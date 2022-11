Suoratoistopalvelut ovat tehneet popklassikoista halutun sijoituskohteen.

Poplaulaja Whitney Houstonin tunnetuksi tekemien kappaleiden tekijänoikeudet on myyty kansainväliselle sijoitusjätille.

Financial Timesin mukaan Kanadan Torontossa päämajaansa pitävä Brookfield-yhtö osti oikeudet noin 60 kappaleeseen, joiden joukossa ovat muun muassa kappaleet How Will I Know ja I Wanna Dance With Somebody.

Hinnan arvioidaan asettuvan noin 50 miljoonan ja 100 miljoonan euron väliin.

Myyjäosapuolena toimii musiikkikustannusyhtiö Primary Wave, joka omistaa Houstonin tuotannon lisäksi runsaasti tunnettujen laulajien kuten James Brownin ja Ray Charlesin ja Stevie Nicksin oikeuksia. Primary Wave ei paljastanut kaupan hintaa.

Viime kuussa Brookfieldistä tuli Primary Waven vähemmistöomistaja, kun yhtiöt ilmoittivat noin kahden miljardin euron arvoisesta sijoitusyhteistyöstä.

Nyt omistajaa vaihtaneitten kappaleitten tekijät ovat Shannon Rubicam ja George Merrill, jotka tehtailivat hittejä ja esiintyivät aikoinaan itsekin duona nimellä Boy Meet Girl.

Popmusiikin klassikoista on FT:n mukaan tullut Spotifyn kaltaisten suoratoistopalvelujen aikana suosittu sijoituskeino, koska ne tuottavat omistajilleen jatkuvasti rahaa rojalteina eli korvauksina kuuntelusta.

”Niitä voi verrata Basquiatin tai Warholin teoksiin. Erittäin ainutlaatuisia taideteoksia, jotka sattuvat tuottamaan merkittävää tuloa”, sanoi Primary Waven toimitusjohtaja Larry Mestel FT:lle.

Primary Wave -yhtiö hankki puolet Houstonin jäämistöstä kolme vuotta sitten ja on sen jälkeen etsinyt keinoja tehdä rahaa sijoituksellaan. Yhtiö on tuottanut Houstonista elämäkertaelokuvan, joka saa ensi-iltansa piakkoin. Se on myös brändännyt Houstonin nimellä myytävää hajuvesiä ja kosmetiikkaa.

Whitney Houston (1963–2012) oli yksi pophistorian suosituimmista laulajista. Hänen levyjään on myyty yli 170 miljoonaa kappaletta.