöistä draamasarjassa. Finalisteihin Yellowstone ei kuitenkaan päässyt – toisin kuin Succession, jolla on tähän mennessä 48 ehdokkuutta ja 13 voittoa Emmyissä.

Yellowstonen paikka Yhdysvaltojen kulttuurisella kartalla onkin varsin kummallinen. Katsottu ja ylistetty – mutta ei valtaapitävien toimesta.

Yellowstone, kaudet 1–5 SkyShowtime, kaudet 1–4 CMore.

